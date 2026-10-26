Quả bóng Vàng 2026 trao lúc mấy giờ đêm nay, xem trực tiếp ở đâu?

Lễ trao Quả bóng Vàng 2026 diễn ra lúc mấy giờ?

Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), Gala Quả bóng Vàng 2026 sẽ bắt đầu lúc 20h00 ngày 26/10 theo giờ GMT, tức 3h00 ngày 27/10 theo giờ Việt Nam. Sự kiện được tổ chức tại Nhà hát London Palladium, với sự góp mặt của những ngôi sao hàng đầu bóng đá thế giới.

Nhà hát London Palladium, sân khấu của Gala Quả bóng Vàng năm nay.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 70 năm của giải thưởng, Gala Quả bóng Vàng được tổ chức tại London thay vì Paris (Pháp), địa điểm quen thuộc của sự kiện trong nhiều năm qua. Việc lựa chọn thủ đô nước Anh mang ý nghĩa đặc biệt khi kỳ trao giải năm nay đánh dấu tròn 70 năm danh hiệu cá nhân danh giá này ra đời. Năm 1956, huyền thoại người Anh Stanley Matthews trở thành chủ nhân đầu tiên của Quả bóng Vàng.

Người hâm mộ xem Lễ trao Quả bóng Vàng 2026 ở đâu?

Một trong những thông tin được người hâm mộ quan tâm là nền tảng phát sóng trực tiếp lễ trao giải. Theo danh sách đối tác truyền hình và phát trực tuyến được UEFA công bố ngày 22/10, DAZN là đơn vị phát sóng trên phạm vi toàn cầu, ngoại trừ những quốc gia và vùng lãnh thổ có đối tác bản quyền riêng được liệt kê.

Việt Nam không nằm trong danh sách các thị trường có đơn vị phát sóng riêng được UEFA công bố. Vì vậy, DAZN là lựa chọn được xác định theo danh sách phát sóng toàn cầu của tổ chức này. Theo website chính thức của Quả bóng Vàng (Ballon d'Or), người hâm mộ tại phần lớn quốc gia có thể theo dõi sự kiện miễn phí trên DAZN sau khi đăng ký tài khoản.

Bên cạnh đó, độc giả có thể truy cập website chính thức của Ban tổ chức để cập nhật diễn biến buổi lễ, thứ hạng, các phân tích và kết quả trực tiếp. UEFA cũng cung cấp thông tin về sự kiện và các đối tác phát sóng tại trang chủ của tổ chức này.

Nhiều danh hiệu được trao tại Gala Quả bóng Vàng 2026

Gala năm nay do nhà báo thể thao Kate Scott và cựu danh thủ Thierry Henry dẫn chương trình. Bên cạnh hai danh hiệu quan trọng nhất dành cho cầu thủ nam và nữ, ban tổ chức còn trao các giải thưởng phụ nhằm tôn vinh những cá nhân và tập thể có thành tích nổi bật trong mùa giải.

Các hạng mục đáng chú ý gồm Kopa Trophy dành cho cầu thủ trẻ xuất sắc, Yashin Trophy dành cho thủ môn, Gerd Muller Trophy dành cho tiền đạo, Johan Cruyff Trophy dành cho HLV và giải Câu lạc bộ xuất sắc nhất ở cả hai nội dung nam, nữ. Ngoài ra còn có giải Socrates dành cho những đóng góp nổi bật trong các hoạt động xã hội và nhân đạo.

Aitana Bonmati và Ousmane Dembele, chủ nhân của Quả bóng Vàng nữ và nam năm 2025.

Ở kỳ trao giải năm 2025, Ousmane Dembele giành Quả bóng Vàng nam sau mùa giải thành công cùng PSG, trong khi Aitana Bonmati lần thứ ba liên tiếp được vinh danh ở hạng mục Quả bóng Vàng nữ.

Gala rạng sáng 27/10 sẽ xác định những chủ nhân mới của các danh hiệu này. Nhiều khả năng, cả hai người chiến thắng sẽ là những gương mặt khác năm ngoái, khi Aitana Bonmati không có tên trong 30 đề cử cuối cùng của nữ, còn Ousmane Dembele gần như không có cơ hội bảo vệ danh hiệu trước những đối thủ như Harry Kane, Lamine Yamal hay Kylian Mbappe.