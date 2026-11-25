Cán bộ QTDND Nhơn Hải hướng dẫn thủ tục vay vốn cho thành viên, khơi thông dòng vốn phục vụ phát triển kinh tế nông thôn

Trên bản đồ tài chính vi mô cả nước, giữa bối cảnh thị trường ngân hàng ngày càng cạnh tranh khốc liệt và yêu cầu tuân thủ các tỷ lệ an toàn hoạt động ngày một khắt khe, QTDND Nhơn Hải (tỉnh Khánh Hòa) vẫn nổi lên như một điểm sáng điển hình. Khởi nguồn từ một tổ chức quy mô khiêm tốn, bằng tư duy quản trị nhạy bén và sự gắn kết chặt chẽ với cộng đồng, đơn vị đã vươn mình, khẳng định vai trò "bà đỡ" tài chính không thể thay thế đối với khu vực kinh tế nông thôn địa phương.

Điểm tựa tài chính an toàn và "cần câu" sinh kế của nhà nông

Thước đo chuẩn xác nhất cho uy tín của một thiết chế tín dụng cơ sở chính là khả năng thu hút dòng tiền nhàn rỗi trong dân cư. Nhờ thiết kế danh mục sản phẩm tiết kiệm đa dạng cùng cơ chế lãi suất linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường, QTDND Nhơn Hải đã tạo dựng được niềm tin vững chắc nơi người dân. Tính đến nay, tổng nguồn vốn huy động của Quỹ đạt hơn 235,7 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch đề ra. Đáng chú ý, trong cơ cấu nguồn vốn có rất nhiều khoản tiền gửi quy mô lớn của các hộ gia đình với sổ tiết kiệm trị giá hàng tỷ đồng.

Song hành với đà tăng trưởng nguồn vốn là sự mở rộng không ngừng về quy mô thành viên. Con số 3.608 thành viên hiện tại không chỉ xô đổ các kỷ lục trước đây mà còn tạo nên một khối đại đoàn kết tài chính vững mạnh. Chính sự đồng lòng của hàng ngàn cổ đông cơ sở là nền tảng cốt lõi bảo đảm thanh khoản và tính bền vững cho hoạt động của Quỹ.

Ở chiều đầu tư tín dụng, Ban điều hành QTDND Nhơn Hải luôn kiên định nguyên tắc tăng trưởng gắn liền với kiểm soát rủi ro. Tính đến tháng 11/2026, doanh số cho vay và tổng dư nợ của Quỹ cùng đạt hơn 153,9 tỷ đồng. Dòng vốn được phân bổ đúng trọng tâm, bám sát đặc thù kinh tế địa phương, ưu tiên phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng. Đặc biệt, nhằm thiết lập "tấm khiên" phòng vệ thanh khoản, Quỹ luôn duy trì tỷ lệ dự phòng vững chắc với số dư tiền gửi tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (Co-opBank) đạt hơn 96,7 tỷ đồng, bảo đảm khả năng chi trả tức thời trong mọi tình huống.

Giá trị cốt lõi của dòng vốn tín dụng hợp tác không nằm ở những con số khô khan trên báo cáo, mà hiện hữu sống động qua sự đổi thay trên từng thửa ruộng, trang trại tại xã Vĩnh Hải. Nguồn vốn kịp thời đã hóa thành cần câu giúp nhiều hộ nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để bứt phá vươn lên làm giàu.

Gắn bó với QTDND Nhơn Hải từ những ngày đầu lập nghiệp, ông Lê Minh Vương (thôn Vĩnh Tường 1, xã Vĩnh Hải) chia sẻ, khoản vay đầu tiên 30 triệu đồng từ Quỹ đã giúp gia đình ông cải tạo đất, đặt nền móng cho nghề trồng hành tím. Với dư nợ hiện tại 300 triệu đồng, ông đầu tư bài bản vào quy trình canh tác và liên kết tiêu thụ. "Quỹ đóng chân ngay tại xã nên thủ tục thẩm định, giải ngân hay tất toán đều rất nhanh gọn, cán bộ hướng dẫn tận tình. Vụ này gia đình tôi trồng hơn 5 sào hành, năng suất đạt khoảng 2,5 tấn/sào, tổng thu ước đạt hơn 12 tấn. Với giá thương lái thu mua tại ruộng từ 40.000 đồng/kg, nguồn thu mang lại rất phấn khởi", ông Vương bộc bạch bên những luống hành trĩu củ.

