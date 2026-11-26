Sự kiện do Bộ phận Truyền thông và Văn hóa Doanh nghiệp (TT&VHDN) phối hợp cùng Đoàn Thanh niên PVU tổ chức, thu hút gần 100 thí sinh đến từ PVU và Trường Cao đẳng Dầu khí (PVCollege), cùng đông đảo cán bộ, giảng viên và cổ động viên tham gia.

Ban Tổ chức và các thí sinh hào hứng trước cuộc thi.

Tham dự chương trình có TS. Phan Minh Quốc Bình - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng PVU; TS. Lê Quốc Phong - Phó Hiệu trưởng PVU, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi; cùng đại diện lãnh đạo các Phòng/ Khoa/ Trung tâm/ Bộ phân, các tổ chức đoàn thể và đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên của hai nhà trường.

TS. Phan Minh Quốc Bình nhấn mạnh ý nghĩa của dấu mốc 65 năm hình thành và phát triển ngành Dầu khí Việt Nam.

Phát biểu khai mạc chương trình, TS. Phan Minh Quốc Bình nhấn mạnh ý nghĩa của dấu mốc 65 năm hình thành và phát triển ngành Dầu khí Việt Nam, cùng hành trình 16 năm xây dựng “ngôi trường của ngành” gắn với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) và đất nước.

“Điểm đặc biệt của cuộc thi năm nay là sự hội tụ của sinh viên hai cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chủ lực của ngành: PVU và PVCollege. Nhắc đến lịch sử ngành Dầu khí, chúng ta luôn khắc ghi lời tiên đoán thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu công nghiệp dầu khí Baku (Azerbaijan) ngày 23/7/1959 về tiềm năng dầu khí của Việt Nam. Cuộc thi hôm nay không chỉ là sân chơi trí tuệ mà còn là dịp để thế hệ trẻ ôn lại những cột mốc lịch sử vẻ vang, tăng cường gắn kết giữa hai trường, từ đó chinh phục những đỉnh cao tri thức mới”, TS. Phan Minh Quốc Bình chia sẻ.

Quang cảnh chung của cuộc thi "Rung chuông vàng PVU 2026".

Cuộc thi diễn ra sôi nổi theo hình thức loại trực tiếp với hệ thống câu hỏi song ngữ Anh - Việt đa dạng. Sau mỗi câu hỏi, thí sinh có 10 giây suy nghĩ và đưa ra đáp án theo hiệu lệnh của Ban Tổ chức.

Các thí sinh chăm chú lắng nghe câu hỏi.

Điểm nhấn của cuộc thi nằm ở nội dung bộ câu hỏi. Các thí sinh cùng nhau ngược dòng lịch sử qua những dấu mốc vàng son của những “người đi tìm lửa”: từ tầm nhìn chiến lược của Bác Hồ tại Baku năm 1959, sự ra đời của Đoàn Thăm dò Dầu lửa 36, “Giếng tổ” GK-61, tấn dầu thô thương mại đầu tiên khai thác tại mỏ Bạch Hổ, Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố, cho đến các giá trị cốt lõi của văn hóa PETROVIETNAM: “Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình” và sứ mệnh “Nhân tài cho phát triển” của PVU.

Cuộc thi diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng với bộ câu hỏi phong phú, giàu tính khám phá.

Không khí hội trường trở nên bùng nổ ở phần thi cứu trợ đầy kịch tính. Ngay tại câu hỏi số 10, sự phối hợp ăn ý của đội ngũ giảng viên, cán bộ đoàn hai trường đã xuất sắc giải cứu thành công toàn bộ thí sinh trở lại sân thi đấu, tiếp thêm ngọn lửa tinh thần cho các chặng đua tiếp theo.

Sự hỗ trợ của các thầy cô đã tiếp thêm cơ hội để thí sinh trở lại sân thi đấu.

Trải qua gần 3 giờ tranh tài, vượt qua gần 100 thí sinh, Nguyễn Bảo Châu - sinh viên lớp K15F (PVU) đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân cuộc thi “Rung chuông vàng 2026”. Chung cuộc, Ban Tổ chức đã trao thưởng cho các thí sinh xuất sắc nhất gồm: 01 giải Nhất, giải Top 3, cùng giải Top 10.

Các thí sinh tranh tài sôi nổi trên sàn đấu “Rung chuông vàng” với những câu hỏi kiến thức về ngành Dầu khí.

Xúc động trong giây phút đăng quang, Quán quân Nguyễn Bảo Châu chia sẻ: “Em rất vui và hạnh phúc khi được chạm tay tới ngôi vị cao nhất của cuộc thi đúng vào dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí và đúng ngày kỷ niệm 16 năm thành lập PVU. Sân chơi bổ ích này giúp chúng em hiểu sâu sắc hơn về lịch sử hào hùng của ngành và ngôi trường mình đang theo học. Em xin hứa sẽ không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện để viết tiếp trang sử vẻ vang của các thế hệ đi trước”.

TS. Phan Minh Quốc Bình trao giải Nhất cho Quán quân Nguyễn Bảo Châu.

TS. Lê Quốc Phong và ông Châu Khiếu Minh trao giải Top 3 cho thí sinh Lê Ngọc Tường - K13GE (PVU).

Ban Tổ chức trao giải Top 10 cho các thí sinh.

Chia sẻ về cuộc thi "Rung chuông vàng 2026", bà Nguyễn Thị Hồng Thắm - Trưởng Bộ phận TT&VHDN PVU, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi trân trọng gửi lời cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám hiệu PVU đã quan tâm, chỉ đạo sát sao, cũng như sự đồng hành trách nhiệm của đội ngũ giảng viên, đoàn viên thanh niên và sinh viên hai nhà trường, góp phần tạo nên một sân chơi trí tuệ bổ ích. Biểu dương tinh thần thi đấu tự tin, bản lĩnh của sinh viên PVU và PVCollege, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm khẳng định, cuộc thi không chỉ giúp các bạn trẻ rèn luyện tư duy, phản xạ và ngoại ngữ, mà còn là hoạt động thiết thực nhằm bồi đắp lòng tự hào nghề nghiệp, thắt chặt tình đoàn kết giữa các thế hệ trong đại gia đình PETROVIETNAM.

Ban Tổ chức, thầy cô giáo cùng các thí sinh PVU và PVCollege tại cuộc thi.

Từ cột mốc 65 năm truyền thống của những "người đi tìm lửa" đến hành trình 16 năm vươn mình của PVU, ngọn lửa trí tuệ và bản lĩnh của tuổi trẻ PVU - PVCollege đang tiếp tục được thắp sáng mạnh mẽ, đóng góp vào sự phát triển bền vững của PETROVIETNAM trong kỷ nguyên mới.