Quả bóng Vàng 2026: Toàn cảnh các giải thưởng

Harry Kane và Alexia Putellas nhận danh hiệu Quả bóng vàng nam và Quả bóng vàng nữ. (Ảnh: Ballondor.com)

Giải thưởng Quả bóng Vàng (Ballon d’Or) lần thứ 70 được tổ chức ngày 26/10/2026 tại nhà hát London Palladium, London (Anh), lần đầu tiên đưa lễ trao giải ra ngoài Paris trong nhiều năm. Giải thưởng do tạp chí France Football sáng lập năm 1956, hiện phối hợp tổ chức cùng Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA). Đây là một trong những danh hiệu cá nhân danh giá nhất của bóng đá thế giới, nhằm tôn vinh cầu thủ nam và nữ xuất sắc nhất trong giai đoạn đánh giá mùa giải 2025-2026, từ ngày 3/8/2025 đến 19/7/2026.

Về thể thức bình chọn, danh hiệu Quả bóng Vàng nam do hội đồng gồm 100 nhà báo chuyên trách bóng đá, đại diện cho 100 quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng FIFA nam, quyết định. Với giải nữ, hội đồng gồm 50 nhà báo đại diện cho 50 quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng FIFA nữ. Mỗi giám khảo lựa chọn và xếp thứ tự 10 cầu thủ từ danh sách 30 ứng viên do ban tổ chức công bố. Điểm số lần lượt là 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 và 1 điểm; người có tổng điểm cao nhất giành chiến thắng. Nếu bằng điểm, ứng viên có nhiều phiếu xếp thứ nhất hơn sẽ được ưu tiên, sau đó xét số phiếu ở các vị trí tiếp theo.

Các tiêu chí đánh giá được ưu tiên theo thứ tự: thành tích cá nhân và khả năng tạo khác biệt; thành tích tập thể cùng danh hiệu đạt được; cuối cùng là đẳng cấp và tinh thần fair-play. Về công bố điểm số, kết quả được xác định từ tổng điểm phiếu bầu và công bố trong khuôn khổ lễ trao giải; bảng xếp hạng chi tiết, tổng điểm và số phiếu theo thứ hạng cần căn cứ vào danh sách chính thức do France Football công bố sau sự kiện.

Thông tin chung

Toàn bộ chủ nhân các giải thưởng

Bảng xếp hạng Quả bóng vàng nam

Bảng xếp hạng Quả bóng vàng nữ

Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất

Thủ môn xuất sắc nhất

Huấn luyện viên và câu lạc bộ xuất sắc nhất

Giải tiền đạo và giải Sócrates

Harry Kane nhận Giải thưởng Tiền đạo nam xuất sắc nhất. Theo thống kê, Kane ghi 61 bàn trong 51 trận cho Bayern Munich, cùng 12 bàn cho tuyển Anh trong kỳ xét giải, tổng cộng 73 bàn. Đây là lần thứ hai anh nhận giải, sau lần đồng chiến thắng với Mbappé năm 2024.

Charlyn Corral nhận Giải thưởng Tiền đạo nữ xuất sắc nhất. Cầu thủ nữ người Mexico hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Pachuca.

Bukayo Saka nhận Giải Sócrates. Anh được vinh danh vì những đóng góp cộng đồng, gồm hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em Nigeria, tặng đồng phục học sinh tại London và hỗ trợ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Đây là giải ghi nhận hoạt động xã hội, nhân đạo.