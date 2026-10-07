Qatar xác nhận Mỹ và Iran đang trao đổi thông điệp, nỗ lực hòa giải chưa dừng lại

Quốc kỳ Iran (trái) và Mỹ (thứ 2, trái) tại vòng đàm phán ở Thụy Sỹ vào cuối tháng 6/2026. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Ngày 6/10, Qatar cho biết Washington và Tehran đang trao đổi thông điệp trong bối cảnh các nỗ lực hòa giải và tiếp xúc ngoại giao tiếp tục diễn ra nhằm đạt được tiến triển sau nhiều tháng đàm phán bế tắc về việc chấm dứt chiến tranh.

Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ibrahim al-Hashimi, Giám đốc Truyền thông và Thông tin thuộc Bộ Ngoại giao Qatar, đưa ra phát biểu trên tại một cuộc họp báo khi trả lời câu hỏi về chuyến thăm Doha của Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni.

Ông al-Hashimi nói: "Các cuộc tiếp xúc và chuyến thăm vẫn đang tiếp tục với mục tiêu đạt được những tiến triển có thể làm nền tảng cho các bước tiếp theo giữa Washington và Tehran", đồng thời nhấn mạnh rằng các nỗ lực hòa giải giữa hai bên "vẫn đang tiếp tục và chưa dừng lại".

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Qatar, những nỗ lực này nhằm đạt được tiến triển "có thể làm nền tảng cho các bước tiếp theo và bao gồm tất cả những vấn đề mà cả hai bên cùng quan tâm".

Ông al-Hashimi cho biết: "Các cuộc đàm phán đang tiếp tục, Washington và Tehran đang trao đổi thông điệp và Qatar là bên trung gian hòa giải giữa các bên", đồng thời nói thêm rằng để đạt được một giải pháp, cần có "những nỗ lực cao nhất" thông qua các giải pháp đàm phán có tính đến những mối quan ngại của tất cả các bên.

Qatar, cùng với Pakistan, đã làm trung gian hòa giải giữa Washington và Tehran nhằm chấm dứt cuộc chiến bắt đầu vào cuối tháng 2. Một thỏa thuận ban đầu đạt được vào tháng 6 đã không thể chấm dứt giao tranh.

Các phi công Iran

Khi được hỏi về trường hợp các phi công Iran bị bắn hạ, ông al-Hashimi cho biết Qatar "ngay từ đầu đã nói rõ rằng vấn đề này đã được xử lý" và Iran đã được thông báo về những diễn biến mới nhất.

Ông al-Hashimi tuyên bố Doha sẵn sàng để phía Iran tới xem xét các biện pháp đã được thực hiện liên quan đến vụ việc.

Trong khi đó, hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran 6/10 đưa tin Bộ trưởng Nội vụ Eskandar Momeni đang có chuyến thăm Doha để tiến hành các cuộc đàm phán.

Ông Momeni cho biết hai bên đã thảo luận về vấn đề các phi công và một đoàn kỹ thuật khác sẽ được cử tới để tiếp tục xử lý vấn đề này.

Theo IRNA, ông Momeni cũng cho biết hai bên còn thảo luận về những diễn biến trong khu vực và mô tả cuộc gặp là "hiệu quả và mang tính xây dựng", đồng thời cho rằng cuộc gặp mở ra những triển vọng đầy hứa hẹn cho hợp tác trong tương lai.

Trước đó vào ngày 15/8, Bộ Tổng tham mưu Iran cho biết Qatar đang giữ ba trong số bốn phi công Iran có mặt trên hai máy bay chiến đấu bị rơi trong cuộc chiến với Mỹ và Israel, đồng thời cho rằng những phi công này đã bị giữ tại Qatar trong sáu tháng. Doha bác bỏ tuyên bố này.

Qatar ngày 2/3 cho biết nước này đã bắn hạ hai máy bay Su-24 của Iran đang tiếp cận từ hướng Iran. Tehran cho biết các máy bay chiến đấu của nước này đã bị nhắm mục tiêu trong các cuộc tấn công nhằm vào một căn cứ của Mỹ tại Qatar.

Sau đó, Iran cho biết thi thể của phi công Majid Kazemi đã được trao trả và mai táng, trong khi số phận của ba phi công còn lại vẫn chưa rõ.

Cuộc họp khẩn cấp của Ủy ban Chính trị và Quốc phòng Chiến lược thuộc liên minh Mecca ở thủ đô Riyadh, Saudi Arabia, ngày 5/10/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Liên minh Mecca

Về những diễn biến trong khu vực, ông al-Hashimi cho biết Qatar ủng hộ các sáng kiến do các quốc gia trong khu vực thực hiện nhằm bảo vệ an ninh, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của họ, trong đó có Liên minh Phòng thủ Mecca giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Pakistan.

Ông al-Hashimi cho rằng liên minh này tăng cường hợp tác khu vực nhằm bảo vệ năng lực và sự ổn định của các quốc gia.

Ông al-Hashimi cho biết Qatar ủng hộ bất kỳ sáng kiến nào góp phần vào an ninh và ổn định khu vực, đồng thời nói thêm rằng "còn quá sớm để nói về việc Qatar gia nhập Liên minh Mecca".

Ông al-Hashimi tái khẳng định sự ủng hộ của Doha đối với Saudi Arabia trong những biện pháp mà Riyadh thực hiện nhằm bảo vệ an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của mình.

Ông al-Hashimi tuyên bố: "Chúng tôi lên án cách tiếp cận thiếu trách nhiệm mà lực lượng Houthi áp dụng khi nhắm mục tiêu vào Vương quốc Saudi Arabia, các thánh địa Hồi giáo và các mục tiêu dân sự, đồng thời chúng tôi ủng hộ Vương quốc trong tất cả các biện pháp mà nước này thực hiện nhằm bảo vệ an ninh và toàn vẹn lãnh thổ".

Ông al-Hashimi cho biết thêm rằng Bộ Nội vụ Qatar sẽ công bố những thông tin chi tiết bổ sung liên quan đến chuyến thăm của Bộ trưởng Iran.