QTP tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm nhận diện, đánh giá hệ thống, thiết bị trọng yếu tại các nhà máy nhiệt điện đốt than

Hội thảo có sự tham dự của đại diện Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 (PECC4); Công ty Nhiệt điện Uông Bí; Công ty Nhiệt điện Thăng Long; Công ty Nhiệt điện Mông Dương 1; Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại; Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả cùng đại diện các đơn vị liên quan. Về phía QTP có ông Nguyễn Việt Dũng – Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Công Kiên – Phó Tổng Giám đốc cùng lãnh đạo các phòng, phân xưởng và cán bộ chuyên môn.

Hội thảo được QTP tổ chức với mục tiêu tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, đánh giá tình trạng và xác định mức độ trọng yếu của các hệ thống, thiết bị tại các nhà máy nhiệt điện đốt than. Thông qua những ý kiến chuyên môn từ các đơn vị, QTP mong muốn có thêm cơ sở thực tiễn để tham khảo, đối chiếu, tiếp tục hoàn thiện việc nhận diện, đánh giá các hệ thống, thiết bị trọng yếu của 4 tổ máy Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh.

Hội thảo quy tụ đại diện nhiều đơn vị tư vấn, quản lý vận hành các nhà máy nhiệt điện.

Nhiều tham luận chuyên sâu, bám sát thực tiễn vận hành

Mở đầu phần chuyên môn, đại diện Phòng Kỹ thuật và An toàn QTP trình bày báo cáo “Hiện trạng vận hành của Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh và sự cần thiết nâng cao độ tin cậy, ổn định vận hành và hiệu suất hoạt động của các tổ máy”.

Báo cáo đặt ra yêu cầu tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện tình trạng thiết bị, nhất là các hệ thống có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả của tổ máy. Đây cũng là cơ sở quan trọng để QTP tiếp tục hoàn thiện các giải pháp quản lý kỹ thuật, bảo dưỡng, sửa chữa phù hợp với tình trạng thực tế của thiết bị.

Tiếp đó, đại diện Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 trình bày báo cáo “Phân tích, đánh giá và các giải pháp đối với hệ thống, thiết bị trọng yếu của 04 tổ máy Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh”. Nội dung này góp phần cung cấp thêm góc nhìn chuyên môn trong việc xây dựng phương pháp, tiêu chí nhận diện thiết bị trọng yếu, từ đó làm cơ sở cho việc phân loại, ưu tiên nguồn lực quản lý, bảo dưỡng và sửa chữa.

Một trong những điểm nổi bật của Hội thảo là chuỗi tham luận được xây dựng từ những vấn đề kỹ thuật cụ thể đã và đang đặt ra trong thực tiễn vận hành các nhà máy nhiệt điện.

Đại diện Công ty Nhiệt điện Uông Bí chia sẻ kinh nghiệm với chủ đề “Các nguyên nhân và giải pháp khắc phục sự cố ống sinh hơi, ống quá nhiệt của lò hơi”. Đây là nhóm thiết bị có ảnh hưởng trực tiếp đến độ tin cậy của lò hơi và khả năng vận hành liên tục của tổ máy, do đó việc nhận diện nguyên nhân, quản lý tình trạng và đưa ra giải pháp phòng ngừa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đại diện Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại trình bày tham luận “Công tác thí nghiệm, hiệu chỉnh lò hơi nhằm nâng cao độ tin cậy và hiệu suất lò hơi nhà máy nhiệt điện đốt than”, qua đó chia sẻ kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, đánh giá, hiệu chỉnh thiết bị để từng bước tối ưu chế độ vận hành, nâng cao hiệu suất và độ tin cậy của lò hơi.

Ở nhóm thiết bị tuabin và hệ thống phụ trợ, đại diện Công ty Nhiệt điện Thăng Long trình bày tham luận “Giải pháp tối ưu vận hành hệ thống dầu điều khiển EH và chế độ vận hành các van điều khiển tuabin”. Nội dung tập trung vào một trong những hệ thống có vai trò quan trọng đối với khả năng điều khiển, đáp ứng và vận hành ổn định của tuabin.

Đại diện Công ty Nhiệt điện Mông Dương 1 chia sẻ “Giải pháp giảm nhiệt độ nước tuần hoàn đầu vào, đầu ra bình ngưng và nhiệt độ nước tuần hoàn xả thải tại vùng hòa trộn”, góp thêm kinh nghiệm trong quản lý hệ thống nước tuần hoàn, tối ưu điều kiện làm việc của bình ngưng và nâng cao hiệu quả vận hành.

Trong khi đó, đại diện Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cẩm Phả trình bày nội dung “Các nguyên nhân suy giảm hiệu suất chu trình tuabin và các giải pháp nâng cao độ tin cậy, hiệu suất tuabin”. Tham luận tập trung vào việc nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất chu trình, từ đó đề xuất những giải pháp kỹ thuật phù hợp nhằm duy trì và cải thiện hiệu quả vận hành của thiết bị.