Từ nguồn vốn vay 300 triệu đồng của QTDND Nhơn Hải, mô hình hơn 5 sào hành tím của gia đình ông Lê Minh Vương (bên phải) đạt năng suất dự kiến 12 tấn

Cách đó không xa, mô hình kinh tế tổng hợp của ông Lê Minh Quang (thôn Vĩnh Tường 1) cũng là minh chứng rõ nét cho hiệu quả đồng vốn của Quỹ. Từ khi chuyển đổi diện tích trồng nho kém hiệu quả sang trồng hành tím kết hợp chăn nuôi cừu, nguồn vốn vay 400 triệu đồng từ QTDND Nhơn Hải đã giúp ông chủ động chi phí con giống, phân bón, thức ăn chăn nuôi và mở rộng quy mô. Mô hình chăn nuôi cừu lấy thịt, đặc biệt thích nghi với khí hậu khô hạn, tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp, mang lại doanh thu hơn 1 tỷ đồng mỗi năm và tạo việc làm thường xuyên cho lao động địa phương.

Khoản vay 400 triệu đồng giúp ông Lê Minh Quang (đứng giữa) đầu tư hiệu quả mô hình trồng hành kết hợp nuôi cừu, mang lại doanh thu hơn 1 tỷ đồng/năm

Hỗ trợ tạo chuỗi giá trị và đồng hành cùng Co-opBank trong chuyển đổi số

Sức bật của kinh tế nông nghiệp xã Vĩnh Hải hôm nay còn đến từ sự cộng hưởng giữa nguồn vốn tín dụng, hạ tầng thủy lợi và liên kết chuỗi giá trị. Theo ông Trần Bộ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Hải, cây hành tím hiện được quy hoạch tập trung tại các vùng Mỹ Phong, Mỹ Hiệp, Mỹ Tường 1, Mỹ Tường 2, Mỹ Hòa và Thái An. Đặc biệt, từ tháng 8/2025, việc bổ sung nguồn nước từ hệ thống thủy lợi Tân Mỹ về hồ Ông Kinh đã giải quyết dứt điểm bài toán khô hạn, bảo đảm tưới tiêu chủ động cho khoảng 140 ha đất sản xuất tại khu vực Mỹ Tường và Mỹ Phong. Nước về tận ruộng, vốn về tận tay giúp bà con yên tâm tăng vụ, nâng cao năng suất bình quân từ 1 - 2,5 tấn/sào, cá biệt nhiều diện tích đạt 3 tấn/sào, giá bán dao động ở mức cao từ 40.000 - 50.000 đồng/kg.

Để đầu ra cho nông sản không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp hành tím Nhơn Hải đã đứng ra làm cầu nối bao tiêu sản phẩm. Bà Nguyễn Thị Châu, Giám đốc HTX cho biết, sản lượng thu mua hành tím năm nay tăng khoảng 20% so với năm trước. Hiện HTX đang quản lý 35 ha vùng nguyên liệu sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hướng hữu cơ; nông dân tham gia được hướng dẫn tưới tiết kiệm và ghi chép nhật ký điện tử phục vụ truy xuất nguồn gốc, nâng tầm giá trị thương hiệu hành tím địa phương.

Đứng trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, ông Trà Xuân Đặng, Chủ tịch HĐQT QTDND Nhơn Hải khẳng định, Quỹ sẽ tiếp tục hoàn thiện chất lượng dịch vụ, duy trì chính sách lãi suất linh hoạt và lấy chuyển đổi số làm khâu đột phá chiến lược.

Trong lộ trình hiện đại hóa này, QTDND Nhơn Hải nhận được sự hậu thuẫn đắc lực từ "ngân hàng đầu mối" Co-opBank trong việc cung cấp nền tảng hạ tầng công nghệ, tích hợp các dịch vụ ngân hàng điện tử và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt về tận vùng nông thôn. Bên cạnh đó, công tác đào tạo chuyên môn, cảnh báo rủi ro từ sớm của Hiệp hội QTDND Việt Nam cùng sự chỉ đạo sát sao, kiến tạo hành lang pháp lý minh bạch của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 10 và chính quyền địa phương đã tạo nên thế kiềng ba chân vững chắc cho Quỹ phát triển.

Với triết lý lấy thành viên làm trung tâm, QTDND Nhơn Hải đã vượt qua giới hạn của một tổ chức cung ứng vốn đơn thuần để trở thành người bạn đồng hành tin cậy của hàng ngàn hộ nông dân. Sự lớn mạnh của Quỹ giữa những biến động kinh tế chính là lời khẳng định thuyết phục nhất cho sức sống bền bỉ của mô hình tài chính hợp tác, nơi niềm tin cộng đồng được chuyển hóa thành động lực làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.