Qatar chốt danh sách đấu U23 Việt Nam tại Gia Lai VTV Cup 2026

Ngày 30/10, Liên đoàn Bóng đá Qatar công bố danh sách cầu thủ tham dự giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026, diễn ra tại Việt Nam trong tháng 11 tới. Đây là giải đấu có sự góp mặt của 4 đội gồm U23 Việt Nam, Thái Lan, Singapore và Qatar.

U23 Qatar (áo nâu) chốt danh sách dự giải Gia Lai VTV Cup 2026.

Trong số các đội khách mời, U23 Qatar nhận được nhiều sự chú ý khi mang đến lực lượng gồm những cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, đồng thời sở hữu lợi thế đáng kể về thể hình. Theo danh sách được công bố, phần lớn cầu thủ của đại diện Tây Á thuộc lứa sinh năm 2005 và 2006.

Đáng chú ý, một số cầu thủ từng được triệu tập tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026 và ASIAD 2026. Việc đã có cơ hội thi đấu tại những sân chơi lớn được kỳ vọng giúp các cầu thủ này thích nghi tốt hơn với áp lực khi đối đầu U23 Việt Nam cùng các đại diện Đông Nam Á.

Ở hàng phòng ngự, U23 Qatar gây chú ý với sự xuất hiện của trung vệ Abdalla Mugib, người sở hữu chiều cao 1,92m. Với thể hình nổi bật, cầu thủ này có lợi thế trong những tình huống tranh chấp tay đôi, không chiến và bảo vệ khu vực trước khung thành.

Bên cạnh Abdalla Mugib, U23 Qatar còn có hai hậu vệ cao lớn khác là Aatif Magdi (1,89m) và Yousef Mohammad (1,88m). Sự góp mặt của những cầu thủ này mang đến nhiều lựa chọn cho ban huấn luyện trong việc tổ chức hàng phòng ngự, đặc biệt khi phải đối đầu với các tiền đạo có tốc độ và khả năng di chuyển linh hoạt.

Không chỉ sở hữu những hậu vệ có thể hình tốt, U23 Qatar còn có lợi thế về chiều cao ở vị trí thủ môn. Trong đó, Abubaker Mohamed là cái tên gây nhiều chú ý nhất với chiều cao 1,89m. Đây có thể là lợi thế trong những tình huống bóng bổng hoặc khi đối phương thực hiện các quả tạt từ hai hành lang cánh.

Lịch thi đấu giải Gia Lai VTV Cup 2026 (Ảnh: VFF).

Với U23 Việt Nam, việc phải đối đầu với hàng phòng ngự có chiều cao nổi bật của Qatar sẽ là thử thách đáng kể, nhất là trong những tình huống cố định. Các cầu thủ Việt Nam có thể gặp khó khăn khi tranh chấp trực tiếp trong vòng cấm, do đó cần lựa chọn những phương án tấn công phù hợp để hạn chế bất lợi về thể hình.

Tuy nhiên, thể hình không phải yếu tố duy nhất tạo nên sức mạnh của U23 Qatar. Đội bóng Tây Á còn mang đến Gia Lai nhiều cầu thủ từng có kinh nghiệm ở các cấp độ đội tuyển trẻ quốc gia, trong đó có thể đến hai tiền vệ Bassam Adel Eid và Moath Ibrahim. Những cầu thủ này có thể giúp U23 Qatar duy trì sự chủ động trong việc kiểm soát khu vực giữa sân, đồng thời hỗ trợ các tình huống chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công.

Bên cạnh những gương mặt đã có kinh nghiệm quốc tế, danh sách của U23 Qatar cũng bao gồm nhiều cầu thủ đang trong quá trình phát triển và tìm kiếm cơ hội khẳng định năng lực. Giải giao hữu tại Việt Nam vì vậy là dịp để ban huấn luyện đánh giá khả năng phối hợp giữa các vị trí, thử nghiệm những phương án chiến thuật và kiểm tra chất lượng lực lượng trẻ.

Theo lịch, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Thái Lan (ngày 10/11), Singapore (ngày 12/11) và Qatar (ngày 14/11).

Danh sách U23 Qatar dự Gia Lai VTV Cup 2026: Thủ môn: Abubaker Mohamed H Y Osman; Mohamed Faouzi Lengliz; Galal Amir G Elsharkawy. Hậu vệ: Abdalla Mugib H T Gamer; Aatif Magdi M Elamin; Ghanem Albakheet G Alminhali; Jad Bassem Elsayed Saleh; Mrwan Sherif S M Hassan; Rayyan Ahmed B A Al-Ali; Yousef Mohammad A Alnizami; Zaid Burhan A Shtiewi; Qays Husham A Alrawi. Tiền vệ: Ali Mohammad Shahabi; Bassam Adel S Eid; Ibrahim Mohammadalhassan I Mohammadali; Moath Ibrahim M Mohammadtaha: Nawaf Alawi O Alyahri; Ziad Fadi Eljaouni; Adam Friakh; Faisal Mohammad D Almukahal. Tiền đạo: Mohammad Ali Chakeri; Jassem Khalid M M Al-Hamad; Mohamed Hani H Faragalla; Mohamed Khaled A G Gouda; Noureldin Tamer H M Ibrahim; Yamaan Jarrar.