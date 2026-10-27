Quả bóng vàng gọi tên Harry Kane

Tiền đạo tuyển Anh chấm dứt 25 năm chờ đợi của bóng đá xứ sở sương mù kể từ lần Michael Owen giành danh hiệu này năm 2001. Anh là cầu thủ Anh thứ 5 trong lịch sử giành Quả bóng vàng, sau Owen, Kevin Keegan, Bobby Charlton và Stanley Matthews.

Lễ trao giải tại London trở thành ngày đáng nhớ trong sự nghiệp của Kane. Khi huyền thoại Ronaldo Nazario xướng tên người chiến thắng, tiền đạo Bayern Munich không giấu nổi sự xúc động. Anh ôm đầu, dường như chưa thể tin vào kết quả trước khi tiến đến chúc mừng những ứng viên còn lại rồi bước lên sân khấu nhận giải.

Phản ứng của khán giả tại khán phòng càng khiến khoảnh khắc ấy trở nên đặc biệt. Những tiếng reo hò vang lên khi Kane được vinh danh, đánh dấu cột mốc lớn đối với chân sút nhiều năm theo đuổi những danh hiệu cao quý nhất của bóng đá thế giới.

Phát biểu sau khi nhận giải, Kane thừa nhận gần như không nói nên lời. Anh cảm ơn France Football và ban tổ chức vì sự kiện, đồng thời nhấn mạnh việc đăng quang tại London khiến chiến thắng càng thêm ý nghĩa. Tiền đạo người Anh cũng gửi lời tri ân đến những người bỏ phiếu cho mình, trong bối cảnh có nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới cùng góp mặt tại buổi lễ.

Đặc biệt, Kane dành lời cảm ơn cho các đồng đội tại Bayern Munich. Anh khẳng định thành công cá nhân sẽ không thể có được nếu thiếu sự hỗ trợ, cạnh tranh và thúc đẩy từ tập thể. "Không có các bạn và phần còn lại của đội bóng, điều này sẽ không thể xảy ra", Kane chia sẻ.

Lễ trao giải Quả bóng vàng thường xuyên gây tranh cãi, nhưng Kane được cho là xứng đáng với danh hiệu này trong năm nay. Thủ quân tuyển Anh cũng là cầu thủ Bayern Munich đầu tiên sau 45 năm giành Quả bóng vàng.

Kane có một mùa giải xuất sắc trong màu áo Bayern Munich và tuyển Anh. Anh ghi 73 bàn sau 65 trận, đồng thời đạt tổng cộng 105 lần trực tiếp góp dấu giày vào bàn thắng, gồm 90 pha lập công và 15 kiến tạo. Tiền đạo người Anh còn giành Chiếc giày vàng Bundesliga, Chiếc giày vàng châu Âu và cùng đội bóng đoạt 3 danh hiệu.

Những con số ấy phản ánh hiệu suất ghi bàn ấn tượng của Kane, đồng thời củng cố vị thế của anh trong cuộc đua đến Quả bóng vàng. Sau nhiều năm được biết đến như một trong những tiền đạo hàng đầu nhưng thiếu danh hiệu, chân sút sinh năm 1993 cuối cùng cũng có một ngày thật sự rực rỡ để tận hưởng vinh quang.