PVTrans được vinh danh 'Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc' tại Vietnam Digital Awards 2026

Diễn ra vào tối ngày 14/10, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam – Vietnam Digital Awards 2026 ghi nhận những nỗ lực của PVTrans trong ứng dụng công nghệ số, đổi mới phương thức quản trị và nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Được tổ chức thường niên từ năm 2018, Vietnam Digital Awards do Hội Truyền thông số Việt Nam chủ trì, Tạp chí điện tử VietTimes thực hiện, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ. Chương trình tôn vinh các thành tựu chuyển đổi số tiêu biểu, góp phần lan tỏa những mô hình, giải pháp có hiệu quả thực tiễn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

VDA 2026 thực hiện quy trình xét chọn chặt chẽ qua hai vòng Sơ khảo và Chung khảo, tập trung vào hiệu quả thực tiễn và mức độ trưởng thành chuyển đổi số. Từ 467 hồ sơ thuộc 5 hạng mục, Ban Tổ chức đã lựa chọn vinh danh 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp cùng 3 cá nhân tiêu biểu. PVTrans vinh dự được lựa chọn với giải pháp PVTrans Digital Portal. Kết quả này ghi nhận định hướng ứng dụng công nghệ gắn với chuẩn hóa quy trình và nâng cao chất lượng quản trị của Tổng công ty.

Ông Bùi Đình Giang – Giám đốc Chuyển đổi số, Trưởng Ban An toàn, Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số PVTrans đại diện Tổng công ty nhận giải thưởng “Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc” tại Vietnam Digital Awards 2026.

Trong bối cảnh ngành hàng hải toàn cầu chịu tác động từ biến động chuỗi cung ứng, chuyển dịch năng lượng và áp lực giảm phát thải, chuyển đổi số trở thành yêu cầu cấp thiết để PVTrans nâng cao khả năng thích ứng và sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Với 68 tàu sở hữu và quản lý, tổng trọng tải gần 2,1 triệu DWT và gần 90% đội tàu hoạt động trên thị trường quốc tế, Tổng công ty đang tập trung hoàn thiện nền tảng số tích hợp, xây dựng dữ liệu dùng chung, phát triển báo cáo quản trị và từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Các nhiệm vụ gắn với bảo đảm an toàn thông tin, nâng cao hiệu quả điều hành và kiểm soát rủi ro, tạo sức bật cho doanh nghiệp trong giai đoạn phát triển mới.

Việc được vinh danh tại Vietnam Digital Awards 2026 ghi nhận nỗ lực đổi mới của tập thể lãnh đạo, cán bộ và người lao động PVTrans. Tổng công ty tiếp tục gắn chuyển đổi số với đổi mới sáng tạo, nâng chuẩn quản trị và các mục tiêu môi trường, xã hội, quản trị (ESG). Đây là nền tảng để PVTrans nâng cao sức cạnh tranh, hướng tới trở thành doanh nghiệp vận tải biển hiện đại, minh bạch và bền vững, tạo giá trị dài hạn cho cổ đông, đối tác và khách hàng./.