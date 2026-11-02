Qatar lên án vụ tấn công tàu chở LNG tại Vịnh Ba Tư, cảnh báo nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng

Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Qatar cho biết tàu Al Mayeda thuộc sở hữu của Công ty Vận tải Khí đốt Qatar (Nakilat) đã bị tấn công khi đang di chuyển trên Vịnh Ba Tư. Doha mô tả đây là hành động nguy hiểm, đe dọa an toàn hàng hải và an ninh nguồn cung năng lượng toàn cầu, đồng thời khẳng định bảo lưu quyền áp dụng mọi biện pháp cần thiết theo luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc để bảo vệ tài sản, lợi ích, tàu thuyền và thủy thủ đoàn của nước này.

Bộ Ngoại giao Qatar cho biết các cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra nhằm làm rõ diễn biến vụ việc và xác định những đối tượng chịu trách nhiệm. Cơ quan này cũng cảnh báo các hành động tương tự có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh, ổn định khu vực và kinh tế toàn cầu, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường biển cũng như ảnh hưởng đến an ninh nguồn nước của các quốc gia trong khu vực.

Trước đó, Nakilat thông báo một trong những tàu chở LNG của công ty đã bị một vật thể không xác định tấn công vào tối 30/10 khi đang hoạt động trên vùng biển Vịnh Ba Tư. Hãng thông tấn Qatar dẫn thông tin từ công ty cho biết tàu Al Mayeda bị trúng ngư lôi. Vụ việc không gây thương vong cho thủy thủ đoàn và không ghi nhận thiệt hại về môi trường. Tuy nhiên, công ty chưa công bố danh tính đối tượng thực hiện vụ tấn công cũng như vị trí cụ thể xảy ra sự việc.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các rủi ro an ninh đối với hoạt động hàng hải thương mại tại Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và Vịnh Oman gia tăng trong những tháng gần đây. Riêng trong tháng 10, một số tàu chở dầu và hàng hóa thương mại đã trở thành mục tiêu của các vụ tấn công, gây hỏa hoạn và hư hại phương tiện, theo các báo cáo an ninh hàng hải.