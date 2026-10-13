Quà 20/10 cho vợ và mẹ: Đàn ông chọn gì để trọn vẹn cả hai?

Bí quyết chọn quà 20/10 cho vợ và mẹ để vẹn tròn cả hai

Khi chọn quà 20/10 cho mẹ và vợ, sự tinh tế nằm ở việc lắng nghe nhu cầu riêng của từng người để thể hiện tình cảm chân thành và sự quan tâm đồng đều. Để chọn được món quà trọn vẹn nhất, bạn nên cân nhắc các yếu tố then chốt sau:

Độ tuổi và sở thích: Mẹ thường ưu tiên các thiết bị hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, trong khi vợ lại quan tâm hơn đến sản phẩm làm đẹp, thiết bị giải trí hoặc đồ gia dụng thông minh.

Trải nghiệm sử dụng: Với mẹ lớn tuổi, nên ưu tiên các thiết bị có giao diện đơn giản, dễ thao tác và thuận tiện trong sinh hoạt hằng ngày.

Giá trị quà tặng: Hai món quà không nhất thiết có giá trị bằng nhau, bạn nên giữ mức ngân sách hợp lý để tránh sự chênh lệch quá lớn, giúp cả mẹ và vợ đều cảm nhận được sự chu đáo.

Gợi ý các món quà 20/10 cho vợ phù hợp

Để ngày 20/10 thêm ý nghĩa, bạn có thể chọn những món quà vừa đáp ứng nhu cầu làm đẹp, vừa giúp vợ chăm sóc bản thân thuận tiện hơn. Dưới đây là một số gợi ý thiết bị thiết thực, phù hợp với phụ nữ bận rộn.

Máy sấy tóc tạo kiểu tích hợp công nghệ ion âm

Máy sấy tóc trang bị động cơ không chổi than tạo luồng gió mạnh, giúp tóc khô nhanh mà hạn chế cảm giác nóng rát da đầu. Nhờ đó, quá trình sấy tóc trở nên thuận tiện hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Công nghệ ion âm giúp giảm tĩnh điện, hỗ trợ hạn chế tình trạng tóc xù sau khi sấy. Đây là món quà 20/10 cho vợ phù hợp với người thường xuyên tạo kiểu và chăm sóc tóc.

Máy massage nâng cơ, đẩy tinh chất chăm sóc da mặt

Máy đẩy tinh chất tích hợp sóng rung siêu âm hỗ trợ massage và chăm sóc da tại nhà. Tùy công nghệ, thiết bị còn giúp tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất trong quy trình dưỡng da. Đây là món quà 20/10 phù hợp dành tặng vợ, đặc biệt với người bận rộn muốn duy trì thói quen chăm sóc da tại nhà mà không cần đến spa.

Máy nâng cơ là món quà 20/10 giúp vợ chăm sóc da tại nhà.

Ngoài ra, bạn nên ưu tiên thiết bị có nhiều chế độ chăm sóc và cách điều khiển đơn giản để vợ dễ sử dụng. Món quà này vừa thể hiện sự quan tâm, vừa giúp vợ duy trì thói quen làm đẹp ngay tại nhà.

Gợi ý quà 20/10 cho mẹ thiết thực, dễ sử dụng

Bên cạnh việc chọn quà 20/10 cho vợ, nam giới nên ưu tiên những món quà thiết thực dành tặng mẹ trong dịp đặc biệt này. Các thiết bị hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, có cách sử dụng đơn giản sẽ giúp mẹ thuận tiện hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Máy massage cổ vai gáy và đệm massage nhiệt

Máy massage cổ vai gáy kết hợp con lăn mô phỏng động tác xoa bóp và chức năng sưởi ấm hồng ngoại, hỗ trợ thư giãn vùng cơ thường xuyên căng mỏi. Nhờ đó, mẹ có thể sử dụng thiết bị tại nhà sau những giờ làm việc hoặc vận động.

Bên cạnh công năng, thiết kế không dây cùng bảng điều khiển có nút bấm lớn cũng giúp mẹ thao tác thuận tiện hơn. Đây là món quà 20/10 thiết thực, vừa hỗ trợ thư giãn vừa phù hợp với nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của mẹ.

Vòng đeo tay thông minh theo dõi chỉ số thể trạng

Vòng đeo tay thông minh hỗ trợ theo dõi nhịp tim, SpO2 và giấc ngủ, giúp mẹ chủ động quan sát các chỉ số cơ thể. Khi chọn mua, nên ưu tiên sản phẩm có màn hình lớn, hiển thị rõ ràng để mẹ dễ theo dõi thông tin. Đây là món quà tặng mẹ 20/10 thiết thực, khuyến khích mẹ quan tâm sức khỏe mỗi ngày.

Vòng đeo tay thông minh giúp mẹ theo dõi sức khỏe mỗi ngày.

Tặng quà 20/10 cho vợ, cho mẹ cần lưu ý gì?

Khi chọn thiết bị công nghệ làm quà 20/10 tặng vợ và mẹ, bạn nên ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chế độ bảo hành minh bạch. Mua tại hệ thống bán lẻ uy tín còn giúp việc đổi trả thuận tiện hơn khi phát sinh lỗi kỹ thuật, đồng thời hỗ trợ sửa chữa và thay thế linh kiện khi cần.

Nếu đang cân nhắc địa chỉ mua quà, CellphoneS cung cấp đa dạng thiết bị công nghệ, từ điện thoại giá chỉ từ 2.84 triệu đồng, đồng hồ thông minh chỉ từ 680.000 đồng đến tai nghe và đồ gia dụng với ưu đãi lên đến 50%. Nhờ đó, bạn có thể dễ dàng tìm được món quà phù hợp với nhu cầu của từng người phụ nữ trong gia đình.

Duy nhất từ ngày 13/10 đến 15/10, khi mua sắm hoặc truy cập Website và App CellphoneS, khách hàng chỉ cần để lại thông tin đăng ký nhận tin khuyến mãi sẽ nhận ngay cơ hội tham gia chương trình Quay số may mắn với quà tặng giá trị:

1 Giải Nhất: Đồng hồ Apple Watch Series 11 42mm (GPS) Viền Nhôm Dây Cao Su Size S/M (màu ngẫu nhiên).

1 Giải Nhì: Máy sấy tóc cao cấp Dyson Supersonic Travel HD19.

Việc chọn quà 20/10 cho vợ và mẹ sẽ dễ dàng hơn khi cân nhắc sở thích và nhu cầu của người nhận. Những món quà thiết thực, phù hợp với thói quen sinh hoạt vừa thể hiện sự quan tâm, vừa mang lại giá trị sử dụng lâu dài. Đặc biệt, hãy lựa chọn bằng sự tinh tế để cả vợ và mẹ đều cảm nhận được tình cảm chân thành của món quà.