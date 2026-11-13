QL1 qua cầu Đồng Nai thông thoáng sau khi tháo dỡ 4 trạm thu phí

Ngày 13/11, khu vực QL1 đoạn qua cầu Đồng Nai đã hoàn tất việc tháo dỡ các trạm thu phí, thảm lại mặt đường và khôi phục hệ thống an toàn giao thông. Diện mạo tuyến đường qua khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM đã thông thoáng, phương tiện lưu thông thuận lợi.

Hiện, đường QL1 đoạn cầu Đồng Nai đã êm thuận, mặt đường êm rộng, thông thoáng.

Theo ghi nhận của PV, khu vực từng bố trí các trạm thu phí trên QL1, đoạn cầu Đồng Nai, hiện đã được giải phóng mặt bằng. Sau khi tháo dỡ các công trình trạm thu phí, đơn vị thi công đã hoàn thành thảm nhựa mặt đường, sơn lại vạch kẻ đường và lắp đặt hệ thống biển báo giao thông. Mặt đường được tái lập êm thuận, các phương tiện qua khu vực lưu thông ổn định.

Ông Kiều Vũ Hiệp, Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ IV.2 (thuộc Khu Quản lý đường bộ IV, Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, các hạng mục thi công đã hoàn thành sau thời gian tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Dự án tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai được triển khai tại Km1872 trên QL1, thuộc địa bàn TP Đồng Nai. Phạm vi thực hiện gồm các trạm thu phí T1, T2, T3 và T4. Các hạng mục chính gồm tháo dỡ trạm thu phí, kiốt, tái lập mặt đường và hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông.

Hệ thống biển báo được bổ sung và mặt đường êm thuận, bà con lưu thông thuận lợi.

Theo thông tin của Ban QLDA đường bộ miền Nam, dự án có thời gian thực hiện dự kiến 90 ngày, từ ngày 10/8/2026 đến 9/11/2026. Khu Quản lý đường bộ IV là chủ đầu tư dự án, Ban QLDA đường bộ miền Nam được giao quản lý thực hiện. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ đường bộ phía Nam đảm nhiệm tư vấn khảo sát, thiết kế; Công ty Cổ phần Phan Vĩnh Thuận thực hiện tư vấn giám sát và Công ty Cổ phần Việt Xuân Hà Nội là nhà thầu thi công.

Trước đó, việc tháo dỡ các trạm thu phí cầu Đồng Nai được khởi công từ ngày 11/8/2026. Đến cuối tháng 9/2026, các hạng mục tháo dỡ trạm đã cơ bản hoàn thành. Sau đó, đơn vị thi công tiếp tục triển khai các công việc tái lập mặt đường, sơn vạch kẻ và hoàn thiện hệ thống biển báo giao thông.

Đến nay, toàn bộ các hạng mục thuộc dự án đã hoàn tất, trả lại mặt bằng và mặt đường êm thuận trên QL1 qua khu vực cầu Đồng Nai, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và hoạt động vận tải qua cửa ngõ phía Đông TP.HCM.

Một góc cầu Đồng Nai nối Đồng Nai và TP.HCM.

Cũng tại khu vực này, trong tháng 10 vừa qua, Bộ Xây dựng đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cao tĩnh không cầu Đồng Nai cũ trên QL1, bắc qua sông Đồng Nai, kết nối TP Đồng Nai với TP.HCM.

Theo phương án được phê duyệt, cầu Đồng Nai cũ sẽ được tháo dỡ, thay thế toàn bộ kết cấu phần trên bằng các nhịp bê tông cốt thép dự ứng lực. Kết cấu mố, trụ cầu hiện hữu được tận dụng, sửa chữa, gia cường và nâng cao để đáp ứng điều kiện chịu lực, bảo đảm tĩnh không thông thuyền. Sau cải tạo, tĩnh không đứng của cầu đạt 7m, khẩu độ khoang thông thuyền lớn hơn 50m. Đường đầu cầu giữ nguyên quy mô đường cấp III đồng bằng.

Cầu Đồng Nai cũ được xây dựng năm 1964, hiện có tĩnh không đứng 5,5m, chưa đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt, hạn chế khả năng lưu thông của phương tiện thủy trọng tải lớn.

Theo Bộ Xây dựng, dự án nhằm nâng cấp các cầu chưa đáp ứng khổ thông thuyền trên những tuyến đường thủy nội địa quốc gia, bảo đảm khai thác đồng bộ các hành lang vận tải quan trọng. Qua đó, nâng cao năng lực vận tải hàng hóa bằng đường thủy, thúc đẩy kết nối vận tải đa phương thức giữa khu vực Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long với TP.HCM và các cảng biển trong khu vực.