Tăng cường trao đổi thực tiễn, hoàn thiện phương pháp đánh giá thiết bị trọng yếu

Bên cạnh các tham luận chuyên đề, phần trao đổi, thảo luận và phản biện chuyên sâu được xác định là một nội dung quan trọng của Hội thảo.

Các đại biểu tập trung trao đổi về phương pháp và tiêu chí xác định mức độ trọng yếu của hệ thống, thiết bị; kinh nghiệm vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng và xử lý sự cố; phương pháp cập nhật mức độ trọng yếu theo tình trạng thiết bị, điều kiện vận hành và yêu cầu sản xuất; các giải pháp nâng cao độ tin cậy, khả dụng và hiệu suất của thiết bị.

Phó Tổng Giám đốc Nhiệt điện Quảng Ninh Nguyễn Công Kiên phát biểu tại hội thảo.

Việc tập hợp kinh nghiệm từ nhiều nhà máy có đặc điểm công nghệ và điều kiện vận hành khác nhau đã giúp các đại biểu có thêm cơ sở đối chiếu giữa phương pháp đánh giá với thực tiễn. Qua đó, danh mục thiết bị trọng yếu không chỉ được nhìn nhận dưới góc độ thiết kế ban đầu mà cần được cập nhật phù hợp với tuổi đời thiết bị, lịch sử vận hành, tần suất hư hỏng, mức độ ảnh hưởng đến công suất, an toàn, môi trường và hiệu quả kinh tế của tổ máy.

Đây cũng là hướng tiếp cận có ý nghĩa đối với công tác quản lý kỹ thuật trong bối cảnh nhiều tổ máy nhiệt điện đã có thời gian vận hành dài. Khi thiết bị thay đổi theo thời gian, việc nhận diện đúng những hệ thống, thiết bị có mức độ trọng yếu cao sẽ giúp doanh nghiệp tập trung nguồn lực hợp lý hơn cho kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng và sửa chữa; đồng thời chủ động hơn trong quản lý vật tư dự phòng và phòng ngừa sự cố.

Hướng tới nâng cao độ tin cậy, khả dụng và hiệu suất các tổ máy

Với vai trò đơn vị chủ trì, QTP xác định các ý kiến, tham luận và kinh nghiệm được chia sẻ tại Hội thảo là nguồn thông tin thực tiễn quan trọng để Công ty tham khảo, đối chiếu và tiếp tục hoàn thiện công tác nhận diện, đánh giá, xác định mức độ trọng yếu của các hệ thống, thiết bị trên 4 tổ máy.

Theo định hướng của QTP tại Hội thảo, kết quả trao đổi không dừng lại ở việc hình thành danh mục thiết bị, mà cần gắn với thực tế vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng; qua đó phục vụ trực tiếp cho việc xây dựng các giải pháp quản lý kỹ thuật và nâng cao độ tin cậy của tổ máy. Công ty sẽ tiếp thu, tổng hợp các ý kiến và nội dung chuyên môn để nghiên cứu, xem xét áp dụng phù hợp với điều kiện thực tế.

Hội thảo cũng cho thấy giá trị của việc tăng cường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhà máy nhiệt điện. Những bài học được tích lũy từ thực tiễn vận hành, xử lý sự cố hay tối ưu thiết bị tại một đơn vị có thể trở thành nguồn tham khảo hữu ích cho các đơn vị khác, giúp rút ngắn quá trình nghiên cứu, hạn chế lặp lại các khiếm khuyết và nâng cao hiệu quả quản lý kỹ thuật.

Đối với QTP, Hội thảo có ý nghĩa thiết thực trong quá trình tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý kỹ thuật Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh. Việc nhận diện đúng thiết bị trọng yếu, đánh giá sát tình trạng thiết bị và xây dựng giải pháp quản lý phù hợp sẽ góp phần tăng cường khả năng phòng ngừa sự cố, nâng cao độ tin cậy, khả dụng và hiệu suất của các tổ máy.

Đồng thời, thông qua hoạt động trao đổi chuyên môn giữa QTP với các đơn vị tư vấn và các nhà máy nhiệt điện, Hội thảo góp phần thúc đẩy sự phối hợp, chia sẻ tri thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý vận hành nguồn điện, hướng tới mục tiêu chung là vận hành các tổ máy an toàn, ổn định, tin cậy và hiệu quả.

Kết thúc Hội thảo, QTP bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm từ các đơn vị trong thời gian tới; đồng thời khẳng định sẽ nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty, góp phần từng bước nâng cao chất lượng quản lý kỹ thuật và hiệu quả vận hành Nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh.