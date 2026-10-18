Quả bóng vàng Huỳnh Như bảo vệ luận văn thạc sĩ

Huỳnh Như trong ngày bảo vệ luận văn thạc sĩ. Ảnh: FBNV.

Cụ thể, ngày 17/10, cựu tiền đạo đội tuyển nữ Việt Nam Huỳnh Như đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ chuyên ngành Giáo dục học (Giáo dục thể chất) khóa 35 tại trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

"Thêm một cột mốc đáng nhớ tại trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô đã tận tình hướng dẫn, cảm ơn anh chị em, bạn bè đã luôn đồng hành, hỗ trợ và động viên trong suốt hành trình vừa qua. Học, học nữa, học mãi", Huỳnh Như chia sẻ trên trang cá nhân.

Huỳnh Như sinh năm 1991, quê tại tỉnh Trà Vinh cũ. Cô đang thi đấu ở vị trí tiền đạo cho CLB Bóng đá nữ TP.HCM.

Đến nay, Huỳnh Như nằm trong tốp cầu thủ nữ đoạt nhiều danh hiệu nhất với 5 lần đoạt đoạt Quả bóng vàng (2016, 2019, 2020, 2021, 2023); 4 huy chương vàng SEA Games 2017, 2019, 2022, 2023, vô địch AFF Cup nữ 2019; tham dự FIFA Women's World Cup 2023.

Ở cấp câu lạc bộ, cô vừa cùng đồng đội vô địch sớm hai vòng tại Giải nữ Vô địch Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2026. Đây là lần thứ 8 liên tiếp và lần thứ 15 đội bóng thành phố giành chức vô địch quốc gia. CLB Bóng đá nữ TP.HCM cũng có lần thứ ba liên tiếp góp mặt tại AFC Women's Champions League.

Năm 2019, Huỳnh Như được vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM và lọt top 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019. Cô cũng là một trong 30 gương thanh niên tiên tiến TP.HCM làm theo lời Bác năm 2020.

Tháng 7/2024, Huỳnh Như tốt nghiệp cử nhân khoa Giáo dục thể chất, cũng tại trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Quá trình tốt nghiệp của cô chậm hơn dự kiến 2 năm, phần vì cô dành nhiều thời gian để khẳng định mình khi sang Bồ Đào Nha chơi bóng.

Tuy nhiên, chỉ gần 4 tháng sau tốt nghiệp đại học, cô tiếp tục học chương trình thạc sĩ. Dù bận rộn với các giải đấu, tiền đạo Huỳnh Như vẫn dành thời gian học tập nghiêm túc.