QNC dự kiến đầu tư 1.980 tỷ đồng cho 8 dự án, lợi nhuận 9 tháng giảm gần 47%

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được QNC công bố ngày 9/11/2026, đại hội được tổ chức ngày 7/11/2026 tại trụ sở Công ty ở phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh.

Thông qua danh mục 8 dự án đầu tư trị giá 1.980 tỷ đồng

Một trong những nội dung quan trọng được cổ đông QNC thông qua là chủ trương đầu tư một số dự án phục vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty, với tổng mức đầu tư sơ bộ dự kiến khoảng 1.980 tỷ đồng.

Danh mục gồm 8 nhóm dự án, tập trung vào nâng cấp hệ thống hạ tầng, cải thiện năng lực sản xuất, mở rộng kho bãi và phát triển hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, QNC dự kiến đầu tư 100 tỷ đồng bổ sung nguồn điện tự dùng, giảm chi phí điện năng, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và hỗ trợ mục tiêu sản xuất xanh, giảm phát thải.

QNC thông qua danh mục 8 dự án đầu tư trị giá 1.980 tỷ đồng.

Dự án cải tạo lò nung clinker số 1 và số 2, nâng cấp hệ thống tự động hóa và thiết bị thí nghiệm có giá trị sơ bộ 400 tỷ đồng. Mục tiêu là nâng năng suất, độ ổn định của dây chuyền, cải thiện chất lượng clinker và xi măng, phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu.

Đối với hệ thống silo chứa và hạ tầng lưu trữ, Công ty dự kiến đầu tư 100 tỷ đồng nhằm tăng năng lực lưu chứa xi măng, clinker, tro bay và các nguyên liệu phụ gia; đồng thời tăng tính chủ động trong điều hành sản xuất và hạn chế tình trạng phải giảm công suất do thiếu sức chứa.

QNC cũng dự kiến dành 300 tỷ đồng cho dự án dây chuyền nghiền xi lò cao, công suất định hướng 1,5 triệu tấn/năm. Dự án nhằm chủ động nguồn phụ gia khoáng, phát triển sản phẩm xi măng và xi măng có giá trị gia tăng, tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Trong lĩnh vực logistics, doanh nghiệp dự kiến đầu tư 150 tỷ đồng xây dựng hạ tầng cảng và logistics xuất hàng. Hạng mục này bao gồm đầu tư tàu khoảng 40 x 96 m, 04 silo cảng khoảng 6.000 tấn/silo, băng tải, thiết bị xuất hàng và các hạng mục phụ trợ, nhằm nâng cao năng lực lưu chứa, bốc xếp, quay vòng phương tiện và xuất hàng qua cảng.

Bên cạnh đó, dự án mở rộng dây chuyền sản xuất vỏ bao có giá trị sơ bộ 200 tỷ đồng. Mục tiêu là chủ động nguồn bao bì cho xi măng nội địa và xuất khẩu, nâng cao năng lực sản xuất các sản phẩm bao bì phục vụ hoạt động kinh doanh.

Đối với hệ thống điện, QNC dự kiến đầu tư 80 tỷ đồng xây dựng trạm biến áp 110 kV và hạ tầng đấu nối, nhằm nâng cao độ ổn định, an toàn và khả năng cấp điện, giảm tổn thất điện năng, đáp ứng nhu cầu phụ tải của nhà máy và các dự án đầu tư mở rộng.

Dự án có giá trị lớn nhất trong danh mục là đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Cẩm Lâm, thuộc Khu công nghiệp Cẩm Lâm Thạch 1, với mức đầu tư sơ bộ 650 tỷ đồng. Dự án hướng đến phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tạo quỹ đất sạch và hình thành các khu vực có khả năng kết nối, hỗ trợ các khu công nghiệp lân cận, qua đó tạo thêm nguồn doanh thu dài hạn cho Công ty.

Theo nghị quyết, tổng mức đầu tư sơ bộ của 8 dự án là 1.980 tỷ đồng. Đại hội thống nhất đây là mức định hướng và hạn mức đầu tư tổng thể, không thay thế quyết định đầu tư hoặc các thủ tục chuyên ngành theo quy định pháp luật.

