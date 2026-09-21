QR xuyên biên giới mở lối cho hành trình số của khách du lịch

Khách Trung Quốc quan tâm đến các điểm du lịch Việt

Theo Cục Thống kê, 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón khoảng 3,5 triệu lượt khách Trung Quốc, tiếp tục nằm trong nhóm thị trường khách quốc tế lớn nhất. Cùng thời gian, tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt gần 16 triệu lượt. Đáng chú ý, 15,5% khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường bộ, cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của các thị trường có khoảng cách địa lý gần như Trung Quốc.

Quy mô dòng khách tăng cũng kéo theo những yêu cầu mới về trải nghiệm. Từ việc tìm kiếm thông tin trên mạng xã hội, lựa chọn điểm đến, nhà hàng, khách sạn đến thanh toán tại các điểm dịch vụ, hành trình của du khách đang được kết nối ngày càng nhiều qua nền tảng số.

Sự thay đổi trong hành vi tìm kiếm của khách Trung Quốc đang được phản ánh rõ trên các nền tảng mạng xã hội. Dữ liệu và nội dung được chia sẻ trên Xiaohongshu - nền tảng mạng xã hội kết hợp thương mại điện tử phổ biến tại Trung Quốc cho thấy, sự quan tâm của du khách nước này đối với nhiều điểm đến tại Việt Nam gia tăng trong nửa đầu năm 2026.

Khách Trung Quốc đăng tải hình ảnh du lịch tại Việt Nam kèm hashtag #mekongriver trên nền tảng mạng xã hội Xiaohongshu.

Khách Trung Quốc đăng tải hình ảnh du lịch tại Việt Nam kèm hashtag #mekongriver trên nền tảng mạng xã hội Xiaohongshu.

Sự quan tâm không chỉ tập trung vào những thành phố du lịch quen thuộc mà còn mở rộng sang các điểm đến gắn với trải nghiệm địa phương. Đơn cử, hashtag #mekongriver trên Xiaohongshu đạt gần 32 triệu lượt xem và hơn 78.000 bài đăng, trong bối cảnh ngày càng nhiều du khách Trung Quốc chia sẻ hình ảnh trải nghiệm đi xuồng, khám phá sông nước và đời sống bản địa tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Sự dịch chuyển này cũng đặt ra yêu cầu mới đối với ngành du lịch. Khi du khách tìm kiếm nhiều hơn những trải nghiệm bản địa và các điểm đến mới, cơ hội mở rộng sản phẩm du lịch cũng đi cùng yêu cầu phải tạo ra một hành trình thuận tiện, từ lúc tìm kiếm thông tin cho tới khi sử dụng dịch vụ và thanh toán.

Đáng chú ý, việc Việt Nam và Trung Quốc triển khai “Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027” tạo thêm động lực cho dòng khách giữa hai thị trường. Cùng với xúc tiến du lịch, kết nối hàng không, đường bộ và nâng cao chất lượng dịch vụ, các giải pháp số cũng trở thành một phần trong quá trình đáp ứng nhu cầu của nhóm khách quốc tế này.

Theo ông Lê Tuấn Anh, Giám đốc Kinh doanh của Công ty Cổ phần 9Pay, thu hút khách đến Việt Nam mới chỉ là bước đầu. Bài toán tiếp theo là làm thế nào để khách ở lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn, chi tiêu tại nhiều điểm chạm hơn và thanh toán dễ dàng như ở nhà trong suốt hành trình. Đây cũng là lý do thanh toán QR xuyên biên giới đang được đặt trong câu chuyện rộng hơn về số hóa trải nghiệm du lịch.

Theo lãnh đạo 9Pay, ở Trung Quốc, thanh toán bằng QR đã trở thành một phần quen thuộc của đời sống hằng ngày. Với du khách Trung Quốc, việc có thể tiếp tục sử dụng những ứng dụng thanh toán quen thuộc khi đến Việt Nam giúp giảm bớt một điểm khác biệt trong hành trình.

Tại Việt Nam, trong năm 2026, các kết nối giữa VietQRGlobal với các nền tảng thanh toán Trung Quốc tiếp tục được mở rộng với sự tham gia của các ngân hàng và nền tảng thanh toán trong nước. Giải pháp thanh toán bằng QR xuyên biên giới ScanOn, tích hợp VietQR Global trên cổng thanh toán Paymentlink và Loa TingTing, là một trong những giải pháp được 9Pay đưa vào ứng dụng từ tháng 9/2026, mở rộng hệ sinh thái thanh toán All-in-one dành cho doanh nghiệp du lịch, lữ hành, nhà hàng, quán cà phê.

Du khách Trung Quốc có thể sử dụng Alipay, WeChat Pay hoặc các ứng dụng ngân hàng Trung Quốc như Bank of China, China Construction Bank (CCB), Agricultural Bank of China… để quét trực tiếp mã VietQR Global tại các điểm chấp nhận thanh toán của 9Pay.

Khi giao dịch phát sinh, hệ thống tự động trừ tiền Nhân dân tệ từ ví hoặc ứng dụng ngân hàng của khách, thực hiện quy đổi theo tỷ giá theo thời gian thực và ghi nhận số tiền bằng Việt Nam Đồng vào tài khoản của đơn vị kinh doanh.

Du khách Trung Quốc quét QR thanh toán tại Việt Nam.

