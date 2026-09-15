Qatar cảnh báo hậu quả 'thảm khốc' nếu eo biển Bab al-Mandab bị đóng cửa

Tàu thuyền di chuyển trên Biển Đỏ. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Qatar ngày 15/9 cảnh báo việc tuyến hàng hải qua eo biển Bab al-Mandab bị gián đoạn hoặc đóng cửa sẽ gây hậu quả “thảm khốc” đối với kinh tế toàn cầu, trong bối cảnh giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng và lực lượng Houthi tại Yemen đang mở rộng kiểm soát dọc bờ Biển Đỏ.

Giám đốc phụ trách truyền thông và liên lạc của Bộ Ngoại giao Qatar Ibrahim bin Sultan Al Hashmi, cho rằng thế giới đã chịu tác động nghiêm trọng từ việc eo biển Hormuz bị phong tỏa và không thể tiếp tục đối mặt với nguy cơ gián đoạn thêm tại Bab al-Mandab.

Ông cảnh báo việc đóng cửa ngõ phía Nam Biển Đỏ sẽ là “thảm họa đối với toàn thế giới,” đồng thời kêu gọi các nước phối hợp để ngăn tình trạng phong tỏa các tuyến đường thủy quốc tế trở thành “điều bình thường mới.”

Cảnh báo được đưa ra sau khi Houthi chiếm thêm các đảo Greater Hanish và Lesser Hanish ở phía Nam Biển Đỏ, củng cố vị trí tại khu vực gần Bab al-Mandab.

Trước đó, lực lượng này đã giành quyền kiểm soát thành phố cảng Mokha và đảo Perim ngay tại cửa ngõ eo biển. Những bước tiến này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn một trong những tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với Vịnh Aden.

Cùng ngày, Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi kêu gọi bảo đảm tự do và an toàn hàng hải tại Biển Đỏ cũng như các eo biển Hormuz và Bab al-Mandab.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của các tuyến hàng hải này đối với xuất khẩu dầu của Saudi Arabia và nguồn thu từ Kênh đào Suez của Ai Cập.

Bab al-Mandab nằm giữa Yemen và khu vực Sừng châu Phi, nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và Ấn Độ Dương. Các tàu vận tải giữa châu Á và châu Âu qua Kênh đào Suez phải đi qua eo biển này. Việc nhiều tàu phải chuyển hướng quanh Mũi Hảo Vọng trong các đợt Houthi tấn công trước đây đã làm hành trình kéo dài và chi phí vận tải tăng cao.

Nguy cơ đối với hoạt động hàng hải cũng đang đi kèm với cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng nghiêm trọng tại Yemen.

Theo Liên hợp quốc, giao tranh trong những ngày gần đây đã khiến hơn 100.000 người phải rời bỏ nhà cửa trong nước, trong khi hơn 2.400 người đã vượt biển từ Yemen sang Djibouti chỉ trong 4 ngày.

Cơ quan Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cảnh báo tình trạng mất an ninh, đường sá hư hại, gián đoạn thông tin liên lạc và hạn chế đi lại đang gây khó khăn cho hoạt động cứu trợ.

Ông Al Hashmi cho biết Qatar đang phối hợp với các đối tác khu vực và quốc tế nhằm thúc đẩy đối thoại về tự do hàng hải tại Hormuz và giải quyết các cuộc xung đột thông qua đàm phán, cho rằng ngoại giao vẫn là giải pháp để ngăn căng thẳng tiếp tục leo thang./.