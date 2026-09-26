Qatar tăng vận chuyển LNG qua eo biển Hormuz

Theo Bloomberg, trong tuần qua, ít nhất hai tàu chở đầy LNG của Qatar đã đi qua eo biển Hormuz theo hướng ra ngoài, trong khi ít nhất hai tàu khác di chuyển theo chiều ngược lại để tiến vào Vịnh Ba Tư. Một trong những lô hàng đang trên đường tới bờ biển phía tây Ấn Độ.

Cả bốn tàu đều không phát tín hiệu trong thời gian đi qua Hormuz. Tuy nhiên, tình trạng gây nhiễu và can thiệp tín hiệu thường xuyên xảy ra tại khu vực này, khiến việc xác định chính xác vị trí tàu gặp khó khăn.

Hoạt động vận chuyển LNG của Qatar hiện ghi nhận chuỗi phục hồi ổn định nhất kể từ đầu tháng 7. Trước đó, nước này đã giảm mạnh các chuyến hàng sau khi một tàu của Qatar bị tấn công. Hoạt động đi lại qua Hormuz cũng trở nên rủi ro hơn trong bối cảnh xảy ra nhiều vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại.

Trước xung đột, khoảng 20% lượng LNG của thế giới được vận chuyển qua eo biển Hormuz, tương đương khoảng ba chuyến hàng mỗi ngày. Dòng chảy LNG hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với mức này.

Trong Vịnh Ba Tư, các nhà khai thác ở Qatar đang đưa LNG lên những tàu đang neo đậu và sẵn sàng nhận hàng, đồng thời chuyển một phần nguồn cung sang Kuwait. Cách làm này giúp quản lý lượng LNG tồn trữ và duy trì một phần hệ thống xuất khẩu ở mức hoạt động tối thiểu.

Bộ trưởng Năng lượng Qatar cho biết Ras Laffan, cơ sở xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới, có thể khởi động lại các đơn vị không bị hư hại trong vòng vài tuần sau khi eo biển Hormuz mở cửa trở lại.

Trong khi đó, giá khí đốt tại châu Âu và châu Á đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2022 trong những tuần gần đây khi mùa đông đến gần. Việc có thêm các lô LNG được vận chuyển có thể góp phần bổ sung nguồn cung, dù dòng chảy qua Hormuz vẫn chưa trở lại mức bình thường.