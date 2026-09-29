QatarEnergy gia hạn tình trạng bất khả kháng

Tập đoàn năng lượng quốc doanh QatarEnergy đã gia hạn thêm một tháng tình trạng bất khả kháng đối với các chuyến giao LNG sang châu Á và châu Âu, đến hết tháng 11, trong bối cảnh hoạt động vận chuyển LNG qua eo biển Hormuz vẫn phần lớn bị đình trệ do bế tắc kéo dài giữa Mỹ và Iran liên quan đến eo biển này cũng như các phương án chấm dứt xung đột.

QatarEnergy, tập đoàn năng lượng từng là nhà xuất khẩu LNG lớn thứ hai thế giới trước khi xung đột xảy ra, đã thông báo với các khách hàng tại Bangladesh và Pakistan, ít nhất một khách hàng tại Ấn Độ, cùng Edison của Italy rằng tình trạng bất khả kháng đối với các chuyến giao hàng sẽ được kéo dài đến hết tháng 11, thay vì hết tháng 10 như thông báo trước đó. Các nguồn tin am hiểu vấn đề nói với Bloomberg hôm thứ Hai.

Đối với Edison, thời gian áp dụng tình trạng bất khả kháng đã được kéo dài đến đầu tháng 12, theo thông báo của nhà cung cấp khí đốt và năng lượng Italy.

Tháng trước, Qatar đã gia hạn tình trạng bất khả kháng đối với các chuyến giao LNG cho Edison đến đầu tháng 11. Tuy nhiên, việc hoạt động vận chuyển LNG qua eo biển Hormuz tiếp tục bị đình trệ đã buộc QatarEnergy phải gia hạn thêm một tháng.

Sáu tháng sau khi cuộc xung đột tại Iran làm tê liệt hoạt động xuất khẩu LNG của Qatar qua eo biển Hormuz, quốc gia từng là nhà xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng lớn thứ hai thế giới đã thiệt hại 24 tỷ USD doanh thu, trong khi xuất khẩu giảm tới 96%, theo tính toán của Reuters được công bố hồi tháng trước.

Theo công ty tình báo dữ liệu ICIS, số chuyến hàng LNG mà Qatar xuất khẩu thành công đã giảm mạnh xuống chỉ còn 18 chuyến, so với 509 chuyến được vận chuyển từ Qatar trong cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù gần đây một số chuyến tàu LNG của Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã di chuyển qua eo biển Hormuz hoặc thực hiện chuyển LNG từ tàu sang tàu (STS) bên ngoài eo biển, ngoài khơi Oman, khối lượng vận chuyển vẫn chỉ bằng một phần nhỏ so với mức xuất khẩu của Qatar trước đây.

Không giống dầu mỏ, LNG khó có thể được vận chuyển bằng hình thức "trung chuyển" qua Hormuz rồi sang tàu khác thông qua hoạt động chuyển tải từ tàu sang tàu. Trong những tháng gần đây, các nhà khai thác dầu tại vịnh Ba Tư đã sử dụng phương thức này để đưa dầu thô tới khách hàng thông qua các tuyến đường và phương thức vận chuyển thay thế.