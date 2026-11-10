Qatar thúc đẩy đàm phán Mỹ-Iran, Tổng thống Trump nói gì về hành động quân sự?

Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani đánh giá, cuộc thảo luận về xung đột Mỹ-Iran với lãnh đạo Mỹ, diễn ra ngày 9/11, là tích cực. (Nguồn: Anadolu)

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Sheikh Mohammed cho biết, hai bên đã trao đổi về tình hình khu vực và các biện pháp thúc đẩy đàm phán Mỹ-Iran. Ông bày tỏ cảm ơn về những cuộc thảo luận tích cực nhằm đạt được thỏa thuận và mang lại hòa bình cho khu vực.

Tổng thống Trump cũng mô tả cuộc trao đổi với Thủ tướng Qatar là “tuyệt vời”, đồng thời cho rằng đang xuất hiện động lực tích cực hướng tới việc chấm dứt xung đột.

Trước đó cùng ngày, kênh truyền hình Al Jazeera dẫn một nguồn tin am hiểu cuộc thảo luận cho biết, các cuộc gặp riêng giữa Thủ tướng Qatar với ông Trump và ông Vance đã đạt “tiến triển tốt” về vấn đề Iran. Một nguồn tin ngoại giao nói rằng, các cuộc trao đổi nhằm thu hẹp bất đồng giữa Washington và Tehran, đồng thời thúc đẩy tiến trình đàm phán.

Tuy nhiên, một quan chức Iran giấu tên nói với hãng thông tấn bán chính thức Fars rằng thông tin về cuộc đàm phán nhằm mở lại eo biển Hormuz để đổi lấy việc giải phóng 8 tỷ USD tài sản Iran bị phong tỏa là không đúng.

Theo quan chức này, Tehran chỉ đàm phán trên cơ sở 7 điều kiện đã chuyển tới Washington, trong đó có yêu cầu dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân và các biện pháp trừng phạt đơn phương, giải phóng tài sản bị đóng băng và chấm dứt xung đột.

Về phía Mỹ, phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng ngày 9/11, ông Trump cho rằng, hành động quân sự nhằm vào Iran hiện chưa thực sự cần thiết, nhưng cảnh báo Washington luôn trong trạng thái sẵn sàng nếu tình hình thay đổi.

“Chúng tôi đã sẵn sàng hành động vì bất kỳ lý do nào”, ông Trump nói, đồng thời cho biết Washington hy vọng có thể đạt được thỏa thuận với Tehran. Nhà lãnh đạo Mỹ nhận định xung đột có thể sớm kết thúc, nhưng nhấn mạnh, ông không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào về khả năng này.

Trong một thông điệp khác trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết, Qatar, Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain, Kuwait và các nước khác trong khu vực muốn duy trì tình trạng hiện nay, bao gồm lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ và chiến dịch mang tên “Iron Gate”. Ông đồng thời tái khẳng định ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là mục tiêu không thể thỏa hiệp của Washington.