Quả bóng vàng 2026: Cầu thủ Anh đầu tiên sau 25 năm đoạt giải; Alexia Putellas lần thứ ba đăng quang

Harry Kane rạng rỡ trên sân khấu nhận giải Quả bóng vàng 2026. (Nguồn: Daily Mail)

Trong năm qua, Harry Kane ghi 73 bàn thắng trên mọi đấu trường, cùng Bayern Munich và đội tuyển Anh tiến vào bán kết Champions League và World Cup.

France Football đã công bố kết quả bầu chọn cuối cùng giữa các ứng viên. Theo đó, Harry Kane nhận được 40 phiếu bầu ở vị trí thứ nhất, đạt tổng cộng 1.055 điểm.

Trong khi đó, Kylian Mbappe về nhì, nhận 23 phiếu bầu ở vị trí thứ nhất với tổng cộng 1.027 điểm. Hai cầu thủ chỉ hơn kém nhau 28 điểm.

Theo tờ L'Equipe, đây là cuộc bầu chọn có cách biệt sít sao thứ tư trong lịch sử giải thưởng và là cuộc đua căng thẳng nhất kể từ năm 2019, khi Lionel Messi vượt qua Virgil van Dijk với khoảng cách chỉ 7 điểm.

Theo quy định bầu chọn của Quả bóng vàng 2026, giai đoạn tính thành tích cho các ứng viên kéo dài từ ngày 3/8/2025 đến ngày 19/7/2026, tính cả ở cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia.

Thang điểm được quy định như sau: vị trí thứ nhất nhận 15 điểm, thứ hai 12 điểm, thứ ba 10 điểm. Các vị trí tiếp theo lần lượt nhận 8, 7, 5, 4, 3, 2 và 1 điểm.

Trong trường hợp bằng điểm trên bảng xếp hạng chung cuộc, các ứng viên sẽ được phân định thứ hạng dựa trên số lần được xếp ở vị trí thứ nhất, sau đó đến vị trí thứ hai, thứ ba...

Lamine Yamal đứng thứ ba, kém Mbappe 146 điểm và nhận được 13 phiếu bầu ở vị trí thứ nhất.

Cầu thủ 19 tuổi trải qua một năm thi đấu nổi bật khi góp công giúp Barcelona giành chức vô địch La Liga, trước khi tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng tại World Cup của đội tuyển Tây Ban Nha.

Ở hạng mục Quả bóng vàng nữ, Alexia Putellas có lần thứ ba đăng quang để san bằng kỷ lục của Aitana Bonmati.

Ngôi sao từng cùng đội nữ Barca thâu tóm mọi danh hiệu tập thể mùa trước giành tổng cộng 618 điểm từ các giám khảo, người về nhì và cũng là đồng đội cũ Ewa Pajor bị bỏ xa với tổng điểm 532. Vị trí thứ ba là Khadija Shaw có 344 điểm. Cách tính điểm Quả bóng vàng nữ tương tự Quả Bóng Vàng nam.

(tổng hợp)