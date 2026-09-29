QLTT TP Hà Nội phối hợp cùng Bệnh viện Bạch Mai tăng cường công tác tuyên truyền về bảo đảm an toàn thực phẩm

Tại Bệnh viện Bạch Mai, hoạt động dinh dưỡng, bếp ăn tập thể luôn được quan tâm, chú trọng kiểm soát và tăng cường quản lý từ nguồn gốc nguyên liệu, quá trình tiếp nhận, sơ chế, chế biến, bảo quản đến phục vụ các suất ăn, nhằm bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Do đó, sự phối hợp giữa Chi cục QLTT TP Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai giúp bảo đảm chất lượng, an toàn trong từng bữa ăn có ý nghĩa quan trọng, góp phần hỗ trợ quá trình điều trị và phục hồi sức khỏe cho người bệnh, người nhà người bệnh, đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế.

Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Chi cục QLTT TP Hà Nội và Đội QLTT số 4 đã trao đổi, tuyên truyền và hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh hàng hóa, thực phẩm; chú trọng kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu và hàng hóa đưa vào sử dụng, kinh doanh; hóa đơn, chứng từ; nhãn hàng hóa; hạn sử dụng; điều kiện bảo quản và các yêu cầu về an toàn thực phẩm theo quy định.

Đặc biệt, đối với khu vực căng tin và bếp ăn phục vụ người bệnh, người nhà người bệnh và cán bộ, nhân viên Bệnh viện, Đội QLTT số 4 đề nghị tiếp tục duy trì việc lựa chọn các nhà cung cấp có uy tín; tăng cường kiểm soát nguyên liệu ngay từ khâu tiếp nhận; bảo đảm thực phẩm, hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, còn hạn sử dụng và được bảo quản đúng điều kiện theo quy định.

Theo Chi cục QLTT TP Hà Nội, việc rà soát, tuyên truyền, hướng dẫn được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia cung ứng, kinh doanh thực phẩm trong khuôn viên Bệnh viện; chủ động phòng ngừa nguy cơ phát sinh vi phạm, góp phần bảo đảm sức khỏe, quyền lợi của người bệnh, người nhà người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế.

Tại buổi làm việc, PGS.TS Vũ Văn Giáp – Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai ghi nhận những ý kiến trao đổi, hướng dẫn của Chi cục QLTT TP Hà Nội và Đội QLTT số 4; đồng thời tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng nói chung và lực lượng QLTT nói riêng đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại Bệnh viện Bạch Mai.

ông Kiều Đình Cảnh – Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT TP Hà Nội (bên trái) trao đổi với PGS.TS Vũ Văn Giáp – Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (bên phải).

PGS.TS Vũ Văn Giáp cho biết, Bệnh viện Bạch Mai luôn xác định chất lượng dinh dưỡng và an toàn thực phẩm là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình chăm sóc toàn diện cho người bệnh. Tại Bệnh viện, do đặc thù đối tượng phục vụ có nhiều người bệnh với sức khỏe và khả năng miễn dịch suy giảm, việc kiểm soát an toàn thực phẩm cần được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ từ khâu lựa chọn nhà cung cấp, tiếp nhận nguyên liệu đến chế biến và phục vụ.

Trong thời gian tới, Bệnh viện Bạch Mai sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với hoạt động cung ứng, kinh doanh thực phẩm trong khuôn viên Bệnh viện; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại nếu phát sinh, qua đó góp phần xây dựng môi trường khám, chữa bệnh an toàn, văn minh và bảo đảm quyền lợi sức khỏe của người bệnh cũng như sức khỏe người nhà bệnh nhân và y bác sĩ.

Sự phối hợp giữa Chi cục QLTT TP Hà Nội cùng Bệnh viện Bạch Mai sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân có liên quan, chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm và bảo đảm quyền lợi, sức khỏe của người bệnh, người nhà người bệnh và cán bộ, nhân viên y tế.