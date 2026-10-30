PVTrans lãi hơn 1.581 tỷ đồng, phần mềm mua mới 3,27 tỷ đồng

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans, HoSE: PVT) ngày 28/10/2026 công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026. Trong quý, doanh thu thuần đạt 5.610,13 tỷ đồng, tăng 26,95% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 489,35 tỷ đồng, tăng 40,23%.

Lũy kế 9 tháng, PVTrans thu về 15.525,13 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.581,76 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 60,61%. Phần thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 1.272,29 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu 2.461 đồng, cao hơn mức 1.643 đồng cùng kỳ.

Trong văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HoSE, doanh nghiệp cho biết lợi nhuận tăng chủ yếu nhờ các tàu mới đầu tư trong năm 2025, 2026 cùng hiệu quả khai thác đội tàu tăng lên.

Đội tàu mở rộng nhanh, phần mềm và thiết bị công nghệ tăng chậm

Thuyết minh tài sản cố định ghi nhận trong 9 tháng, PVTrans mua thêm 979,6 tỷ đồng phương tiện vận tải. Cùng kỳ, nguyên giá phần mềm máy vi tính chỉ tăng 3,27 tỷ đồng, tương đương khoảng 0,33% số tiền mua tàu. Máy móc thiết bị mua mới 2,37 tỷ đồng, thiết bị dụng cụ quản lý 1,36 tỷ đồng.

Đến 30/9/2026, giá trị còn lại của toàn bộ phần mềm máy vi tính ở mức 4,54 tỷ đồng, bằng khoảng 0,019% tổng tài sản 23.681,07 tỷ đồng. Nhóm phần mềm có nguyên giá 16,04 tỷ đồng nhưng đã hao mòn 11,50 tỷ đồng, còn nhóm bản quyền, bằng sáng chế trị giá 176,34 triệu đồng đã khấu hao hết.

Bảng tài sản cố định vô hình của PVTrans cho thấy phần mềm máy vi tính mua mới trong 9 tháng chỉ 3,27 tỷ đồng. Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2026.

Dòng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (mã số 344) trên bảng cân đối kế toán để trống ở cả đầu năm lẫn cuối kỳ. Trong khi đó, công ty con Vận tải Dầu khí Hà Nội, nơi PVTrans sở hữu 50,50%, có đăng ký ngành sản xuất phần mềm tin học, cung cấp giải pháp phần mềm và mua bán thiết bị tin học.

Báo cáo bộ phận chia doanh thu thành bốn mảng gồm vận tải, kho nổi, thương mại và dịch vụ khác, chưa tách hoạt động công nghệ thành mảng riêng. Mảng thương mại quý 3 mang về 1.678,22 tỷ đồng doanh thu nhưng lãi gộp chỉ 5,03 tỷ đồng, thấp hơn mức 5,41 tỷ đồng cùng kỳ dù doanh thu tăng gần 39%.

Ở mảng kho nổi, lãi gộp 9 tháng giảm từ 179,12 tỷ đồng xuống 129,92 tỷ đồng. Mảng dịch vụ khác quý 3 đạt 264,53 tỷ đồng doanh thu, chưa bằng một nửa mức 562,87 tỷ đồng cùng kỳ.

Dữ liệu tài chính công bố hé lộ nhiều điểm chênh lệch

Đặt các bảng số liệu cạnh nhau, nhiều con số trong thuyết minh chưa khớp với báo cáo chính. Bảng chi phí theo yếu tố ghi chi phí khấu hao 9 tháng 1.142,27 tỷ đồng, trong khi báo cáo lưu chuyển tiền tệ ghi 1.829,15 tỷ đồng, chênh 686,87 tỷ đồng.

Cùng bảng chi phí theo yếu tố, tổng chi phí 9 tháng năm nay là 8.662,50 tỷ đồng, thấp hơn giá vốn 9 tháng 13.126,09 tỷ đồng trên báo cáo kết quả kinh doanh. Số cùng kỳ năm trước ở bảng đó lại lên tới 20.015,65 tỷ đồng.

Bảng tính thuế thu nhập doanh nghiệp ghi chi phí thuế hiện hành 9 tháng 223,99 tỷ đồng, còn báo cáo kết quả kinh doanh ghi 402,87 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng trong bảng tính thuế là 1.113,17 tỷ đồng, thấp hơn mức 1.979,96 tỷ đồng trên báo cáo kết quả kinh doanh.

Bảng chi phí theo yếu tố và bảng tính thuế trong báo cáo quý 3/2026 của PVTrans ghi số liệu 9 tháng chưa khớp báo cáo kết quả kinh doanh. Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2026.

Khoản đầu tư vào công ty liên kết trên bảng cân đối ghi 138,58 tỷ đồng tại 30/9/2026, trong khi thuyết minh ghi 146,42 tỷ đồng. Bảng kết quả theo bộ phận trong báo cáo quý 3 mang tiêu đề “Quí 2/2026”, hai cột số liệu cổ phiếu ở thuyết minh vốn chủ sở hữu cùng ghi ngày 30/9/2026.

Dòng cổ tức đã trả cho chủ sở hữu trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ 9 tháng mang giá trị dương 3,01 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước âm 63,08 tỷ đồng. Cổ tức phải trả trên bảng cân đối tăng từ 60,95 tỷ đồng lên 127,63 tỷ đồng.

Một cách lý giải là từ năm 2026, PVTrans áp dụng Thông tư 99/2025/TT-BTC và Thông tư 43/2026/TT-BTC, nên các thay đổi mẫu biểu có thể liên quan đến những điểm lệch trên. Trong văn bản công bố thông tin, PVTrans cam kết: “các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố”.

Ngoài phần trình bày, báo cáo còn hé lộ một số dấu hiệu về dòng tiền. Lãi trả chậm 9 tháng tăng từ 7,87 tỷ đồng lên 11,77 tỷ đồng, lãi trả chậm phải trả cuối kỳ ở mức 10,36 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần đầu năm.

Phải thu thương mại từ các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam đạt 1.144,74 tỷ đồng, gấp 2,3 lần đầu năm, chiếm khoảng 59,8% phải thu khách hàng ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu ghi một khoản điều chỉnh khác làm giảm 209,02 tỷ đồng.

Khoản phải thu 73,07 tỷ đồng tại công ty con Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương, liên quan tới bà Huỳnh Thị Huyền Như và phát sinh từ năm 2011, vẫn nằm trên sổ sách, doanh nghiệp đã trích lập dự phòng toàn bộ từ năm 2012.

Đến 30/9/2026, tổng nợ vay của PVTrans ở mức 6.964,50 tỷ đồng, chi phí lãi vay 9 tháng 345,64 tỷ đồng. Trong 9 tháng, doanh nghiệp chi 979,6 tỷ đồng mua phương tiện vận tải và 3,27 tỷ đồng cho phần mềm máy vi tính. Hai con số đó cùng nằm trong một hệ thống gồm 9 công ty con, 2.832 lao động và tổng tài sản 23.681,07 tỷ đồng.