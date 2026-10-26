Quả bóng Vàng 2026: Lộ diện những ứng viên sáng giá

Theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), lễ trao giải Quả bóng Vàng 2026 diễn ra lúc 3h ngày 27/10 (giờ Việt Nam) tại Nhà hát London Palladium (London, Anh). Đây là lần đầu tiên lễ trao giải Quả bóng Vàng được tổ chức tại London, thay vì Paris (Pháp) như những năm trước.

Lionel Messi (áo hồng) là một trong những ứng viên của danh hiệu Quả bóng Vàng 2026.

Trước khi buổi lễ chính thức bắt đầu, ban tổ chức dự kiến công bố thứ hạng của các ứng viên từ vị trí 30 đến 11 vào khoảng 23h ngày 26/10 (giờ Việt Nam). Sau đó, hoạt động thảm đỏ sẽ diễn ra từ 1h đến khoảng 2h40 ngày 27/10.

Lễ trao giải năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu 70 năm ra đời của danh hiệu Quả bóng Vàng, được tạp chí France Football sáng lập vào năm 1956. Việc lựa chọn London làm địa điểm tổ chức cũng nhằm tri ân huyền thoại bóng đá Anh Stanley Matthews, cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giành được danh hiệu cá nhân này.

Ban đầu, Quả bóng Vàng chỉ được trao cho các cầu thủ châu Âu. Đến năm 1995, phạm vi xét giải được mở rộng cho những cầu thủ ngoài châu Âu đang thi đấu tại lục địa này, trước khi trở thành giải thưởng toàn cầu từ năm 2007. Kể từ năm 2024, UEFA tham gia đồng tổ chức lễ trao giải cùng France Football, trong khi tạp chí của Pháp vẫn chịu trách nhiệm về quá trình bình chọn.

Đáng chú ý, lễ trao giải năm nay có sự góp mặt của cựu tiền đạo Thierry Henry và nữ MC Kate Scott trong vai trò dẫn chương trình. Bên cạnh các hoạt động vinh danh, ban tổ chức cũng chuẩn bị nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 70 năm. Tâm điểm của sự kiện là cuộc cạnh tranh danh hiệu Quả bóng Vàng nam 2026.

Theo danh sách đề cử được công bố, 30 cầu thủ sẽ cạnh tranh giải thưởng cá nhân danh giá nhất của bóng đá thế giới. Trong đó, Harry Kane, Lamine Yamal và Kylian Mbappe đang được đánh giá là những ứng viên sáng giá nhất.

Harry Kane gây ấn tượng với phong độ ghi bàn trong màu áo Bayern Munich ở mùa giải 2025-2026. Tiền đạo người Anh ghi 61 bàn sau 51 trận, góp công giúp đội bóng Đức giành chức vô địch Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức. Ở cấp độ đội tuyển, cựu sao Tottenham cũng có màn trình diễn nổi bật khi ghi 6 bàn tại World Cup 2026, góp phần giúp tuyển Anh giành vị trí thứ ba chung cuộc.

Những thành tích này giúp tiền đạo sinh năm 1993 được đánh giá cao trong cuộc đua Quả bóng Vàng. Nếu chiến thắng, Kane sẽ trở thành cầu thủ Anh đầu tiên nhận danh hiệu này kể từ Michael Owen vào năm 2001.

Đối thủ đáng chú ý của Kane là Lamine Yamal, ngôi sao trẻ thuộc biên chế Barcelona. Ở mùa giải 2025-2026, cầu thủ 19 tuổi tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng, đóng góp quan trọng vào chức vô địch La Liga của đội bóng xứ Catalan. Đặc biệt, Yamal còn cùng đội tuyển Tây Ban Nha giành chức vô địch World Cup 2026.

Trong khi đó, Kylian Mbappe cũng có mùa giải 2025-2026 tương đối thành công khi ghi 42 bàn sau 44 trận cho Real Madrid. Tại World Cup 2026, Mbappe giành danh hiệu Vua phá lưới với 10 bàn thắng.

Bên cạnh ba cái tên trên, danh sách đề cử còn có Lionel Messi, Erling Haaland, Rodri, Vinicius Junior và Ousmane Dembele.

Yamal được đánh giá cao trong cuộc bình chọn danh hiệu Quả bóng Vàng 2026.

Đáng chú ý, Messi vẫn là cầu thủ giữ kỷ lục giành nhiều Quả bóng Vàng nhất lịch sử với 8 lần được vinh danh. Xếp ngay sau là Cristiano Ronaldo với 5 danh hiệu. Ở kỳ trao giải năm 2025, Ousmane Dembele được vinh danh ở hạng mục nam, còn Aitana Bonmati giành Quả bóng Vàng nữ lần thứ ba liên tiếp.

Ngoài hai danh hiệu chính dành cho cầu thủ nam và nữ xuất sắc nhất, lễ trao giải năm nay còn có những hạng mục dành cho cầu thủ trẻ, thủ môn, tiền đạo, huấn luyện viên và câu lạc bộ xuất sắc nhất. Bên cạnh đó, giải Socrates tiếp tục được trao nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của cầu thủ đối với các hoạt động xã hội và cộng đồng.

Về thể thức bình chọn, Quả bóng Vàng 2026 được quyết định bởi hội đồng các nhà báo thể thao quốc tế. Đối với hạng mục nam, mỗi nhà báo đại diện cho một quốc gia thuộc nhóm 100 đội tuyển đứng đầu bảng xếp hạng FIFA được tham gia bỏ phiếu.

Các nhà báo lựa chọn 10 cầu thủ từ danh sách 30 ứng viên và xếp hạng theo thứ tự. Điểm số được tính dựa trên vị trí của từng cầu thủ, trong đó người đứng đầu nhận 15 điểm. Ba tiêu chí chính được sử dụng để đánh giá gồm màn trình diễn cá nhân và khả năng tạo khác biệt, thành tích tập thể cùng các danh hiệu giành được, cuối cùng là đẳng cấp và tinh thần fair-play.