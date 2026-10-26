Quả bóng vàng 2026: Harry Kane, Mbappe hay Yamal sẽ bước lên đỉnh vinh quang?

Lễ trao giải Quả bóng vàng 2026 sẽ diễn ra lúc 3 giờ sáng ngày 27/10 (giờ Việt Nam) tại nhà hát London Palladium, thủ đô London (Anh). Đây là lần đầu tiên sự kiện danh giá này được tổ chức tại London, đánh dấu cột mốc 70 năm ra đời của giải thưởng do tạp chí France Football sáng lập năm 1956.

Việc lựa chọn London cũng nhằm tôn vinh Stanley Matthews, huyền thoại bóng đá Anh và là chủ nhân Quả bóng vàng đầu tiên trong lịch sử.

Tâm điểm của buổi lễ chắc chắn là cuộc đua Quả bóng vàng nam, nơi những ngôi sao hàng đầu thế giới đang cạnh tranh quyết liệt. Sau một mùa giải bùng nổ, Harry Kane được đánh giá là ứng viên nặng ký cho danh hiệu năm nay.

Tiền đạo người Anh ghi tới 73 bàn thắng và có 8 pha kiến tạo sau 65 trận, đồng thời cùng Bayern Munich giành chức vô địch Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức.

Những con số ấn tượng ấy cho thấy khả năng săn bàn đáng kinh ngạc của Kane, người đang đứng trước cơ hội lần đầu tiên giành Quả bóng vàng trong sự nghiệp.

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Đáng chú ý, lợi thế của Kane không chỉ đến từ số bàn thắng mà còn nằm ở sự ổn định xuyên suốt mùa giải. Anh trở thành điểm tựa trên hàng công Bayern Munich, liên tục tỏa sáng ở những trận đấu quan trọng.

Theo Sky Sports, Kane đã vượt Lamine Yamal để trở thành ứng viên được các nhà cái đánh giá cao nhất trước lễ trao giải. Nếu chiến thắng, tiền đạo người Anh sẽ có một đêm đặc biệt khi được vinh danh ngay trên quê hương mình.

Lamine Yamal là đối thủ đáng gờm khi vừa trải qua mùa giải thành công cùng Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha. Tài năng trẻ này ghi 25 bàn thắng, thực hiện 20 pha kiến tạo sau 57 trận, góp phần giúp Barcelona vô địch La Liga và Tây Ban Nha đăng quang World Cup 2026.

Dù còn rất trẻ, Yamal đã chứng minh bản lĩnh và khả năng tạo đột biến ở những sân chơi lớn. Chức vô địch World Cup là lợi thế rất lớn trong cuộc đua năm nay, bởi thành tích ở đội tuyển quốc gia luôn có sức nặng đặc biệt trong những cuộc bình chọn danh hiệu cá nhân.

Trong khi đó, Kylian Mbappe cũng có những lý do để tin vào cơ hội của mình. Tiền đạo Real Madrid ghi 58 bàn thắng và có 13 pha kiến tạo sau 60 trận, đồng thời giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026 với 10 bàn thắng.

Tuy nhiên, việc Real Madrid không đạt được thành công tập thể tương xứng có thể khiến Mbappe gặp bất lợi trước Kane và Yamal.

Không thể bỏ qua Ousmane Dembele, chủ nhân Quả bóng vàng 2025. Ngôi sao người Pháp tiếp tục có mùa giải thành công cùng Paris Saint-Germain với chức vô địch Champions League và Ligue 1.

Tuy nhiên, để bảo vệ danh hiệu, Dembele phải vượt qua những đối thủ sở hữu thành tích cá nhân nổi bật cùng sức ảnh hưởng lớn ở World Cup.

Xét trên sự ổn định, số bàn thắng và vai trò tại Bayern Munich, Harry Kane là lựa chọn sáng giá nhất cho Quả bóng vàng 2026. Dù vậy, chức vô địch World Cup có thể giúp Yamal tạo nên bất ngờ vào phút cuối. Mbappe cũng đủ đẳng cấp để cạnh tranh với những thành tích cá nhân và đóng góp trong màu áo tuyển Pháp và CLB Real.

Và vào lúc 3 giờ rạng sáng 27/10, người hâm mộ sẽ có câu trả lời cho cuộc đua hấp dẫn giữa Harry Kane, Lamine Yamal và Kylian Mbappe. Liệu ai sẽ chạm tay vào danh hiệu cao quý Quả bóng vàng 2026?