Với du khách, quy trình được rút gọn thành những thao tác quen thuộc: mở ứng dụng, quét mã, kiểm tra thông tin giao dịch và xác nhận thanh toán. Với doanh nghiệp, tiền được quy đổi và ghi nhận bằng VND, giúp giảm nhu cầu xử lý tiền mặt ngoại tệ tại điểm bán, không cần trang bị thêm thiết bị POS phức tạp và giảm áp lực phát sinh từ bất đồng ngôn ngữ trong quá trình thanh toán.

Việc giao dịch được ghi nhận bằng VND cũng giúp doanh nghiệp thuận tiện hơn trong theo dõi doanh thu, đối soát. Với các mô hình kinh doanh chuỗi như khách sạn, nhà hàng, bán lẻ hay hệ thống dịch vụ du lịch, giải pháp có thể được tích hợp tại nhiều điểm chạm thanh toán trên cùng một hệ thống.

Vận hành số trong ngành lưu trú

Nếu với du khách, thanh toán chỉ là một thao tác trong hành trình, thì với khách sạn và cơ sở lưu trú, phía sau mỗi giao dịch là một chuỗi nghiệp vụ từ đặt phòng, đặt cọc, check-in, sử dụng dịch vụ đến hoàn tiền và đối soát.

Trong mô hình vận hành truyền thống, hệ thống đặt phòng, quầy lễ tân, thiết bị thanh toán và bộ phận kế toán có thể hoạt động tương đối độc lập. Sau khi nhận thanh toán, nhân viên tiếp tục cập nhật thông tin lên phần mềm quản lý, kiểm tra chứng từ và đối chiếu dữ liệu ngân hàng.

Khi số lượng phòng và giao dịch tăng lên, những thao tác thủ công có thể tạo ra độ trễ. Một khoản đặt cọc có thể chưa được ghi nhận kịp thời, giao dịch hoàn tiền phải kiểm tra qua nhiều bộ phận, trong khi kế toán mất thêm thời gian tổng hợp dữ liệu để đối soát cuối ngày.

Từ thực tế đó, Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) triển khai các giải pháp thanh toán theo nhu cầu của từng mô hình lưu trú, từ những thương hiệu khách sạn quốc tế đến các cơ sở vừa và nhỏ.

Cụ thể, BVBank hợp tác với Công ty TNHH Hospitality & Retail Systems (HRS), tích hợp giải pháp thanh toán của ngân hàng trực tiếp với OPERA Cloud PMS và Simphony. Trong đó, OPERA Cloud PMS hỗ trợ các nghiệp vụ quản lý khách sạn như đặt phòng, hồ sơ khách hàng, nhận và trả phòng; Simphony quản lý giao dịch tại nhà hàng, quầy dịch vụ và các điểm bán hàng trong khách sạn.

Khi thanh toán được kết nối với hai hệ thống này, quá trình giao dịch có thể được quản lý xuyên suốt từ đặt phòng, đặt cọc, check-in, sử dụng dịch vụ đến giữ tiền bảo đảm, thanh toán, hoàn tiền và quyết toán. Khách sạn đồng thời có thể chấp nhận nhiều phương thức như thẻ, mã QR và thanh toán trực tuyến trên cùng một quy trình kết nối.

Dữ liệu giao dịch được đưa trực tiếp vào hệ thống vận hành, giúp lễ tân, bộ phận dịch vụ và kế toán cùng làm việc trên một nguồn thông tin thống nhất. Qua đó, khách sạn có thể giảm thao tác nhập liệu, rút ngắn thời gian đối soát và theo dõi doanh thu sát hơn theo từng giao dịch.

Không chỉ các khách sạn lớn, xu hướng số hóa cũng đang được mở rộng tới nhà nghỉ, homestay, villa và căn hộ dịch vụ. Với nhóm cơ sở này, bài toán thường bắt đầu từ những vấn đề trực tiếp hơn như lịch đặt phòng nằm trên nhiều kênh, nhân viên kiểm tra chuyển khoản bằng tay, doanh thu ghi chép riêng hoặc chủ cơ sở khó theo dõi tình hình kinh doanh khi không có mặt trực tiếp.

Theo đó, DigiHotel đưa các nghiệp vụ quản lý phòng, vận hành và thanh toán về cùng một hệ thống. Chủ cơ sở có thể theo dõi lịch phòng, tình trạng đặt phòng, nhận và trả phòng, công việc dọn phòng, bảo trì cũng như thông tin khai báo lưu trú.

Ở khâu thanh toán, DigiHotel tích hợp VietQR và QR động, SmartPOS, thanh toán trực tuyến cùng thiết bị Paysound thông báo giao dịch. Khi khách thanh toán, khoản thu có thể được xác nhận và gắn với dữ liệu vận hành tương ứng, thay vì tồn tại như một giao dịch riêng lẻ trong tài khoản ngân hàng.

Trong hành trình số của khách du lịch, thanh toán vì thế không còn đơn thuần là bước cuối của một giao dịch. Từ một mã QR có thể bắt đầu một chuỗi kết nối giữa du khách, ngân hàng, doanh nghiệp du lịch và hệ thống vận hành. Khi những kết nối này ngày càng liền mạch, trải nghiệm “thanh toán như ở nhà” cũng trở thành một phần của hành trình khám phá Việt Nam.