Về nguồn vốn thực hiện, QNC cho biết vốn đầu tư được bố trí từ vốn chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, vốn vay và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác, phù hợp với tình hình tài chính của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện chủ trương đầu tư, quyết định thứ tự ưu tiên, phân kỳ đầu tư, thời điểm triển khai và hình thức đầu tư cụ thể. Hội đồng quản trị cũng được quyền điều chỉnh giá trị giữa các nhóm dự án, quy mô, công suất, cơ cấu hạng mục và tiến độ, với điều kiện không làm thay đổi tổng mức đầu tư 1.980 tỷ đồng đã được thông qua.

QNC kiện toàn nhân sự HĐQT và Ban Kiểm soát

Cũng tại đại hội, cổ đông QNC đã thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Kiên khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 và bà Phạm Thị Minh Hoa khỏi vị trí thành viên Ban Kiểm soát cùng nhiệm kỳ.

Ở chiều ngược lại, đại hội tiến hành bầu bổ sung nhân sự cho hai cơ quan này.

Kết quả, ông Ngô Hữu Thế trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Thể sinh ngày 6/11/1983, có trình độ chuyên môn kỹ sư công nghệ vật liệu silicat. Theo hồ sơ ứng cử, ông hiện là Phó Tổng giám đốc Công ty, Giám đốc Nhà máy Xi măng Lam Thạch.

QNC bổ nhiệm bà Cao Thị Thu Hằng giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, kể từ ngày 7/11/2026. Trước khi được bổ nhiệm, bà Thu Hằng là thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời giữ chức Phó phòng An ninh Kiểm soát Công ty. Sau khi được bổ nhiệm, bà tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Phó phòng An ninh Kiểm soát Công ty.

Bà Lương Thị Phương Liên trúng cử thành viên nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Liên sinh ngày 28/11/1979, có trình độ chuyên môn cử nhân Ngoại ngữ.

Các nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự đều được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số phiếu hợp lệ tại đại hội.

Ngoài ra, đại hội cũng thông qua việc Công ty TNHH Đầu tư Bluecem Vietnam nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của QNC mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định.

Theo tài liệu đại hội, Bluecem Vietnam đang nắm giữ 14.727.106 cổ phiếu QNC, tương ứng 24,55% vốn điều lệ. Sau giao dịch nhận chuyển nhượng 2.927.385 cổ phiếu từ hai cổ đông Tô Quang Anh và Đào Thùy Linh, tỷ lệ sở hữu dự kiến tăng lên 17.654.491 cổ phiếu, tương ứng 29,42% vốn điều lệ.

Trong đó, ông Tô Quang Anh dự kiến chuyển nhượng 2.356.400 cổ phiếu, tương ứng 3,93% vốn điều lệ; bà Đào Thùy Linh chuyển nhượng 570.985 cổ phiếu, tương ứng 0,95%.

Giao dịch dự kiến được thực hiện sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua nghị quyết, theo phương thức giao dịch khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trên hệ thống giao dịch chứng khoán Hà Nội.

QNC lợi nhuận giảm gần 47%, dư nợ vay vượt 1.200 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, QNC ghi nhận doanh thu thuần đạt 618,95 tỷ đồng, tăng 31,16% so với mức 471,91 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng nhanh hơn doanh thu, đạt 591 tỷ đồng, tăng 33,13% so với cùng kỳ. Do đó, lợi nhuận gộp trong quý đạt 27,95 tỷ đồng, gần như đi ngang so với mức 28 tỷ đồng của quý III/2025, tương ứng giảm 0,17%.

Trong kỳ, chi phí tài chính của doanh nghiệp tăng 64,32%, lên 15,12 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay chiếm 14,89 tỷ đồng, tăng đáng kể so với mức 8,98 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Chi phí bán hàng cũng tăng từ 0,72 tỷ đồng lên 4,57 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 10,96%, còn 14,17 tỷ đồng.

Kết quả, QNC ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III/2026 đạt 5,79 tỷ đồng, tăng 292,97% so với mức 1,47 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của QNC đạt 1.761,33 tỷ đồng, tăng 30,15% so với mức 1.353,27 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2026 của doanh nghiệp đạt 9,86 tỷ đồng, giảm 46,66% so với mức 18,48 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025.

