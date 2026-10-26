Quả bóng vàng 2026: Kane đấu Yamal, Mbappe chờ lật ngược thế cờ

Harry Kane đang được giới cá cược đánh giá cao nhất. Sky Sports cho biết Kane và Yamal đã liên tục đổi vị trí dẫn đầu trong thị trường dự đoán, nhưng tiền đạo Bayern Munich hiện đã vươn lên trở thành ứng viên số một. Kane ghi 61 bàn sau 51 trận cho Bayern mùa trước, đồng thời có một năm nổi bật cùng đội tuyển Anh. Nếu chiến thắng, anh sẽ trở thành cầu thủ Anh đầu tiên giành Quả bóng vàng kể từ Michael Owen năm 2001.

Kane cũng có lợi thế rất lớn về hiệu suất cá nhân. Tổng cộng, anh ghi 73 bàn cho CLB và đội tuyển, con số chỉ kém mùa giải 82 bàn nổi tiếng của Lionel Messi năm 2011/12, theo thống kê của Guardian. Kane còn giành Bundesliga cùng Bayern. Đây là nền tảng khiến nhiều chuyên gia cho rằng anh xứng đáng được trao giải dù đội tuyển Anh không thể vô địch World Cup.

Cuộc đua Quả bóng vàng 2026 đang đi đến những giờ cuối cùng với thế chân vạc giữa Harry Kane, Lamine Yamal và Kylian Mbappe. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Lamine Yamal mới là người được một mô hình trí tuệ nhân tạo đánh giá cao nhất. Theo dữ liệu của Avisia được Al Jazeera công bố ngày 26/10, Yamal có 23% khả năng giành Quả bóng vàng, Kane đứng thứ hai với 21%, còn Mbappe và Rodri cùng ở mức 19%.

Yamal sở hữu lợi thế mà Kane và Mbappe không có, đó là chức vô địch World Cup 2026 cùng Tây Ban Nha. Cầu thủ Barcelona đồng thời giành La Liga, dù thành tích cá nhân không vượt trội hai đối thủ về số bàn thắng. Al Jazeera chỉ ra rằng trong 19 Quả bóng vàng gần nhất, chỉ có 4 trường hợp người chiến thắng không giành một trong những danh hiệu lớn như Champions League, World Cup, Euro hoặc Copa America. Điều này giúp Yamal có một lợi thế đặc biệt trong cuộc bỏ phiếu.

Mbappe vẫn chưa thể bị loại khỏi cuộc đua. Tiền đạo Real Madrid dẫn đầu danh sách ghi bàn tại La Liga với 25 bàn và Champions League với 15 bàn, đồng thời giành Chiếc giày vàng World Cup 2026. Nhưng điểm hạn chế lớn nhất là Mbappe không giành được danh hiệu lớn nào cùng Real Madrid hay tuyển Pháp.

Vì thế, dự đoán của báo chí thế giới đang chia thành hai hướng. Kane và Yamal được đánh giá cao nhất. Mbappe có sức nặng từ những thống kê cá nhân nên không loại trừ khả năng giành Quả bóng vàng 2026.

Tất cả đang khiến cho Quả bóng vàng 2026 trở nên đặc biệt. Lễ trao Quả bóng vàng sẽ diễn ra vào rạng sáng 27/10 (theo giờ Việt Nam). Liệu ai sẽ là người giành chiến thắng?