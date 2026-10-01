PVU tham gia Hội thảo trực tuyến các trường đại học năng lượng ASEAN lần thứ nhất

Hội thảo là hoạt động trong khuôn khổ hợp tác giữa 4 trường đại học hàng đầu thuộc khối liên minh các trường đại học năng lượng ASEAN (ASEAN Energy Universities - AEU), gồm: Đại học Chulalongkorn (Thái Lan), Đại học Công nghệ Malaysia (UTP, Malaysia), Đại học Pertamina (UPER, Indonesia) và Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU, Việt Nam).

Sự kiện do Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) chủ trì tổ chức đã thu hút sự tham gia của đông đảo các chuyên gia, diễn giả và nhà khoa học uy tín đến từ 4 quốc gia. Đây là diễn đàn quan trọng để các trường đại học trong khối chia sẻ tầm nhìn chiến lược, các thành tựu nghiên cứu mới nhất, qua đó kiến tạo các giải pháp năng lượng sạch và thúc đẩy hợp tác giáo dục toàn diện.

Tại hội thảo, các đại diện đã mang đến những tham luận chuyên sâu, phản ánh bức tranh chuyển dịch năng lượng toàn diện của khu vực.

Mở đầu phiên họp, bà Krittima Shoosanglertwijit - Vụ trưởng Vụ Chiến lược và Kế hoạch, Bộ Năng lượng Thái Lan đã chia sẻ lộ trình chuyển đổi từ nhiên liệu truyền thống sang năng lượng phát thải carbon thấp. Báo cáo nhấn mạnh các giải pháp phát triển nhiên liệu hàng không bền vững (SAF), công nghệ thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon (CCUS), cũng như kế hoạch pháp lý để thương mại hóa hydrogen và amoniac vào năm 2036.

Silde trình bày của bà Krittima Shoosanglertwijit, Vụ trưởng vụ Chiến lược và Kế hoạch, Bộ Năng lượng Thái Lan.

Tiếp đó, PGS.TS. Bhajan L. Rahanu, Đại học Công nghệ PETRONAS - UTP đã trình bày tham luận "Công nghệ Hydrate khí điều khiển bằng AI cho quá trình chuyển đổi năng lượng của ASEAN", phân tích chuyên sâu về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hóa quá trình thu giữ CO2, khử muối tạo nước ngọt và dự báo rủi ro an toàn đường ống, hướng tới hệ thống năng lượng thông minh.

Slides trình bày của PGS.TS. Bhajan L. Rahanu, Đại học Công nghệ PETRONAS - UTP.

GS. TS. Iman K. Reksowardojo, Đại học Pertamina đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn từ mạng lưới AUN/SEED-Net về quá trình nghiên cứu và phát triển nhiên liệu sinh học (Biofuels) từ dầu cọ, dầu dừa đến dầu hạt cao su (các nguồn không cạnh tranh với lương thực). Các loại nhiên liệu này đã được thử nghiệm thành công từ quy mô phòng thí nghiệm đến vận hành thực tế hàng nghìn kilomet trên ô tô thương mại.

Slides trình bày của GS. TS. Iman K. Reksowardojo, Đại học Pertamina.

Đại diện cho Việt Nam tại hội thảo, TS. Bùi Thanh Bình đến từ PVU đã trình bày tham luận "Định hướng chuyển dịch năng lượng của Việt Nam: Tiến trình quốc gia và sự phát triển chương trình đào tạo của PVU".

Tham luận đã phác họa rõ nét những bước tiến quan trọng của Việt Nam trong nỗ lực đạt mục tiêu phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) vào năm 2050, thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và các cam kết chuyển đổi xanh.

Đặc biệt, TS. Bùi Thanh Bình đã nhấn mạnh sự chủ động của PVU trong việc cập nhật, cải tiến và đổi mới chương trình giảng dạy, lồng ghép các nội dung về chuyển dịch năng lượng, năng lượng tái tạo, hydro, CCUS cũng như công nghệ số và AI. Qua đó khẳng định cam kết mạnh mẽ của nhà trường trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của ngành công nghiệp - năng lượng trong tương lai.

Slides trình bày của TS. Bùi Thanh Bình, PVU.

Thành công của Hội thảo 1st AEU Webinar một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của việc thắt chặt hợp tác giữa các trường đại học trong khối ASEAN. Mạng lưới này không chỉ là bệ phóng cho các dự án nghiên cứu chung về năng lượng tái tạo, quản lý tài nguyên nước và công nghệ sạch, mà còn tạo động lực mạnh mẽ cho hoạt động trao đổi sinh viên, giảng viên cũng như thương mại hóa công nghệ.

Sự tham gia tích cực, trách nhiệm của PVU tại sự kiện tiếp tục củng cố uy tín và vị thế vững chắc của nhà trường trên trường quốc tế, đồng hành cùng mục tiêu xây dựng một cộng đồng ASEAN phát triển thịnh vượng, an toàn và ít phát thải carbon.