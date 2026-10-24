QNS lãi hơn 1.400 tỷ đồng sau 9 tháng, chi phí bán hàng tăng gần 50%

Theo BCTC vừa công bố, CTCP Đường Quảng Ngãi (mã: QNS) ghi nhận doanh thu thuần quý III/2026 đạt 3.073 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng 18% lên 450 tỷ đồng.

Trong quý III, giá vốn hàng bán tăng 10%, thấp hơn mức tăng doanh thu, giúp lợi nhuận gộp tăng 25% lên 1.086 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 32% lên 35%.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 104% lên 157 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính tăng 131% lên 60 tỷ đồng. Riêng chi phí lãi vay tăng 136% lên 59 tỷ đồng. Dù chi phí tài chính gia tăng, lợi nhuận tài chính thuần vẫn tăng 90% lên 98 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng tăng 37% lên 574 tỷ đồng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 26% lên 97 tỷ đồng. Sau khi tính các khoản chi phí, QNS báo lãi sau thuế 450 tỷ đồng, tăng 18%, tương ứng tăng thêm 69 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 9.125 tỷ đồng, tăng 16%, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng 7% lên 1.407 tỷ đồng.

Theo thuyết minh kết quả kinh doanh theo bộ phận, mảng sữa đậu nành ghi nhận doanh thu 4.373 tỷ đồng trong 9 tháng, tăng 22%. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 44% lên 48%, tiếp tục đưa đây trở thành mảng đóng góp lợi nhuận lớn nhất của QNS.

Mảng đường đạt doanh thu 2.836 tỷ đồng, tăng 8%, trong khi sản lượng tiêu thụ tăng 1%. Giá vốn tăng 12%, khiến lợi nhuận gộp giảm 7% xuống 541 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 22% xuống 19%.

Mảng phân phối thương mại ghi nhận doanh thu 1.422 tỷ đồng, gần như đi ngang, trong khi lợi nhuận gộp tăng 21% lên 39 tỷ đồng. Các mảng còn lại, gồm bia Dung Quất, bánh kẹo Biscafun, nước khoáng Thạch Bích và điện sinh khối, đạt doanh thu 1.677 tỷ đồng, tăng 17%; lợi nhuận gộp tăng 17% lên 468 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý trong tình hình kinh doanh của QNS trong 9 tháng đầu năm là chi phí bán hàng tăng 49%. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, chi phí khuyến mãi, dùng thử và chào hàng tăng 76%; chi phí hoa hồng đại lý, hỗ trợ bán hàng tăng 212%; chi phí vận chuyển, bốc xếp tăng 52%.

Việc gia tăng chi phí thương mại diễn ra trong bối cảnh sản lượng tiêu thụ sữa đậu nành tăng 14%, sản lượng đường tăng 1% và doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu.

Tiền gửi chiếm hơn 56% tổng tài sản

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của QNS đạt 15.737 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm 76% tổng tài sản, tương ứng 11.903 tỷ đồng.

Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 192 tỷ đồng. Tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn thuộc nhóm đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 8.734 tỷ đồng. Tổng hai khoản mục này lên 8.926 tỷ đồng, tương đương 57% tổng tài sản. Theo thuyết minh, tiền gửi có kỳ hạn 6 tháng hưởng lãi suất 6,5-7,3%/năm.

Ở phía nguồn vốn, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt 3.183 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm. Các khoản vay ngân hàng có kỳ hạn 3-6 tháng, lãi suất 6,5-7%/năm. Trong 9 tháng, doanh thu lãi tiền gửi đạt 367 tỷ đồng, vượt chi phí lãi vay 155 tỷ đồng, tạo chênh lệch thuần 212 tỷ đồng. Khoản chênh lệch này góp phần bổ sung lợi nhuận trong kỳ, dù chi phí tài chính vẫn tăng mạnh.

Phải thu ngắn hạn tăng 35% lên 1.365 tỷ đồng, trong đó trả trước cho người bán tăng 47% lên 996 tỷ đồng. Khoản chi đầu tư cho người trồng mía đạt 486 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản trả trước cho CTCP TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Hạnh Xương tăng từ 70 tỷ đồng đầu năm lên 286 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tăng 15% lên 1.573 tỷ đồng. Trong đó, thành phẩm tăng 78% lên 1.000 tỷ đồng, còn nguyên vật liệu giảm từ 665 tỷ đồng xuống 348 tỷ đồng.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng từ 53 tỷ đồng đầu năm lên 774 tỷ đồng tại ngày 30/9, chủ yếu do đầu tư mở rộng công suất tại các nhà máy.

Trong đó, dự án nâng công suất Nhà máy Đường An Khê lên 25.000 tấn mía/ngày ghi nhận chi phí đầu tư 579 tỷ đồng, so với 4 tỷ đồng đầu năm. Dự án nâng công suất Nhà máy Điện sinh khối An Khê lên 135 MW có giá trị đầu tư 78 tỷ đồng, so với 5 tỷ đồng đầu năm. Ngoài ra, doanh nghiệp ghi nhận 29 tỷ đồng tại dự án nhà kho thành phẩm nhà máy bánh kẹo.

Tổng nợ phải trả tăng 34% lên 4.951 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm gần 97%. Chi phí phải trả ngắn hạn tăng từ 6 tỷ đồng đầu năm lên 340 tỷ đồng. Theo thuyết minh, phần lớn là chi phí bán hàng trích trước 266 tỷ đồng và chi phí sửa chữa định kỳ trong thời gian ngừng sản xuất theo mùa vụ 60 tỷ đồng.

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tăng 82% lên 365 tỷ đồng, chủ yếu gồm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 186 tỷ đồng và thuế giá trị gia tăng 154 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu đạt 10.785 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 6.506 tỷ đồng. Trong 9 tháng, QNS đã chi trả cổ tức tiền mặt với tổng tỷ lệ 40% vốn điều lệ cho năm 2025 và đợt 1 năm 2026.