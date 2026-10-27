Quả bóng vàng Harry Kane: Gừng càng già càng cay

Giải thưởng này đánh dấu một cột mốc vinh quang tột đỉnh đối với cá nhân Kane. Sau 16 năm sự nghiệp chuyên nghiệp, giờ đây tên tuổi của anh đã chính thức ghi dấu ấn trong lịch sử, sánh ngang với những huyền thoại bóng đá ưu tú nhất.

Harry Kane là cầu thủ người Anh xuất sắc nhất trong thế hệ của mình. Anh hiện là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử đội tuyển quốc gia, đồng thời giữ kỷ lục về số lần khoác áo đội tuyển, từng giành danh hiệu chiếc giày vàng tại World Cup. Ở cấp câu lạc bộ, tiền đạo này là cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của Tottenham, xếp thứ 2 trong danh sách những chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Premier League, và là cầu thủ đạt cột mốc 100 bàn thắng tại Bundesliga nhanh nhất từ trước đến nay.

Harry Kane đã chạm tới đỉnh cao sự nghiệp sau một hành trình dài nhiều gập ghềnh. Ảnh: UEFA

Sau chuỗi ngày tháng miệt mài cống hiến với phong độ "hủy diệt", tiền đạo người Anh Harry Kane ghi 61 bàn thắng sau 51 trận trong màu áo Bayern Munich và cùng đội tuyển Anh thi đấu chói sáng tại World Cup 2026, chân sút sinh năm 1993 đã chấm dứt cơn khát danh hiệu này của bóng đá xứ sương mù sau 25 năm, kể từ khi danh thủ Michael Owen giành được năm 2001.

Trong cuộc bình chọn, Kane đã vượt lên trên 2 ứng cử viên sáng giá khác là Lamine Yamal và Kylian Mbappe. Kane giành chiến thắng năm 2026 dù không đạt thành tích tập thể nào ấn tượng. Chân sút người Anh chính thức kế nhiệm Ousmane Dembele trở thành chủ nhân mới nhất của danh hiệu cao quý trong giới cầu thủ, sau lễ trao giải đầy kịch tính tại nhà hát Palladium, London.

“Đây là một hành trình mà tôi đã trải qua. Bạn phải tin vào chính mình. Hành trình của tôi không phải là một đường thẳng. Tôi đã trải qua nhiều thăng trầm và tôi hy vọng nó có thể là nguồn cảm hứng cho mọi người"

- Harry Kane

100 người tham gia bình chọn (gồm 100 nhà báo do Tạp chí France Football chỉ định từ 100 quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng FIFA) đã đánh giá Kane là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải trong giai đoạn xét duyệt, từ ngày 1/8/2025 - 31/7/2026.

Đóng góp lớn nhất đến từ màn trình diễn của tiền đạo người Anh trong màu áo Bayern Munich. Chân sút này ghi 61 bàn sau 51 trận, gồm 36 bàn tại Bundesliga, 14 bàn ở Champions League, 10 bàn tại Cup Quốc gia Đức và 1 bàn ở Siêu Cup Đức. Với 73 bàn sau 65 trận, Kane thiết lập kỷ lục ghi bàn trong lịch sử giải thưởng này.

Đáng chú ý, 73 bàn cũng là thành tích ghi bàn cao nhất của một cầu thủ trong một mùa giải kể từ khi Lionel Messi lập kỷ lục 82 bàn cho Barca và đội tuyển Argentina mùa 2011 - 2012.

Harry Kane thi đấu rất thành công khi chuyển đến Bayern Munich (Đức). Ảnh: UEFA

Harry Kane còn nhận được danh hiệu Tiền đạo xuất sắc nhất năm. Đây là lần thứ 2, anh nhận giải thưởng cá nhân cao quý này. Năm 2024, chân sút này từng chia sẻ danh hiệu với Kylian Mbappe khi cả 2 cùng ghi 52 bàn cho CLB và đội tuyển.

Phong độ ấy góp phần giúp Bayern Munich giành cú ăn ba quốc nội, gồm Bundesliga, Cup Quốc gia và Siêu Cup Đức. Cá nhân Kane còn đoạt Giày vàng châu Âu lần thứ 2, đồng thời trở thành cầu thủ đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga trong cả 3 mùa giải đầu tiên tham dự.

Ở cấp đội tuyển, chân sút 33 tuổi ghi 12 bàn thắng sau 14 trận cho tuyển Anh, trong đó có 6 pha lập công tại World Cup 2026. Thành tích này giúp anh nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên 14, vượt qua kỷ lục 10 bàn của huyền thoại Gary Lineker để trở thành chân sút số một lịch sử tuyển Anh ở đấu trường này.

Mặc dù từ lâu được xem là cầu thủ xuất chúng, Kane đã trải qua nhiều thăng trầm sự nghiệp. Trong màu áo Tottenham, chân sút này đã lỡ hẹn nhiều lần với các danh hiệu. Với tư cách là cầu thủ số 1 của Spurs và tuyển Anh, tiền đạo này cũng trở thành gương mặt bị chú ý nhất sau mỗi lần hụt ăn của hai đội bóng này, khiến tài năng của Kane bị đánh giá không đúng mực.

Sự nghiệp của chân sút người Anh gắn liền với vô số bàn thắng, nhưng số danh hiệu tập thể mà anh giành được lại không quá nhiều. Anh chỉ bắt đầu sưu tập các danh hiệu cùng tập thể kể từ khi chuyển đến Bayern Munich (Đức).

3 năm trước, Bayern đã chi ra khoản phí kỷ lục 100 triệu euro ngay từ đầu để chiêu mộ Kane, một thương vụ phá vỡ các quy tắc tuyển mộ thông thường của Hùm xám và từng dấy lên không ít lo ngại, bởi khi đó Kane đã bước sang tuổi 30. Nhưng Kane đã chứng minh càng già càng hay. Bên cạnh khả năng săn bàn xuất sắc, tiền đạo sinh năm 1993 còn gây ấn tượng nhờ lối chơi toàn diện, tư duy chiến thuật, khả năng sáng tạo và sự chuyên nghiệp. Chân sút người Anh nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng của đội bóng Đức, góp công vào những thành công ở đấu trường quốc nội.

Danh hiệu Quả bóng vàng 2026 đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Kane. Thông điệp mà tiền đạo này gửi đi không chỉ nằm ở thành tích trên sân cỏ, mà còn ở quá trình kiên trì theo đuổi mục tiêu, vượt qua những giai đoạn khó khăn và không từ bỏ giấc mơ.

Với danh hiệu Quả bóng vàng, Kane giờ chỉ còn mục tiêu vô địch Champions League lẫn đoạt một danh hiệu cho ĐTQG, để sự nghiệp bóng đá của anh thêm trọn vẹn.

Harry Kane đã đứng vào danh sách những cầu thủ người Anh giành Quả bóng vàng sau Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan (2 lần) và Michael Owen.