Quả bóng Vàng 2026: Ai thắng cũng sẽ gây tranh cãi

Ballon d'Or 2026

Harry

Kane

Bayern Munich

Anh

CLB mùa 2025/26

51

Trận

61

Bàn

World Cup 2026

Bán kết

Thành tích

6

Bàn

1 kiến tạo

Danh hiệu

Bundesliga

Cúp Quốc gia Đức

Cá nhân

Chiếc giày Vàng châu Âu

Ứng viên số 1

Lamine

Yamal

Barcelona

Tây Ban Nha

CLB mùa 2025/26

45

Trận

24

Bàn

World Cup 2026

Vô địch

Thành tích

1

Bàn

Danh hiệu

World Cup 2026

La Liga

Siêu cúp Tây Ban Nha

Cá nhân

Không có

Có thể thành chủ nhân trẻ nhất lịch sử

Kylian

Mbappé

Real Madrid

Pháp

CLB mùa 2025/26

44

Trận

42

Bàn

World Cup 2026

Bán kết

Thành tích

10

Bàn

Danh hiệu

Không có

Cá nhân

Giày Vàng World Cup

Vua phá lưới Champions League

Vua phá lưới La Liga

Thiếu danh hiệu tập thể lớn

Lionel

Messi

Inter Miami

Argentina

CLB mùa 2025/26

49

Trận

43

Bàn

World Cup 2026

Á quân

Thành tích

8

Bàn

4 kiến tạo

Danh hiệu

Không có

Cá nhân

Quả bóng Bạc World Cup

Giày Bạc World Cup

Vẫn tạo dấu ấn lớn ở tuổi 39

Rodrigo

Rodri

Man City

Tây Ban Nha

CLB mùa 2025/26

33

Trận

2

Bàn

World Cup 2026

Vô địch

Thành tích

0

Bàn

0 kiến tạo

Danh hiệu

World Cup 2026

Cá nhân

Quả bóng Vàng World Cup

Mùa giải CLB kém nổi bật hơn đối thủ

Trước gala Quả bóng Vàng tại London sẽ diễn ra rạng sáng 27/10, cuộc đua vẫn chưa có một ứng viên tạo được khoảng cách đủ lớn. Pascal Ferre, cựu phụ trách giải thưởng, thừa nhận năm nay “khó hơn nhiều” vì có gần năm cầu thủ đủ sức chiến thắng.

Ferre cho rằng Harry Kane có thể được xướng tên nhờ sự ổn định và hiệu suất phi thường, nhưng Mbappe, Lamine Yamal và Rodri cũng có lý lẽ riêng. Mỗi ứng viên thắng ở một tiêu chí khác nhau, nên bất kỳ kết quả nào cũng dễ kéo theo tranh luận.

Bốn ứng viên, bốn cách thuyết phục

Kane sở hữu bộ số liệu gây choáng nhất. Tiền đạo Bayern ghi 61 bàn sau 51 trận mùa 2025/26, gồm 36 bàn tại Bundesliga và 14 bàn ở Champions League, qua đó giành Chiếc giày Vàng châu Âu lần thứ hai. Bayern còn hoàn tất cú đúp quốc nội, giúp Kane bước vào cuộc đua với cả bàn thắng lẫn danh hiệu.

Tính cả đội tuyển Anh, Kane có 73 bàn trong 64 trận. The Guardian xếp anh dẫn đầu bảng đánh giá ứng viên và nhấn mạnh 61 bàn vẫn chưa phản ánh hết giá trị của tiền đạo 33 tuổi bởi Kane còn làm tường, kiến tạo và lùi sâu tổ chức. Gary Lineker gọi những gì Kane làm được là “thật sự phi thường”, đồng thời xem Yamal là đối thủ lớn nhất.

Rodri vô địch World Cup 2026 cùng Tây Ban Nha và được FIFA trao Quả bóng Vàng dành cho cầu thủ hay nhất giải.

Rodri lại có lợi thế đặc biệt trong năm World Cup. Tiền vệ Tây Ban Nha giúp đội tuyển vô địch thế giới và nhận Quả bóng Vàng dành cho cầu thủ hay nhất giải; ở chung kết thắng Argentina 1-0, anh hoàn thành 101 trong 105 đường chuyền, thắng 80% tranh chấp. Cả giải, Tây Ban Nha chỉ thủng lưới một bàn sau tám trận.

