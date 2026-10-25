Quả bóng Vàng 2026: Harry Kane chiếm ưu thế, Messi chờ kỳ tích

Rạng sáng 27/10 (giờ Việt Nam), Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) sẽ tổ chức buổi lễ trao giải Quả bóng Vàng 2026 tại nhà hát London Palladium (Anh). Giải thưởng năm nay đánh dấu cột mốc 70 năm tồn tại cho một danh hiệu cá nhân cao quý bậc nhất của bóng đá thế giới. Ballon d’Or (Quả bóng Vàng) được tạp chí France Football sáng lập năm 1956.

Harry Kane chiếm ưu thế?

Người Anh luôn muốn “mang bóng đá về nhà” - ám chỉ việc giành chức vô địch World Cup. Trên phương diện danh hiệu cá nhân, họ đã chờ đợi 25 năm kể từ khi Michael Owen giành Quả bóng Vàng 2001. Thời điểm này, Harry Kane mang đến nhiều hy vọng cho xứ sương mù khi ghi đến 61 bàn trong 51 lần ra sân cho Bayern Munich trên mọi đấu trường ở mùa giải 2025 - 2026, khoảng cách với người xếp sau ở 5 giải hàng vô địch quốc gia đầu châu Âu lên đến 19 bàn thắng.

Harry Kane và Lionel Messi.

Người duy nhất hơn Harry Kane về thống kê này trong lịch sử chính là Lionel Messi - với 73 bàn thắng ở mùa giải 2011 - 2012. Harry Kane giành Chiếc giày vàng châu Âu lần thứ 2 trong sự nghiệp với 36 bàn tại Bundesliga. Ngôi sao này vô địch 2 giải quốc nội, vào bán kết Champions League và gồng gánh tuyển Anh đến bán kết World Cup.

Lamine Yamal - nhà vô địch World Cup 2026 - trở thành đối trọng đầy sức nặng của Harry Kane. Chân chạy cánh này ghi 24 bàn thắng và có 17 đường kiến tạo trên mọi đấu trường, vô địch La Liga cùng Barcelona. Tuy nhiên, màn trình diễn của Yamal đặc biệt mờ nhạt ở World Cup 2026, nguyên nhân chủ yếu đến từ chấn thương.

Trong khi đó, Kylian Mbappe tiếp tục nổi bật trên phương diện cá nhân. Cầu thủ người Pháp ghi 42 bàn trên mọi đấu trường. Anh là vua phá lưới Champions League với 15 bàn - nhiều hơn 1 bàn so với chính Harry Kane. Mbappe ghi 10 bàn tại World Cup và giành Chiếc giày vàng và trở thành người ghi bàn nhiều nhất lịch sử giải đấu (22 bàn).

Nhưng Mbappe thiệt thòi hơn bởi thành tích tập thể không mấy khả quan. Dừng bước ở bán kết World Cup rõ ràng là thất bại với đội tuyển Pháp.

Messi và phép màu

Lionel Messi xác nhận chia tay đội tuyển quốc gia Argentina và Ballon d’Or 2026 có lẽ cũng là lần cuối cùng El Pulga còn xuất hiện trong đề cử. Nhưng cách mà Messi điền tên mình vào bảng danh vọng đủ khiến mọi đồng nghiệp phải ngưỡng mộ.

Messi chia tay đội tuyển Argentina.

Ở tuổi 39, nhiều người còn không thể chơi bóng đỉnh cao chứ chưa nói đến việc mang băng đội trưởng đội tuyển Argentina tại World Cup. Nhưng bước chạy của Lionel Messi vẫn vậy. Anh liên tục đưa người hâm mộ đi trên những chuyến tàu lượn cảm xúc. Chính Kane cũng là một bại tướng của Messi tại World Cup 2026.

Hai đường kiến tạo khó tin của Messi cho Enzo Fernandez và Lautaro Martinez khiến giấc mơ vô địch của người Anh khép lại. Kể cả khi bị Tây Ban Nha gây sức ép nghẹt thở, Argentina vẫn có thời điểm khiến đối thủ choáng váng vì các đợt phản công.

Lionel Messi ghi 8 bàn và có 4 đường kiến tạo tại World Cup 2026 và xô đổ vô vàn kỷ lục ở trong lịch sử giải đấu số một hành tinh. Mbappe ghi bàn nhiều nhất, nhưng Messi ít nhất vẫn là cầu thủ vĩ đại nhất ở thời điểm hiện tại.

Messi ghi 29 bàn và 23 kiến tạo sau 30 trận tại MLS cho Inter Miami. Tuy nhiên, thông số này chỉ mang tính tham khảo bởi thành tích bóng đá tại Mỹ không phải thước đo để Messi so sánh với các đồng nghiệp như Kane, Mbappe hay Yamal.

Mọi cuộc bầu chọn danh hiệu cá nhân vẫn luôn ẩn chứa những phép màu và không chỉ được quyết định bởi những thông số khô khan. Messi đã tạo nên vô vàn phép màu ở những kì World Cup đã qua. Giờ là lúc Ballon d’Or có thể trao cho Messi một điều gì đó thật đặc biệt.