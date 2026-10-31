Qfoody khắc phục 2 tồn tại sau kiểm tra an toàn thực phẩm

Trong đợt kiểm tra từ ngày 15 đến 21-10, đoàn kiểm tra chuyên ngành về ATTP do Sở Y tế tỉnh Gia Lai thành lập đã đến kiểm tra tại căn tin Trường Đại học FPT Quy Nhơn - điểm kinh doanh thuộc Công ty TNHH Qfoody (lô B1-57, Khu đô thị mới An Phú Thịnh, phường Quy Nhơn Đông).

Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở có 2 hành vi vi phạm. Cụ thể, thiết bị, dụng cụ, vật liệu dùng để bảo quản thực phẩm chưa bảo đảm vệ sinh; trong đó, phần tay cầm cánh cửa tủ lạnh bị rỉ sét.

Đồng thời, việc thực hiện quy định về lưu mẫu thức ăn chưa đúng yêu cầu do lượng mẫu lưu chưa đủ và thông tin trên mẫu lưu chưa đầy đủ.

Với các vi phạm này, công ty bị xử phạt 12 triệu đồng.

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra ghi nhận cơ sở có đầy đủ giấy tờ đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP số 66/2025/ATTP-CNĐK. Người lao động đang làm việc thực tế đều có giấy khám sức khỏe định kỳ và được xác nhận tập huấn kiến thức ATTP.

Cơ sở đã trang bị tủ lạnh mới để thay thế thiết bị cũ, bảo đảm điều kiện bảo quản thực phẩm. Ảnh: ĐVCC

Đoàn ghi nhận cơ sở vật chất kiên cố, khu vực phục vụ ăn uống thoáng mát, đủ ánh sáng, sạch sẽ; có trang thiết bị phục vụ bếp ăn, sổ kiểm thực 3 bước và hợp đồng cung cấp nguyên liệu thực phẩm.

Đoàn thực hiện 5 test nhanh, gồm 3 test độ sạch bát đĩa, 1 test hàn the và 1 test phẩm màu. Kết quả cả 5 test đều âm tính.

Tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm tra, Công ty TNHH Qfoody đã chủ động triển khai các biện pháp khắc phục. Theo báo cáo kết quả khắc phục các tồn tại sau kiểm tra về an toàn thực phẩm tại Công ty TNHH QFOODY của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, cơ sở đã trang bị tủ lạnh mới để thay thế thiết bị cũ, bảo đảm điều kiện bảo quản thực phẩm. Đơn vị cũng chấn chỉnh quy trình lưu mẫu thức ăn, thực hiện ghi chép đầy đủ thông tin đối với từng mẫu lưu.

Ông Nguyễn Văn Đang - Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai, Trưởng đoàn kiểm tra - ghi nhận Công ty TNHH Qfoody đã nhanh chóng khắc phục 2 tồn tại sau khi được đoàn chỉ ra.

Cơ sở có trách nhiệm tiếp tục duy trì các điều kiện bảo đảm ATTP trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật nhằm bảo đảm an toàn cho người sử dụng thực phẩm.