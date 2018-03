Qua 3 lần đấu giá, ô tô doanh nghiệp tặng tỉnh Nghệ An vẫn 'ế'

3 lần được đưa ra đấu giá nhưng 2 chiếc 'xe sang' do doanh nghiệp tặng cho tỉnh Nghệ An vẫn không có khách hàng nào đăng ký đấu giá để mua.

Sáng 30/3, theo dự kiến phiên đấu giá 2 xe sang do doanh nghiệp tặng cho tỉnh Nghệ An sẽ được mở. Tuy nhiên, do không có khách hàng nào đăng ký mua nên phiên đấu giá không thực hiện được.

Xe sang do doanh nghiệp tặng cho tỉnh Nghệ An không ai mua sau 3 lần đấu giá

10 ngày trước, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An đã phát thông báo đấu giá tài sản với chiếc xe hiệu Toyota Land Cruiser VX sản xuất năm 2014 mang BKS: 80A-167.68 (do UBND tỉnh Nghệ An sử dụng) và chiếc xe cùng loại mang BKS: 80A-017.88 (do Tỉnh ủy Nghệ An sử dụng).

Giá khởi điểm đấu giá được Trung tâm Dịch vụ đấu giá đưa ra cho lần lượt 2 chiếc xe là 2,4 tỷ đồng (xe mang BKS: 80A-017.88) và 2,5 tỷ đồng (chiếc xe mang BKS: 80A-167.68).

Sau 3 lần đưa ra đấu giá, cả 3 lần giá đấu được giữ nguyên. Tuy nhiên, đã không có cá nhân, tổ chức nào đăng ký mua khiến các phiên đấu giá không thể thực hiện được.

Được biết, trước đó chiếc xe sang mang BKS: 80A - 017.88, do Công ty CP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc tặng cho Tỉnh ủy Nghệ An năm 2014. Chiếc xe còn lại do Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 tặng cho UBND tỉnh để sử dụng.

Đầu năm 2017, dư luận xôn xao về nguồn gốc 2 chiếc xe sang này. Ngay sau đó, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An đã có công văn gửi Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An để báo cáo giải trình về việc 2 xe ô tô do doanh nghiệp tặng.

Trang Cảnh