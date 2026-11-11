Qatar nhận định đàm phán Mỹ - Iran có tiến triển sau cuộc gặp tại Nhà Trắng

Ảnh minh họa (Anadolu).

Ngày 10/11, Qatar cho biết đã ghi nhận “tiến triển” trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, đồng thời khẳng định Doha, với vai trò trung gian chủ chốt, đang “nỗ lực không ngừng để chấm dứt tình trạng bất định trong cuộc khủng hoảng giữa Washington và Tehran”.

Nhận định này được đưa ra một ngày sau cuộc gặp tại Nhà Trắng giữa Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Ibrahim bin Sultan Al Hashmi, người đứng đầu Vụ Truyền thông và Thông tin thuộc Bộ Ngoại giao Qatar, cho biết cuộc gặp “diễn ra trong bầu không khí tích cực và tập trung thúc đẩy tiến triển trong các cuộc đàm phán”.

“Chúng tôi chưa thể nói thỏa thuận đang gần hay còn xa”, ông Al Hashmi phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở Doha.

“Chúng tôi nhận thấy các nỗ lực trung gian vẫn tiếp diễn và cả hai bên đều đưa ra những tuyên bố tích cực về giải pháp ngoại giao”, ông nói thêm.

Ông cho biết các quan chức Qatar đã hội đàm tại Tehran và tham vấn với các chính phủ khác trong khu vực trước khi Thủ tướng Sheikh Mohammed đến Washington.

Tổng thống Trump cho biết các quốc gia vùng Vịnh, trong đó có Qatar và Saudi Arabia, đã đề nghị ông tạm hoãn các cuộc tấn công mới. Ông nói sẽ tạm thời làm theo đề nghị này, nhưng vẫn duy trì lệnh phong tỏa hải quân.

Tehran đề xuất nối lại đàm phán trong vòng hai ngày nếu Washington ngừng các cuộc tấn công, dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran tại eo biển Hormuz và miễn trừ một số lệnh trừng phạt. Các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran sẽ được tiến hành sau đó.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei bảo vệ đề xuất này hôm 9/11. Một ngày trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bác bỏ một số điều kiện của Tehran, gọi chúng là “quá đáng và nực cười”.

Ông Al Hashmi cảnh báo việc eo biển Hormuz tiếp tục bị đóng cửa sẽ gây ảnh hưởng nặng nề nhất đến những nhóm dễ bị tổn thương. Ông kêu gọi sớm khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển, tuyến đường trọng yếu đối với xuất khẩu dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của các nước vùng Vịnh.

Ngày 10/11, Thủ tướng Sheikh Mohammed cùng các bộ trưởng Saudi Arabia, Pháp, Anh, Đức và Italy đã đến Paris để thảo luận về cuộc chiến bên lề cuộc họp Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).

Theo Euronews