Quả bóng Vàng 2026: Ai đang chiếm ưu thế?

Trong số các ứng viên, Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappe và Lionel Messi là bốn cái tên nổi bật trong cuộc đua Quả bóng vàng 2026.

Harry Kane có hiệu suất ghi bàn đáng nể. Ảnh: Reuters

Harry Kane có cơ sở để hy vọng giành danh hiệu cá nhân cao quý này. Tiền đạo người Anh ghi 61 bàn sau 51 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Bayern Munich ở mùa giải 2025-2026, nhiều hơn 19 bàn so với bất kỳ cầu thủ nào khác tại năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Trong số những cầu thủ từng thi đấu cho các câu lạc bộ thuộc nhóm giải đấu này, chỉ Lionel Messi với 73 bàn ở mùa giải 2011-2012 có thành tích ghi bàn cao hơn trong một mùa giải.

Riêng tại Bundesliga, Kane ghi 36 bàn và giành Chiếc giày vàng châu Âu lần thứ hai trong sự nghiệp. Anh cũng đóng góp 14 bàn tại Champions League, chỉ xếp sau Kylian Mbappe với 15 pha lập công. Bayern Munich giành chức vô địch Bundesliga với khoảng cách 16 điểm và đăng quang DFB-Pokal, dù dừng bước ở bán kết Champions League.

Ở cấp độ đội tuyển, Kane mang băng đội trưởng tuyển Anh tại World Cup 2026 và cùng "Tam sư" tiến vào bán kết. Anh ghi sáu bàn tại giải đấu, nằm trong nhóm những chân sút hiệu quả nhất. Nếu được xướng tên, Kane sẽ trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên giành Quả bóng vàng kể từ Michael Owen năm 2001.

Yamal vẫn còn rất trẻ tuổi nhưng đã có nhiều danh hiệu lớn. Ảnh: Reuters

Lamine Yamal - nhà vô địch World Cup 2026 - trở thành đối trọng đầy sức nặng của Harry Kane.

Chân chạy cánh này ghi 24 bàn thắng và có 17 đường kiến tạo trên mọi đấu trường, vô địch La Liga cùng Barcelona. Tuy nhiên, màn trình diễn của Yamal đặc biệt mờ nhạt ở World Cup 2026, nguyên nhân chủ yếu đến từ chấn thương.Dù vậy, vai trò của Yamal trong hành trình vô địch thế giới của đội tuyển vẫn có thể ảnh hưởng đến lựa chọn của các lá phiếu.

Mbappe vẫn chưa có danh hiệu Quả bóng vàng nào. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Kylian Mbappe tiếp tục nổi bật trên phương diện cá nhân. Cầu thủ người Pháp ghi 42 bàn trên mọi đấu trường. Anh là vua phá lưới Champions League với 15 bàn - nhiều hơn 1 bàn so với Harry Kane. Mbappe ghi 10 bàn tại World Cup và giành Chiếc giày vàng và trở thành người ghi bàn nhiều nhất lịch sử giải đấu (22 bàn).

Tuy nhiên, Mbappe thiệt thòi hơn bởi thành tích tập thể không mấy khả quan. Dừng bước ở bán kết World Cup rõ ràng là thất bại với đội tuyển Pháp.

Lionel Messi ghi 8 bàn và có 4 đường kiến tạo tại World Cup 2026 và xô đổ vô vàn kỷ lục ở trong lịch sử giải đấu số một hành tinh .Ảnh: AFP

Lionel Messi xác nhận chia tay đội tuyển quốc gia Argentina và Ballon d'Or 2026 có lẽ cũng là lần cuối cùng El Pulga còn xuất hiện trong đề cử. Nhưng cách mà Messi điền tên mình vào bảng danh vọng đủ khiến mọi đồng nghiệp phải ngưỡng mộ.

Ở tuổi 39, nhiều người còn không thể chơi bóng đỉnh cao chứ chưa nói đến việc mang băng đội trưởng đội tuyển Argentina tại World Cup. Nhưng bước chạy của Lionel Messi vẫn vậy. Anh liên tục đưa người hâm mộ đi trên những chuyến tàu lượn cảm xúc. Chính Kane cũng là một bại tướng của Messi tại World Cup 2026.

Hai đường kiến tạo khó tin của Messi cho Enzo Fernandez và Lautaro Martinez khiến giấc mơ vô địch của người Anh khép lại. Kể cả khi bị Tây Ban Nha gây sức ép nghẹt thở, Argentina vẫn có thời điểm khiến đối thủ choáng váng vì các đợt phản công.

Lionel Messi ghi 8 bàn và có 4 đường kiến tạo tại World Cup 2026 và xô đổ vô vàn kỷ lục ở trong lịch sử giải đấu số một hành tinh. Mbappe ghi bàn nhiều nhất, nhưng Messi ít nhất vẫn là cầu thủ vĩ đại nhất ở thời điểm hiện tại.

Ở cấp độ câu lạc bộ, Messi ghi 29 bàn và 23 kiến tạo sau 30 trận tại MLS cho Inter Miami. Tuy nhiên, thành tích tại MLS có thể không được đánh giá ngang với những giải đấu hàng đầu châu Âu.

Cơ hội của Messi chủ yếu dựa vào màn trình diễn tại World Cup, tầm ảnh hưởng trong hành trình của Argentina và vị thế đặc biệt của anh trong lịch sử bóng đá.

Với Kane, Yamal, Mbappe và Messi, cuộc đua năm nay phản ánh những tiêu chí khác nhau khi đánh giá một mùa giải, từ thành tích cá nhân, danh hiệu tập thể đến ảnh hưởng tại World Cup. Kane đang được đặt nhiều kỳ vọng nhờ hiệu suất ghi bàn cùng thành công ở cấp câu lạc bộ, nhưng kết quả cuối cùng chỉ được xác định khi các lá phiếu được công bố.