Sky Sports nhận xét World Cup có thể đưa Rodri vào cuộc đua theo cách Luka Modric từng làm năm 2018. Anh chỉ có 22 lần đá chính tại Premier League và Champions League trong mùa giải bị ảnh hưởng bởi chấn thương, nhưng màn trình diễn tại Bắc Mỹ đủ sức bù lại bất lợi ấy.

Mbappe có một hồ sơ khác. Tiền đạo Real Madrid ghi 42 bàn sau 44 trận, dẫn đầu danh sách ghi bàn La Liga với 25 bàn và Champions League với 15 bàn, rồi có thêm 10 bàn tại World Cup để giành Chiếc giày Vàng. Anh cũng trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử World Cup với 22 bàn.

Điểm yếu của Mbappe là danh hiệu tập thể khi Real không vô địch La Liga hay Champions League, còn Pháp không vào chung kết World Cup. Tuy vậy, việc dẫn đầu danh sách ghi bàn ở La Liga, Champions League và World Cup vẫn tạo ra một hồ sơ rất khó bỏ qua.

Mbappe ghi 42 bàn cho Real Madrid trước khi có thêm 10 bàn tại World Cup và giành Chiếc giày Vàng.

Lamine Yamal không có số bàn ngang Kane hay Mbappe, nhưng sở hữu sức ảnh hưởng khác. Cầu thủ 19 tuổi ghi 24 bàn cho Barca mùa trước, trong đó có 16 bàn và 11 kiến tạo tại La Liga, được bầu là Cầu thủ hay nhất giải và cùng Barca vô địch quốc nội. Anh sau đó góp mặt trong đội hình Tây Ban Nha vô địch World Cup.

Khi lá phiếu không chỉ nhìn vào bàn thắng

Quả bóng Vàng chưa bao giờ chỉ là phép cộng bàn thắng. France Football ưu tiên màn trình diễn cá nhân, tính quyết định và mức độ gây ấn tượng, sau đó mới tới thành tích tập thể rồi đẳng cấp và tinh thần fair-play. Khoảng trống nằm ở cách 100 nhà báo diễn giải những tiêu chí ấy.

Người coi trọng hiệu suất có lý do chọn Kane, trong khi nhóm đặt World Cup lên hàng đầu có thể nghiêng về Rodri. Mbappe có sức nặng từ những bàn thắng ở ba sân khấu lớn, còn Yamal sở hữu La Liga, World Cup và sức hút của một cầu thủ mới 19 tuổi.

The Guardian đánh giá Kane cao nhất trong bảng xếp hạng ứng viên tháng 9, còn Sky Sports đặt Rodri, Mbappe và Yamal vào nhóm đủ cơ sở cạnh tranh. Sự phân tán ấy khiến năm 2026 khác những mùa có một câu chuyện gần như thống trị hoàn toàn.

Ferre nhắc Benzema năm 2022 là lựa chọn khá rõ ràng, còn Messi năm 2023 có lợi thế lớn từ chức vô địch World Cup. Năm 2024 đã gây tranh cãi khi nhiều người tin Vinicius làm đủ để chiến thắng nhưng kết quả bỏ phiếu không đứng về phía anh; năm nay phức tạp hơn vì có nhiều hồ sơ mạnh cùng lúc.

Lamine Yamal ghi 16 bàn, kiến tạo 11 lần tại La Liga và được bầu là Cầu thủ hay nhất giải mùa 2025/26.

Vì thế, nhận định của Ferre rằng “dù ai chiến thắng, cuộc bầu chọn năm nay sẽ trở thành một trong những kỳ Quả bóng Vàng gây tranh luận nhiều nhất trong những năm gần đây” có cơ sở. Kane có 61 bàn và Chiếc giày Vàng châu Âu; Rodri có World Cup cùng danh hiệu cầu thủ hay nhất giải; Mbappe sở hữu 10 bàn tại World Cup và hai danh hiệu Vua phá lưới cấp CLB; Yamal có La Liga, World Cup cùng mùa giải hay nhất sự nghiệp.

Rạng sáng 27/10 chỉ có một người bước lên sân khấu tại London, còn tranh luận nhiều khả năng chưa dừng lại sau khi tên người chiến thắng được công bố. Quả bóng Vàng 2026 có thể được quyết định không chỉ bởi ai chơi hay nhất, mà còn bởi mỗi cử tri tin điều gì quan trọng nhất trong một mùa bóng.