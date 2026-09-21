Qatar kêu gọi thiết lập khuôn khổ an ninh khu vực với Iran

Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani phát biểu tại cuộc họp trù bị trước Hội nghị thượng đỉnh Hồi giáo - Arab. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Vùng Vịnh, ngày 21/9, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar, ông Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani đã kêu gọi thiết lập một khuôn khổ an ninh khu vực nhằm đưa các nước Vùng Vịnh và Iran xích lại gần nhau, đồng thời cho rằng cuộc xung đột hiện nay cần được xem như một "lời cảnh tỉnh" cho khu vực.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Qatar bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) lần thứ 81 ở New York (Mỹ), ông Al Thani nêu rõ: "Chúng tôi hy vọng cuộc xung đột này sẽ là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người rằng đã đến lúc điều đó phải xảy ra". Ông lưu ý rằng cuộc khủng hoảng khu vực gần đây đã kiểm chứng những giả định về an ninh và ổn định, mô tả cuộc khủng hoảng này có những tác động vượt ra ngoài phạm vi khu vực.

Thủ tướng Qatar nhấn mạnh: "Nếu không có một khuôn khổ an ninh gắn kết tất cả các quốc gia Vùng Vịnh với Iran, đảm bảo rằng không bên nào gây ra mối đe dọa cho bên kia, thì khu vực này sẽ không thể tiếp tục như trước đây”. Ông kêu gọi cùng nhau hành động một cách có trách nhiệm với tư cách là một thành viên của khu vực.

Theo ông Al Thani, Qatar và các đối tác khu vực đang nỗ lực hướng tới một thỏa thuận như vậy và bày tỏ hy vọng rằng cuộc xung đột sẽ thúc đẩy sự hợp tác lớn hơn. Qatar sẽ tiếp tục các nỗ lực hòa giải, duy trì các kênh liên lạc và hợp tác với các đối tác khu vực và quốc tế để giảm căng thẳng và hỗ trợ sự tin cậy về ngoại giao.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với Iran, đồng thời tiếp tục chính sách gây áp lực và đưa ra các lựa chọn quân sự.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Michael Waltz cho biết chính sách gây áp lực tối đa sẽ tiếp tục được duy trì, đồng thời để ngỏ khả năng Tehran quay lại đàm phán nếu các cuộc đàm phán được tiến hành "một cách thiện chí".

Về phần mình, bà Anna Paulina Luna, thành viên của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, cho rằng lựa chọn tốt nhất cho Washington là đạt một thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran, đồng thời lưu ý rằng điều này đòi hỏi các cuộc đàm phán tích cực với các chính phủ có kênh liên lạc với Tehran.

Bà Luna chỉ ra rằng các cuộc đàm phán dự kiến giữa các nhà lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc, Nga sẽ đề cập đến xung đột với Iran, đồng thời nhấn mạnh rằng bà sẽ tiếp tục khuyến nghị Tổng thống Mỹ ủng hộ một giải pháp hòa bình.

Trong một diễn biến khác, ngày 20/9, Bộ Chỉ huy quân sự trung tâm của Iran (Khatam al-Anbiya) cảnh báo quân đội nước này sẽ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ và lợi ích của Mỹ tại Trung Đông nếu Washington có hành động quân sự mới đối với Tehran. Iran cũng cảnh báo các quốc gia trong khu vực về hậu quả nếu tham gia những hoạt động quân sự nhằm vào nước này.

Truyền thông Iran dẫn tuyên bố của Khatam al-Anbiya nêu rõ họ có thông tin tình báo cho thấy Mỹ đã quyết định nối lại các hành động nhằm vào Iran tại một cuộc họp gần đây ở châu Âu, với sự hỗ trợ của một số quốc gia trong khu vực.

Cảnh báo được đưa ra sau khi có thông tin về cuộc họp tại Đức giữa các chỉ huy quân sự cấp cao của Mỹ, Israel và một số quốc gia Arập nhằm thảo luận về xung đột với Iran và tình hình an ninh khu vực. Theo trang tin Axios, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) Brad Cooper đã khẳng định với các bên tham dự rằng quân đội Mỹ sẽ không rút khỏi khu vực, đồng thời trình bày kế hoạch mở rộng hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz.