Quà 20/10 tặng mẹ, vợ và người yêu: Chọn gì vừa tinh tế vừa hợp túi tiền?

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là dịp để gửi lời yêu thương, tri ân đến những người phụ nữ quan trọng. Tuy nhiên, giữa nhiều lựa chọn trên thị trường, làm sao tìm được món quà vừa thiết thực, hợp túi tiền vừa phù hợp với người nhận?

Thay vì chạy theo những món đồ đắt đỏ, bạn có thể bắt đầu từ sở thích, thói quen và nhu cầu thực tế của từng người.

Tặng mẹ món quà chăm sóc sức khỏe và sự thư thái

Với mẹ, những món quà thiết thực, giúp việc chăm sóc bản thân thuận tiện hơn thường là lựa chọn đáng cân nhắc. Quan trọng là sản phẩm phù hợp với nhu cầu, dễ sử dụng và có nguồn gốc rõ ràng.

Thiết bị chăm sóc tại nhà: Máy massage cổ vai gáy, bồn ngâm chân hoặc gối tựa lưng có thể phù hợp với mẹ thường xuyên cần thư giãn. Tùy tính năng và thương hiệu, sản phẩm có giá từ vài trăm nghìn đến hơn một triệu đồng.

Khăn lụa, khăn choàng là món quà dễ chọn dành tặng mẹ.

Thực phẩm dinh dưỡng: Yến chưng, sữa hạt hoặc trà thảo mộc là những lựa chọn có thể tham khảo. Nên ưu tiên sản phẩm chính hãng, thành phần rõ ràng và phù hợp với chế độ ăn của mẹ.

Khăn lụa, khăn choàng: Một chiếc khăn có màu sắc trang nhã, chất liệu mềm mại vừa dễ sử dụng vừa phù hợp với nhiều dịp. Đây cũng là lựa chọn tương đối tiết kiệm nếu ngân sách không quá lớn.

Tặng vợ, người yêu món quà mang dấu ấn cá nhân

Với vợ hoặc người yêu, mỹ phẩm, trang sức và nước hoa là những lựa chọn phổ biến. Để món quà thực sự hữu ích, bạn nên chú ý đến thương hiệu, màu sắc, mùi hương và sản phẩm người nhận thường sử dụng.

Son môi, mỹ phẩm chăm sóc da: Có thể chọn màu son quen thuộc hoặc sản phẩm dưỡng da tay, dưỡng môi mà cô ấy đang dùng. Nếu chưa hiểu rõ loại da và sở thích, nên tránh tự chọn mỹ phẩm đặc trị.

Trang sức tối giản: Dây chuyền, vòng tay hoặc khuyên tai thiết kế thanh lịch dễ kết hợp với nhiều trang phục. Tùy chất liệu và kiểu dáng, mức giá có thể từ vài trăm nghìn đến hơn một triệu đồng.

Nước hoa mini: Những chai dung tích nhỏ khoảng 10–30 ml thuận tiện mang theo và có mức giá đa dạng. Nên chọn mùi hương người nhận yêu thích thay vì chỉ dựa vào xu hướng.

Sản phẩm chăm sóc da là lựa chọn đáng cân nhắc khi bạn biết rõ thương hiệu người nhận yêu thích.

Tặng chị em gái, bạn bè phụ kiện trẻ trung, thiết thực

Với chị em gái hoặc bạn bè, những món quà có tính ứng dụng cao, kiểu dáng trẻ trung thường dễ lựa chọn hơn. Bạn có thể cân nhắc các phương án sau:

Phụ kiện thời trang: Túi xách nhỏ, ví cầm tay hoặc kính mát có thiết kế phù hợp với phong cách người nhận. Không cần chọn hàng hiệu đắt tiền, chỉ cần chú ý đến chất liệu, kiểu dáng và tính tiện dụng.

Đồ công nghệ cá nhân: Tai nghe không dây, sạc dự phòng hoặc gậy chụp ảnh mini phù hợp với người thường xuyên làm việc, học tập và di chuyển. Nên ưu tiên sản phẩm có thông số rõ ràng, chế độ bảo hành phù hợp.

Voucher mua sắm, làm đẹp: Thẻ quà tặng hoặc voucher dịch vụ chăm sóc cá nhân giúp người nhận chủ động chọn thứ mình cần. Trước khi mua, hãy kiểm tra thời hạn sử dụng và điều kiện áp dụng.

Ba bí quyết giúp món quà 20/10 thêm ý nghĩa

Bên cạnh việc chọn đúng món đồ, cách chuẩn bị cũng góp phần tạo nên ấn tượng cho người nhận.

Viết thiệp kèm lời chúc riêng: Vài dòng chia sẻ chân thành sẽ giúp món quà có dấu ấn cá nhân, thay vì chỉ là một sản phẩm được mua sẵn.

Chú ý cách gói quà: Giấy gói, hộp quà và chiếc nơ được chuẩn bị chỉn chu thể hiện sự quan tâm ngay từ những chi tiết nhỏ.

Kết hợp một bó hoa vừa túi tiền: Không nhất thiết phải chọn lẵng hoa lớn. Một bó hoa nhỏ hoặc vài cành hoa tươi cũng đủ tạo điểm nhấn cho dịp đặc biệt.

Quà 20/10 không cần có giá trị lớn mới thể hiện được tình cảm. Khi lựa chọn dựa trên nhu cầu, sở thích và khả năng chi tiêu, bạn vừa tránh lãng phí vừa giúp người nhận cảm thấy được quan tâm. Đôi khi, chính sự chu đáo trong cách chọn và trao quà mới là điều khiến ngày 20/10 trở nên đáng nhớ.