Mảng xi măng ghi nhận lỗ, tài sản dở dang tăng mạnh

Xét theo cơ cấu doanh thu sản phẩm, trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa của QNC đạt 1.761,83 tỷ đồng. Doanh thu cung cấp dịch vụ không ghi nhận phát sinh, trong khi doanh thu khác đạt 44,2 triệu đồng. Các khoản giảm trừ doanh thu ở mức 536,81 triệu đồng, chủ yếu là chiết khấu thương mại.

Theo thuyết minh báo cáo bộ phận, hoạt động kinh doanh của QNC được phân chia thành mảng xi măng và mảng khác. Trong đó, mảng xi măng ghi nhận doanh thu thuần bán ra bên ngoài đạt 1.189,39 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bộ phận âm 87,38 tỷ đồng. Giá vốn của bộ phận này đạt 1.200,95 tỷ đồng, chi phí tài chính 40,98 tỷ đồng và chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp được phân bổ là 34,84 tỷ đồng.

Ngược lại, mảng kinh doanh khác ghi nhận doanh thu thuần bán ra bên ngoài đạt 606,88 tỷ đồng, giá vốn 485,90 tỷ đồng và lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bộ phận đạt 100,8 tỷ đồng.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của QNC đạt 2.447,03 tỷ đồng, tăng 410 tỷ đồng, tương ứng tăng 20,13% so với đầu năm.

Đáng chú ý, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 40,89%, lên 657,72 tỷ đồng. Trong đó, khoản trả trước cho người bán ngắn hạn tăng từ 375,38 tỷ đồng lên 577,23 tỷ đồng, tương ứng tăng 53,77%. Ngược lại, phải thu khách hàng ngắn hạn giảm từ 112,73 tỷ đồng xuống 95,3 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tại thời điểm cuối quý III đạt 431 tỷ đồng, giảm 9,11% so với đầu năm. Thành phần chủ yếu là nguyên liệu, vật liệu với 384,33 tỷ đồng và chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 54,82 tỷ đồng.

Trong khi đó, tài sản dở dang dài hạn tăng mạnh từ 49,22 tỷ đồng lên 338,07 tỷ đồng. Riêng chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt 324,5 tỷ đồng, so với 45,64 tỷ đồng hồi đầu năm.

Nợ phải trả tăng hơn 30%, dư nợ vay tài chính vượt 1.200 tỷ đồng

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng nợ phải trả của QNC đạt 1.723,53 tỷ đồng, tăng 30,58% so với đầu năm và chiếm 70,43% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm phần lớn với 1.564,68 tỷ đồng, tăng 37,78%; nợ dài hạn đạt 158,85 tỷ đồng, giảm 13,79%.

Đáng chú ý, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng mạnh từ 21,95 tỷ đồng lên 233,82 tỷ đồng. Phải trả người bán ngắn hạn đạt 103,93 tỷ đồng, tăng 29,28% so với đầu năm.

Về dư nợ vay, tại thời điểm cuối tháng 9/2026, vay ngắn hạn của QNC đạt 1.117,01 tỷ đồng, tăng 189,06 tỷ đồng, tương ứng tăng 20,38% so với đầu năm. Vay dài hạn đạt 106,97 tỷ đồng, giảm 25,44 tỷ đồng.

Tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính của doanh nghiệp đạt khoảng 1.223,99 tỷ đồng, tăng 15,43% so với mức 1.060,38 tỷ đồng hồi đầu năm. Trong đó, nợ vay ngắn hạn chiếm khoảng 91,3% tổng dư nợ vay tài chính.

Với quy mô nợ phải trả 1.723,53 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu 723,5 tỷ đồng, tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của QNC ở mức khoảng 2,38 lần. Dư nợ vay tài chính tương đương khoảng 50% tổng tài sản và 1,69 lần vốn chủ sở hữu.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, chi phí lãi vay của QNC đạt 42,37 tỷ đồng, tăng gần 38,8% so với mức 30,52 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Khoản chi phí này chiếm phần lớn trong tổng chi phí tài chính 43,07 tỷ đồng của doanh nghiệp.