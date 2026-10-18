PVU và HCMUT tăng cường hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học

Quang cảnh chung tại buổi làm việc.

Tham gia đoàn công tác của HCMUT có PGS.TS Lương Đức Long, cùng các giảng viên và học viên cao học. Về phía PVU, đón tiếp đoàn có TS. Lê Quốc Phong - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, cùng đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm trực thuộc.

TS. Lê Quốc Phong - Phó Hiệu trưởng PVU kỳ vọng buổi gặp gỡ sẽ mang lại kết quả thực chất, tạo tiền đề vững chắc để thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa hai đơn vị trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, TS. Lê Quốc Phong nhiệt liệt hoan nghênh đoàn công tác HCMUT đến thăm và làm việc tại PVU. Ông bày tỏ kỳ vọng buổi gặp gỡ sẽ mang lại kết quả thực chất, tạo tiền đề vững chắc để thúc đẩy hợp tác sâu rộng giữa hai đơn vị trong thời gian tới.

PGS.TS Lương Đức Long bày tỏ tin tưởng vào mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa HCMUT và PVU trong lĩnh vực dầu khí - năng lượng.

Về phía HCMUT, PGS.TS Lương Đức Long gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu PVU và các đơn vị trực thuộc. Ông bày tỏ tin tưởng chuyến công tác thực tế này sẽ giúp các học viên tích lũy thêm nhiều kiến thức thực tiễn quý báu trong lĩnh vực dầu khí - năng lượng, đồng thời kỳ vọng vào một mối quan hệ hợp tác ngày càng bền chặt, hiệu quả giữa hai trường.

Đại diện PVU trình bày các chuyên đề trọng tâm về đào tạo nguồn nhân lực và định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực năng lượng.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, đại diện PVU đã trình bày các chuyên đề trọng tâm mang tính thực tiễn cao, bao gồm: Gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường với doanh nghiệp công nghiệp - năng lượng; Lộ trình học thuật và nghề nghiệp (Academic & Career Pathways); Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng toàn cầu.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Đoàn cán bộ, học viên HCMUT tham gia buổi làm việc tại PVU.

Buổi làm việc khép lại trong không khí cởi mở với phiên thảo luận và hỏi - đáp sôi nổi. Chương trình không chỉ mang lại góc nhìn thực tiễn phong phú cho các học viên mà còn mở ra những kỳ vọng mới về sự gắn kết toàn diện giữa PVU và HCMUT trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.