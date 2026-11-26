Dấu ấn nổi bật nhất của Đình Bắc trong năm 2026 chính là màn trình diễn xuất sắc tại ASEAN Cup. Trong hành trình bảo vệ thành công chức vô địch của đội tuyển Việt Nam, chân sút gốc Nghệ trở thành một trong những nhân tố quan trọng nhất trên hàng công.

Với 5 bàn thắng và 3 đường kiến tạo, Đình Bắc không chỉ chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới cùng Nguyễn Xuân Son mà còn được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực và đóng góp của tiền đạo trẻ trong suốt hành trình chinh phục ngôi vương Đông Nam Á.

Điều đáng nói, Đình Bắc không chỉ biết cách ghi bàn trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Anh còn thể hiện bản lĩnh trong những trận đấu có tính chất quyết định. Pha đánh gót tinh tế kiến tạo cho Nguyễn Hai Long ghi bàn trong chiến thắng 2-0 trước Thái Lan ở chung kết lượt đi là minh chứng tiêu biểu cho sự tự tin, sáng tạo và tư duy chơi bóng ngày càng trưởng thành của anh.

Trước đó, tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, Đình Bắc cũng giành danh hiệu Vua phá lưới với 4 bàn thắng và 2 kiến tạo. Những thành tích liên tiếp ở các đấu trường quốc tế giúp anh trở thành gương mặt nổi bật bậc nhất của bóng đá Việt Nam trong năm.

Dấu ấn ở cấp CLB và sự trưởng thành toàn diện

Không dừng lại ở thành công trong màu áo đội tuyển, Đình Bắc còn cho thấy khả năng duy trì phong độ khi trở về CLB Công an Hà Nội. Môi trường có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm cùng sự cạnh tranh ở V.League giúp anh tiếp tục hoàn thiện kỹ năng và tư duy chiến thuật.

Ngay sau khi cùng đội tuyển Việt Nam đăng quang ASEAN Cup, Đình Bắc đã nhanh chóng trở lại với công việc tại CLB. Anh ghi bàn chỉ sau ít phút được tung vào sân trong trận Siêu cúp Quốc gia 2025-2026, cho thấy khả năng bắt nhịp và duy trì cảm giác bóng rất tốt.

Ở Công an Hà Nội, Đình Bắc có cơ hội thi đấu bên cạnh những đồng đội chất lượng, qua đó phát huy tốc độ, kỹ thuật cá nhân và khả năng tạo đột biến. Sự đa năng trên hàng công cũng giúp anh trở thành phương án quan trọng trong cách vận hành chiến thuật của đội bóng. Để khẳng định được vị trí ở một đội bóng dày đặc ngôi sao như Công an Hà Nội là không hề dễ dàng, đặc biệt trên hàng tấn công. Trong tay HLV Mano Polking ngoài Đình Bắc còn có những gương mặt đẳng cấp như Nguyễn Quang Hải, Leo Artur hay Alan…

Đây là yếu tố có ý nghĩa lớn trong cuộc đua Quả bóng vàng. Một cầu thủ muốn chinh phục danh hiệu cá nhân cao quý cần chứng minh được giá trị xuyên suốt cả năm, thay vì chỉ tỏa sáng trong một giải đấu ngắn ngày.

Với Đình Bắc, sự trưởng thành không chỉ ở khía cạnh chuyên môn mà còn bởi tinh thần thi đấu cống hiến mạnh mẽ. Ở đợt tập trung gần nhất của đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik đã vắng hàng loạt trụ cột khi các CLB từ chối hoặc không muốn “nhả” quân.

Bản thân Công an Hà Nội cũng được tạo điều kiện đóng góp rất ít cầu thủ, nhưng riêng Đình Bắc vẫn góp mặt.

Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú từng đánh giá, Đình Bắc có sự trưởng thành vượt bậc trong 2 năm vừa qua, cả về chuyên môn và ý thức tập thể. Ông Trần Anh Tú là người theo sát các ĐTQG từ U22 đến đội tuyển Việt Nam qua hàng loạt giải đấu và nhờ vậy có sự đánh giá chính xác thay đổi của từng cầu thủ.

Quả bóng vàng Việt Nam 2026 sẽ đổi chủ, sau khi được trao cho Nguyễn Hoàng Đức mùa trước?