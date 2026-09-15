PYN Elite mua thêm 1 triệu cổ phiếu HDG khi thị giá về vùng thấp nhất gần 4 năm

PYN Elite Fund vừa báo cáo mua 1 triệu cổ phiếu CTCP Tập đoàn Hà Đô (Mã: HDG) trong ngày 4/9.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu HDG do quỹ Phần Lan nắm giữ tăng từ gần 39,87 triệu đơn vị lên gần 40,87 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu từ 9,8% lên 10,04%.

HDG kết phiên 4/9 tại 17.500 đồng/cp. Tạm tính theo mức giá này, PYN Elite đã chi khoảng 17,5 tỷ đồng cho lượng cổ phiếu mua thêm.

PYN Elite trở thành cổ đông lớn của Hà Đô từ tháng 2/2025, khi nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 5%. Quỹ sau đó tiếp tục gia tăng tỷ trọng và nắm khoảng 10% vốn doanh nghiệp vào cuối năm 2025.

Đầu tháng 6 năm nay, PYN Elite từng báo cáo bán ròng 300.000 cổ phiếu HDG, đưa tỷ lệ sở hữu xuống dưới ngưỡng 10%. Giao dịch mới nhất đưa quỹ trở lại mức nắm giữ trên 10%.

Động thái mua thêm diễn ra khi cổ phiếu HDG đang trải qua nhịp giảm kéo dài. Tính đến phiên 15/9, mã này đóng cửa ở 15.850 đồng/cp, thấp hơn khoảng 45% so với một năm trước và đang dò vùng đáy mới. Đây cũng là vùng giá thấp nhất của HDG kể từ tháng 11/2022.

Thị giá HDG về vùng thấp nhất gần 4 năm. (Nguồn: TradingView).

Ở góc độ hoạt động kinh doanh, báo cáo cập nhật của Chứng khoán SHS cho biết doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2026 của Hà Đô đạt 1.175 tỷ đồng, giảm 1,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 301 tỷ đồng, tăng 120,5%.

Tuy nhiên, mức tăng lợi nhuận có đóng góp đáng kể từ việc điều chỉnh giảm khoảng 185 tỷ đồng chi phí tiền sử dụng đất ước tính đã phân bổ cho các sản phẩm tại dự án Hado Charm Villas. Điều chỉnh này được thực hiện sau khi có quyết định giá đất vào cuối tháng 7.

(Nguồn: SHS).

Với Charm Villas, SHS đánh giá việc xác định nghĩa vụ tiền sử dụng đất tạo thêm cơ sở để Hà Đô hoàn thiện thủ tục pháp lý và tiến tới cấp giấy chứng nhận cho từng sản phẩm. Dù vậy, tốc độ bán hàng vẫn còn chậm. Năm 2025, doanh nghiệp bán 4 trong số 25 căn mở bán, còn quý II/2026 bán thêm một căn.

(Nguồn: SHS).

Bên cạnh bất động sản, mảng năng lượng vẫn là một trong những trụ cột của Hà Đô. SHS lưu ý rủi ro đáng kể hiện nằm ở điện mặt trời. Tại cuối tháng 6, khoản phải thu từ EVN/EPTC ở mức khoảng 902 tỷ đồng, trong khi dự phòng phải thu khách hàng đạt 811,5 tỷ đồng, tương đương khoảng 90% số phải thu này.