PVU gắn đào tạo với nhu cầu nhân lực ngành năng lượng

Ngày 9/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2026 và Khai giảng năm học 2026 - 2027 với chủ đề “Tiếp nối di sản – Chắp cánh khát vọng”. Sự kiện đánh dấu bước chuyển tiếp giữa các thế hệ sinh viên, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và đất nước.

Tham dự buổi lễ có đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, ban, ngành TP. Hồ Chí Minh; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Petrovietnam, đại diện các đơn vị thành viên, đối tác trong và ngoài nước, cùng đông đảo giảng viên, phụ huynh và sinh viên PVU.

TS. Phan Minh Quốc Bình, Hiệu trưởng Trường Đại học Dầu khí Việt Nam thực hiện nghi thức đánh trống khai giảng năm học mới 2026 - 2027 với khí thế và quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ đề "Đổi mới tư duy – Chuyển biến mạnh mẽ – Kết quả thực chất".

Nâng chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Phan Minh Quốc Bình, Hiệu trưởng PVU, nhấn mạnh năm học 2026 - 2027 diễn ra trong bối cảnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát triển mạnh mẽ. Thực hiện chủ đề năm học của ngành Giáo dục “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, nhà trường tiếp tục phát huy lợi thế là cơ sở giáo dục đại học chuyên sâu trong hệ sinh thái Petrovietnam.

Trong năm học 2025 - 2026, PVU tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực về đào tạo và nghiên cứu khoa học. Theo thông tin được công bố tại buổi lễ, nhà trường xếp thứ 2 trong số 208 trường đại học đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục; có các chương trình đào tạo kỹ sư đạt chuẩn quốc tế ABET. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm trong vòng 6 tháng đạt 100%, trong đó 84,1% làm đúng ngành đào tạo.

TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phát biểu tại buổi lễ.

Trong lĩnh vực nghiên cứu, nhà trường có nhiều công trình, sáng chế trong nước và quốc tế, tiêu biểu là 2 sáng chế đăng ký tại Cơ quan Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO), cùng các thành tích tại những diễn đàn đổi mới sáng tạo và cuộc thi quốc tế. Những kết quả này là cơ sở để PVU tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kiến thức chuyên môn với yêu cầu thực tiễn của ngành công nghiệp - năng lượng.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, ghi nhận và biểu dương những kết quả của nhà trường trong công tác đào tạo, bảo đảm chất lượng, nghiên cứu khoa học và gắn kết doanh nghiệp.

TS. Phan Minh Quốc Bình, Hiệu trưởng PVU phát biểu.

Bước sang năm học mới, trong bối cảnh triển khai Chiến lược phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2026 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 1810/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh lợi thế của PVU khi nằm trong hệ sinh thái của một tập đoàn công nghiệp - năng lượng lớn.

Hệ thống công trình, nhà máy, dự án, phòng thí nghiệm và đội ngũ chuyên gia của Petrovietnam là điều kiện thuận lợi để PVU phát triển mô hình đại học gắn với doanh nghiệp, đưa người học tiếp cận những vấn đề thực tiễn của sản xuất, công nghệ và chuyển dịch năng lượng.

Trên cơ sở đó, nhà trường được định hướng tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn đầu ra; chú trọng kiến thức STEM, ngoại ngữ, năng lực số và tư duy liên ngành; phát huy thế mạnh chuyên sâu về dầu khí - năng lượng; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và đổi mới quản trị đại học.

Gắn kết doanh nghiệp, phát triển nhân lực năng lượng mới

Yêu cầu đào tạo nhân lực chất lượng cao càng trở nên cấp thiết khi Petrovietnam mở rộng không gian phát triển sang các lĩnh vực khí – điện, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), năng lượng tái tạo, hydrogen và chuyển đổi số.

Tân Kỹ sư PVU nhận bằng tốt nghiệp trong lễ khai giảng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Trần Bình Minh, Thành viên Hội đồng thành viên Petrovietnam, ghi nhận và biểu dương nỗ lực của tập thể giảng viên, sinh viên PVU; đồng thời đề nghị nhà trường bám sát chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn.

Theo đó, PVU cần tập trung gắn chặt hoạt động đào tạo với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và các dự án năng lượng mới; phát huy hiệu quả công tác đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ hiện hữu với sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia Petrovietnam; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học gắn với giải quyết các bài toán kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh.

Định hướng này đặt ra yêu cầu tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu, cập nhật kiến thức và tiếp cận công nghệ. Qua đó, người học có thêm điều kiện tiếp cận thực tiễn ngành nghề, còn hoạt động đào tạo từng bước gắn sát hơn với nhu cầu sử dụng nhân lực của Tập đoàn.

Tại buổi lễ, nhà trường đã trao bằng Thạc sĩ cho các học viên cao học và trao bằng Kỹ sư cho các tân kỹ sư khóa 11. Nghi thức “Trao truyền thế hệ”, với hình ảnh các tân kỹ sư trao ngọn đuốc truyền thống cho sinh viên khóa 15, tiếp tục thể hiện tinh thần kế thừa và khát vọng của các thế hệ người học tại nhà trường.

Trong khuôn khổ buổi lễ, PVU đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP) và T-Soft LLC nhằm tăng cường mô hình hợp tác “Nhà trường – Doanh nghiệp”. Nhà trường cũng tiếp nhận các suất tài trợ học bổng, quỹ phát triển sinh viên và trang thiết bị đào tạo từ các đơn vị thành viên, đối tác trong và ngoài nước thuộc hệ sinh thái Petrovietnam.