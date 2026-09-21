QTP sôi nổi hưởng ứng Cuộc thi 'Tìm hiểu Văn hóa doanh nghiệp EVNGENCO1 năm 2026'

Cuộc thi do Tổng công ty Phát điện 1 tổ chức là một trong những hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục tuyên truyền, lan tỏa các giá trị văn hóa EVN, EVNGENCO1 và Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa EVN; qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBCNV trong xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp.

Thông qua hình thức thi trực tuyến trên hệ thống E-Learning, mỗi CBCNV có thêm cơ hội tìm hiểu về lịch sử ngành Điện, quá trình hình thành và phát triển của EVNGENCO1, các giá trị cốt lõi, chuẩn mực đạo đức, nguyên tắc ứng xử và những nét văn hóa đặc trưng của EVN, EVNGENCO1. Đây không chỉ là hoạt động kiểm tra kiến thức mà còn là dịp để mỗi người tự soi chiếu, liên hệ với công việc, giao tiếp và ứng xử hằng ngày, góp phần đưa văn hóa doanh nghiệp từng bước trở thành thói quen, chuẩn mực và động lực nâng cao hiệu quả công việc.

Tại QTP, ngay sau khi có kế hoạch của Tổng công ty, Công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận, tổ chức Công đoàn và đầu mối tại từng đơn vị; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên các kênh nội bộ, cung cấp tài liệu hướng dẫn, hỗ trợ tài khoản, kỹ thuật và thường xuyên cập nhật tiến độ tham gia.

Tùy theo đặc thù công việc và chế độ ca kíp, các đơn vị đã linh hoạt tổ chức phổ biến nội dung Cuộc thi trong các buổi giao ca, sinh hoạt đơn vị; bố trí thời gian phù hợp để CBCNV nghiên cứu tài liệu và tham gia dự thi, bảo đảm không ảnh hưởng đến nhiệm vụ sản xuất, an toàn và công tác chuyên môn. Không khí hưởng ứng tích cực đã tạo nên phong trào thi đua rộng khắp, với sự đồng hành của lãnh đạo đơn vị, tổ chức Công đoàn và các cán bộ đầu mối.

QTP đặt mục tiêu 100% CBCNV thuộc đối tượng dự thi tham gia, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng từng bài thi, phấn đấu đạt kết quả cao tại Cuộc thi cấp Tổng công ty.

Việc tổ chức và hưởng ứng Cuộc thi cũng là một phần trong quá trình QTP tiếp tục xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, đoàn kết, minh bạch và hiệu quả. Mỗi kiến thức được tiếp nhận, mỗi hành vi được điều chỉnh tích cực sẽ góp phần bồi đắp văn hóa QTP, lan tỏa giá trị chung của EVNGENCO1 và EVN trong thực tiễn công việc.

Với tinh thần chủ động – trách nhiệm – đoàn kết – cùng hướng tới mục tiêu chung, CBCNV QTP đang tiếp tục nỗ lực để cùng nhau về đích, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp và xây dựng hình ảnh QTP ngày càng chuyên nghiệp, năng động và bền vững.