Qatar tổ chức lễ hội thú cưng quốc tế đầu tiên tại Doha

Qatar đang chuẩn bị tổ chức lễ hội thú cưng quốc tế đầu tiên mang tên Nova Paw Festival 2026 tại thủ đô Doha.

Sự kiện diễn ra trong hai ngày 27 và 28/11 tại Pet Park, đảo The Pearl. Sự kiện hướng đến cộng đồng người nuôi thú cưng, các gia đình và những người yêu động vật.

Banner chính thức giới thiệu lễ hội. Đây cũng là chú chó và chú mèo đại sứ của lễ hội. Ảnh: Novapawfestival

Theo ban tổ chức, lễ hội mở cửa từ 14 giờ đến 22 giờ mỗi ngày, kết hợp các cuộc thi dành cho chó mèo với hoạt động giải trí, tư vấn chăm sóc sức khỏe và chương trình nhận nuôi động vật.

Đây được giới thiệu là sự kiện thú cưng quốc tế đầu tiên thuộc loại hình này tại Qatar, với sự tham gia của các đơn vị, chuyên gia và người yêu động vật.

Các cuộc thi làm đẹp tại lễ hội nhận được sự quan tâm của các grooming chuyên nghiệp. Ảnh: Novapawfestival

Một trong những điểm nhấn của chương trình là các cuộc thi chó và mèo được đánh giá theo tiêu chuẩn quốc tế.

Các phần thi dành cho chó do giám khảo thuộc World Kennel Union (WKU) phụ trách, trong khi những cuộc thi dành cho mèo có sự tham gia của đại diện World Cat Federation (WCF).

Các bé mèo cũng sẽ có chương trình biểu diễn thời trang. Ảnh: Novapawfestival

Khách tham quan có thể theo dõi phần trình diễn thời trang dành cho chó mèo, cuộc thi tìm kiếm chú chó đẹp nhất, cuộc thi mèo đẹp và các màn trình diễn kỹ năng chăm sóc, tạo kiểu lông.

Chương trình dành cho chó còn có hoạt động biểu diễn K9 và thử thách vượt chướng ngại vật. Riêng khu vực dành cho mèo được thiết kế với các hoạt động trình diễn, giao lưu và cuộc thi hội họa lấy cảm hứng từ loài vật này.

Tại lễ hội khách sẽ được tư vấn về việc chăm sóc chó mèo. Ảnh: Novapawfestival

Không chỉ tập trung vào các phần thi, Nova Paw Festival còn bố trí nhiều khu vực trải nghiệm dành cho khách tham quan. Khu chăm sóc thú cưng cung cấp thông tin về tư vấn thú y, kiểm tra sức khỏe, thức ăn và phụ kiện.

Trong khi đó, khu nhận nuôi tạo cơ hội để khách tìm hiểu, gặp gỡ những chú chó và mèo đang cần một mái nhà mới.

Trẻ em cũng có thể tham gia các trò chơi và hoạt động giải trí, còn các gia đình có thêm lựa chọn với khu ẩm thực ngoài trời, gian hàng và không gian chụp ảnh.

Ban tổ chức cho biết sự kiện hướng đến cả những người không trực tiếp nuôi thú cưng, thay vì chỉ phục vụ người đăng ký đưa chó mèo đến tranh tài.

Ảnh: Novapawfestival

Khách tham dự có thể mang theo chó hoặc mèo theo quy định của ban tổ chức. Thú cưng cần có giấy tờ tiêm phòng hợp lệ, trong đó có vaccine phòng bệnh dại; chó phải trải qua bước kiểm tra hành vi tại lối vào. Người nuôi cũng cần tuân thủ quy định về dây dắt đối với chó và lồng vận chuyển đối với mèo.

Với sự kết hợp giữa thi đấu, giải trí, tư vấn chăm sóc và hoạt động nhận nuôi, Nova Paw Festival được kỳ vọng trở thành điểm hẹn mới của cộng đồng yêu thú cưng tại Qatar, đồng thời góp phần lan tỏa cách tiếp cận có trách nhiệm đối với động vật.