PVTrans: Văn hóa doanh nghiệp - nền tảng tạo dựng uy tín và phát triển bền vững

Văn hóa bắt đầu từ những giá trị cốt lõi

Tại PVTrans, văn hóa doanh nghiệp được xác định là một bộ phận quan trọng trong hệ thống quản trị, định hướng tư duy và hành động của đội ngũ cán bộ, nhân viên, thuyền viên.

Được thành lập ngày 27/5/2002, với nhiệm vụ ban đầu là vận chuyển dầu thô phục vụ thị trường trong nước, PVTrans đã từng bước phát triển để khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành vận tải và dịch vụ hàng hải dầu khí Việt Nam. Tính đến nay, PVTrans sở hữu đội tàu 68 chiếc, tổng trọng tải vượt 2,1 triệu DWT, hoạt động trên cả thị trường trong nước và quốc tế. Đáng chú ý, khoảng 90% đội tàu đang khai thác trên các tuyến quốc tế, trong đó có những thị trường có yêu cầu khắt khe như Hoa Kỳ và châu Âu.

Đằng sau sự phát triển về quy mô và năng lực cạnh tranh ấy không chỉ là chiến lược đầu tư, năng lực quản trị hay hiệu quả sản xuất kinh doanh, mà còn là nền tảng văn hóa doanh nghiệp được xây dựng một cách bài bản, nhất quán.

CBNV trên tàu chở dầu của PVTrans.

Tại PVTrans, văn hóa doanh nghiệp được xác định là một bộ phận quan trọng trong hệ thống quản trị, định hướng tư duy và hành động của đội ngũ cán bộ, nhân viên, thuyền viên. Bốn giá trị cốt lõi của văn hóa PETROVIETNAM “Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình”, cùng phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”, tạo nên bản sắc và là kim chỉ nam trong quá trình phát triển của Tổng công ty.

Những giá trị này được cụ thể hóa thông qua Sổ tay Văn hóa PVTrans và Bộ Quy tắc ứng xử (COC), áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống. Qua đó, văn hóa không dừng lại ở những khẩu hiệu mà trở thành chuẩn mực trong thực thi nhiệm vụ, xây dựng quan hệ đồng nghiệp, phục vụ khách hàng và hợp tác với đối tác.

Nếu “khát vọng” thôi thúc PVTrans vươn ra thị trường quốc tế, “trí tuệ” khuyến khích học hỏi và đổi mới, “chuyên nghiệp” đặt ra yêu cầu về chất lượng và chuẩn mực dịch vụ, thì “nghĩa tình” tạo nên sự gắn kết giữa người lao động, doanh nghiệp và cộng đồng.

Xây dựng môi trường chuyên nghiệp, đề cao con người

"Minh bạch, liêm chính và trách nhiệm" từ lâu đã trở thành những giá trị cốt lõi, định hình nên bản sắc văn hóa doanh nghiệp tại PVTrans. Tinh thần này được cụ thể hóa bằng việc công khai, minh bạch hóa mọi quy trình từ tuyển dụng, đánh giá cho đến phát triển nguồn nhân lực. Hiệu quả công việc và năng lực cá nhân là cơ sở quan trọng để ghi nhận, tạo cơ hội phát triển cho người lao động.

PVTrans luôn quan tâm xây dựng môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp và gắn kết.

Cùng với đó, PVTrans luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp và gắn kết. Người lao động tại đây được đảm bảo tối đa quyền lợi thông qua các chính sách phúc lợi toàn diện như bảo hiểm hưu trí tự nguyện, chăm lo đời sống, hỗ trợ lao động nữ và các hoạt động công đoàn thiết thực. Bên cạnh đó, các chương trình kết nối nội bộ, giao lưu thể thao hay thăm hỏi gia đình thuyền viên đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết, làm dày thêm nét văn hóa nghĩa tình đặc trưng của Tổng công ty.

Văn hóa học tập, đổi mới sáng tạo tiếp tục được thúc đẩy thông qua các chương trình đào tạo, nền tảng chia sẻ tri thức và phong trào sáng kiến, cải tiến. Năm 2025, PVTrans tổ chức 7.312 giờ đào tạo, tăng 45,3% so với năm trước; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong hoạt động quản trị, sản xuất kinh doanh.

Lan tỏa văn hóa trách nhiệm và phát triển bền vững

Giá trị “Nghĩa tình” của PVTrans còn được thể hiện qua trách nhiệm với xã hội và cộng đồng. Giai đoạn 2020-2025, Tổng công ty đã dành khoảng 100 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, tập trung vào xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ giáo dục, chăm sóc sức khỏe, khắc phục hậu quả thiên tai và tri ân người có công.

Giá trị “Nghĩa tình” của PVTrans được thể hiện qua trách nhiệm với xã hội và cộng đồng.

Song hành với trách nhiệm cộng đồng là ý thức bảo vệ môi trường trong hoạt động vận tải biển. PVTrans chú trọng tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, kiểm soát rủi ro môi trường và đầu tư các giải pháp kỹ thuật phù hợp. Đây cũng là cách doanh nghiệp cụ thể hóa tinh thần trách nhiệm, hướng tới mô hình phát triển bền vững.

Những nỗ lực xây dựng văn hóa đã góp phần giúp PVTrans được công nhận là Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa Kinh doanh Việt Nam năm 2025 ở cấp độ “Dẫn dắt” - cấp độ cao nhất của chương trình. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những kết quả đã đạt được, mà còn là động lực để Tổng công ty tiếp tục hoàn thiện hệ giá trị văn hóa, nâng cao chất lượng quản trị và lan tỏa những chuẩn mực tích cực.

Việc tham gia Chương trình “Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2026” tiếp tục thể hiện cam kết của PVTrans trong xây dựng môi trường kinh doanh chuyên nghiệp, minh bạch và có trách nhiệm. Với nền tảng văn hóa được bồi đắp qua nhiều năm, PVTrans hướng tới phát triển không chỉ bằng quy mô đội tàu hay hiệu quả kinh doanh, mà còn bằng uy tín, bản sắc và những giá trị bền vững được tạo dựng từ chính con người doanh nghiệp.