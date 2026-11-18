Quang cảnh chung tại buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc, về phía PVU có TS. Lê Quốc Phong - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, cùng đại diện lãnh đạo Khoa Dầu khí, Phòng Đào tạo và các phòng ban chức năng Nhà trường.

Về phía đoàn công tác PPC, dẫn đầu là GS.TS. Pramoch Rangsungvit - Trưởng khoa; cùng các thành viên: PGS.TS. Siriporn Jongpatiwut - Phó Trưởng khoa phụ trách đào tạo; TS. Nuttapol Risaingud - Trợ lý Trưởng khoa; PGS.TS. Uthaiporn Suriyapraphadilok - Giảng viên khoa; ông Prasit Srikaew - Điều phối viên Hợp tác Quốc tế.

Buổi làm việc là dịp để hai đơn vị rà soát tiến độ triển khai các thỏa thuận trong Biên bản ghi nhớ (MOU) đã ký kết ngày 27/9/2022, hướng tới hiện thực hóa các hoạt động trao đổi giảng viên, nhà nghiên cứu, sinh viên; thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học và tổ chức các sự kiện khoa học - văn hóa.

TS. Lê Quốc Phong - Phó Hiệu trưởng PVU nhấn mạnh mong muốn hai bên tập trung thảo luận sâu về các phương án hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học

Phát biểu tại buổi làm việc, TS. Lê Quốc Phong - Phó Hiệu trưởng PVU nhấn mạnh mong muốn hai bên tập trung thảo luận sâu về các phương án hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trọng tâm bao gồm việc triển khai các dự án nghiên cứu chung, đồng tổ chức các hội thảo khoa học, khóa đào tạo chuyên sâu, đẩy mạnh trao đổi sinh viên và giới thiệu rộng rãi các chương trình học bổng thạc sĩ đến người học tại PVU.

GS.TS. Pramoch Rangsungvit - Trưởng khoa PPC phát biểu tại buổi làm việc.

Chia sẻ tại buổi làm việc, GS.TS. Pramoch Rangsungvit - Trưởng khoa PPC trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Nhà trường, đồng thời chia sẻ về định hướng chiến lược của PPC. GS.TS. Pramoch Rangsungvit cho biết, thời gian qua, PPC và PVU đã trao đổi chặt chẽ nhằm xúc tiến thành lập Liên minh các trường đại học năng lượng (Energy Universities Alliance) quy tụ 4 cơ sở đào tạo uy tín trong khu vực gồm: PPC (Thái Lan), PVU (Việt Nam), Đại học Pertamina (Indonesia) và Đại học Công nghệ Petronas (Malaysia). Hai bên đã tổ chức thành công hội thảo trực tuyến (webinar) đầu tiên và đang tích cực chuẩn bị cho hội thảo thứ hai vào cuối tháng 11/2026.

Bên cạnh đó, Trưởng khoa PPC cũng đánh giá cao năng lực của các cựu sinh viên PVU đang theo học sau đại học tại PPC, khẳng định đây là những sinh viên ưu tú, có nền tảng chuyên môn vững vàng, đồng thời bày tỏ kỳ vọng hợp tác giữa hai trường sẽ ngày càng đi vào chiều sâu.

Đại diện các khoa/phòng hai đơn vị trao đổi về các lĩnh vực hợp tác.

Trong khuôn khổ phiên thảo luận chuyên môn, lãnh đạo các khoa/phòng chức năng của hai trường đã giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu, đồng thời thảo luận về chương trình hợp tác đào tạo thạc sĩ hệ 4+1. Theo lộ trình này, sinh viên sau khi hoàn thành chương trình cử nhân tại PVU có thể chuyển tiếp học thêm 1 năm tại PPC để nhận bằng Thạc sĩ.

Sinh viên PVU tìm hiểu cơ hội học tập, nghiên cứu và nhận học bổng sau đại học tại PPC (Thái Lan).

Tiếp nối chương trình, đoàn công tác PPC đã giới thiệu chi tiết về các chương trình đào tạo sau đại học cùng gói học bổng Chula LINK Scholarship dành riêng cho sinh viên PVU. Phần hỏi đáp (Q&A) diễn ra sôi nổi, thu hút sự quan tâm của sinh viên năm 3 và năm 4 về cơ hội học tập và nghiên cứu tại một trong những trường đại học hàng đầu Thái Lan.

Em Phạm Đình Hải (cựu sinh viên PVU) đón nhận bằng Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Hóa dầu của Đại học Chulalongkorn.

Điểm nhấn tại buổi làm việc là nghi thức trao bằng Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Hóa dầu của Đại học Chulalongkorn cho cựu sinh viên PVU Phạm Đình Hải. Với đề tài nghiên cứu chuyên sâu về "Vật liệu carbon tiên tiến ứng dụng trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng" (tận dụng carbon black thu hồi từ lốp xe phế thải để tổng hợp vật liệu carbon cấu trúc xốp và phân cấp), Phạm Đình Hải đã hoàn thành xuất sắc chương trình học với học bổng ASEAN Scholarship, đạt điểm trung bình tích lũy (GPA) ấn tượng 3.86/4.00.

Thầy cô hai nhà trường chúc mừng tân Thạc sĩ Phạm Đình Hải.

Chia sẻ tại buổi lễ, tân Thạc sĩ Phạm Đình Hải xúc động bày tỏ niềm vinh dự khi được đón nhận tấm bằng cao học ngay tại ngôi trường đại học đầu tiên đã gắn bó, dưới sự chứng kiến của các thầy cô PVU và đoàn chuyên gia đến từ Đại học Chulalongkorn.

Thạc sĩ Phạm Đình Hải gửi lời tri ân sâu sắc đến Ban lãnh đạo và giảng viên hai trường đã trang bị nền tảng kiến thức vững chắc, định hướng và tạo điều kiện để anh trưởng thành và tự tin hội nhập quốc tế. Đồng thời, bày tỏ kỳ vọng sẽ có thêm nhiều thế hệ sinh viên PVU tiếp bước, tự tin chinh phục các học bổng quốc tế uy tín.

Đoàn công tác PPC cùng thầy trò PVU tại buổi làm việc.

Buổi làm việc khép lại trong không khí hữu nghị và hợp tác cởi mở, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược quốc tế hóa giáo dục của PVU, mở ra nhiều cơ hội phát triển học thuật và nghiên cứu chất lượng cao cho giảng viên và sinh viên Nhà trường.