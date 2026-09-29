Qatar xúc tiến kế hoạch mở lại eo biển Hormuz

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi gặp Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao của Nhà nước Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, tại Qatar vào tháng 2-2026. Ảnh: WANA

Theo chương trình, trong hai ngày 28 và 29-9 (giờ địa phương), đại diện ngoại giao Qatar tiến hành các cuộc làm việc riêng với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và phía Mỹ. Các cuộc thảo luận tập trung tìm giải pháp mới nhằm hạ nhiệt căng thẳng khu vực và mở lại tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hiện vẫn ở lại New York sau khi kết thúc các phiên họp tại Đại hội đồng Liên hợp quốc. Hãng thông tấn Iran (IRNA) xác nhận Tehran đã thảo luận chi tiết với nhà trung gian Qatar và hy vọng sẽ nhận được phản hồi cuối cùng từ Washington thông qua Doha.

Phát biểu tại New York, Ngoại trưởng Abbas Araghchi nhấn mạnh Iran đã thông báo tới Mỹ và cộng đồng quốc tế về các điều kiện do Lãnh tụ tối cao đưa ra liên quan đến việc mở lại eo biển Hormuz.

Hiện tại, thông tin về đại diện phía Mỹ làm việc với các nhà trung gian Qatar chưa được công bố chính thức.

Trong khi đó, trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ thông tin cho rằng ông đã đề nghị nới lỏng trừng phạt Iran và giải phóng các khoản tiền bị phong tỏa để đổi lấy nhượng bộ từ Tehran trong vấn đề hạt nhân.