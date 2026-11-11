Qatar ghi nhận tín hiệu tích cực trong nỗ lực hòa giải Mỹ - Iran

﻿﻿﻿﻿

Hải quân Iran cho biết một siêu tàu chở dầu thô đã phát nổ sau khi va phải thủy lôi trong lúc di chuyển qua eo biển Hormuz theo tuyến đường có nguy cơ cao và chưa được cấp phép. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Doha, ông Ibrahim Al-Hashimi, người đứng đầu Vụ Truyền thông và Quan hệ công chúng thuộc Bộ Ngoại giao Qatar, khẳng định các nỗ lực trung gian vẫn tiếp tục nhằm chấm dứt tình trạng “không chiến tranh, không hòa bình” và bất ổn trong khu vực.

Trước đó, Thủ tướng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani cho biết đã có các cuộc trao đổi tích cực với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống JD Vance tại Washington về triển vọng đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, hướng tới khôi phục hòa bình khu vực.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 10/11 nhận định Washington chưa thấy cần thiết phải nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran, do các biện pháp gây sức ép kinh tế đang phát huy hiệu quả. Phát biểu sau Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Paris (Pháp), ông Rubio cho rằng các biện pháp này đang gây thiệt hại nghiêm trọng cho Iran.

Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan ngày 9/11 tuyên bố Ankara phản đối mọi hành động làm gia tăng căng thẳng quân sự nhằm vào Iran. Ông Erdogan cho biết đã trao đổi với Tổng thống Trump về những quan ngại liên quan đến tình hình khu vực, đồng thời nhấn mạnh đối thoại và ngoại giao là con đường khả thi để giải quyết các bất đồng. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo một cuộc xung đột mới sẽ gây tổn thất không chỉ cho các bên trực tiếp liên quan mà còn đối với các quốc gia lân cận.

Tuy nhiên, những diễn biến quân sự và an ninh mới tiếp tục làm gia tăng quan ngại về tình hình khu vực. Theo hãng thông tấn Mehr của Iran, ngày 10/11, Lực lượng Không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã khánh thành một khu phức hợp tên lửa ngầm mới. Tham dự sự kiện có các quan chức quân sự cấp cao Iran, trong đó có Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ali Abdollahi Aliabadi và Tư lệnh Lực lượng Không quân IRGC Seyyed Majid Mousavi. Trước đó, IRGC cho biết Iran đã chuyển các dây chuyền sản xuất tên lửa và thiết bị không người lái xuống lòng đất.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Israel cảnh báo Iran vẫn là mối đe dọa vượt ra ngoài phạm vi Trung Đông, viện dẫn các cáo buộc về hoạt động tấn công mạng tại Pháp và những mối đe dọa nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Anh. Theo báo Jerusalem Post, cảnh báo được đưa ra sau khi xuất hiện thông tin Mỹ di chuyển một số máy bay quân sự khỏi các căn cứ tại Anh do lo ngại những nguy cơ an ninh liên quan đến Iran.

Tình hình an ninh hàng hải cũng diễn biến đáng chú ý. Ngày 10/11, một tàu chở dầu của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) bị tấn công và hư hại trong vùng lãnh hải nước này tại Vịnh Persian. Theo báo The National, công ty vận hành tàu Adnoc Logistics and Services cho biết các lực lượng chức năng đang triển khai biện pháp ứng phó, song chưa công bố thông tin cụ thể về mức độ thiệt hại và khả năng có thương vong. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại tại khu vực gia tăng trong những tuần gần đây.