PVTrans được Forbes Việt Nam vinh danh trong Top 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2026

Với chủ đề “Bản sắc thương hiệu hay quy mô tăng trưởng”, hội nghị quy tụ lãnh đạo doanh nghiệp và các chuyên gia để trao đổi về chiến lược phát triển thương hiệu, xây dựng niềm tin của khách hàng và phát huy giá trị thương hiệu trong dài hạn. Trong khuôn khổ hội nghị, Forbes Việt Nam vinh danh 50 thương hiệu được lựa chọn dựa trên quy mô, sức mạnh thương hiệu, vị thế cạnh tranh và giá trị kinh tế.

Danh sách 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2026 do Forbes Việt Nam công bố ghi nhận các thương hiệu thuộc 17 nhóm ngành, từ ngân hàng, thực phẩm, bán lẻ, viễn thông và bất động sản đến hóa chất, xây dựng, vận tải, dược phẩm và vật liệu công nghiệp. Theo phương pháp được Forbes Việt Nam công bố, lợi nhuận do tài sản hữu hình tạo ra được loại trừ để xác định phần lợi nhuận có thể quy cho tài sản vô hình; phần đóng góp của thương hiệu sau đó được tính dựa trên mức độ ảnh hưởng của thương hiệu trong từng ngành, kết hợp với hệ số giá/lợi nhuận trung bình của ngành.

Các doanh nghiệp trong Danh sách 50 Thương hiệu dẫn đầu năm 2026 do Forbes Việt Nam bình chọn.

Xây dựng uy tín thương hiệu từ năng lực vận tải biển

Khởi đầu từ vận tải dầu thô, PVTrans đã phát triển thành doanh nghiệp vận tải hàng lỏng số 1 Việt Nam. Đội tàu 68 chiếc với tổng trọng tải gần 2,1 triệu DWT phục vụ các phân khúc dầu thô, dầu sản phẩm, hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và hàng rời. Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu vận chuyển các mặt hàng năng lượng thiết yếu trong nước, PVTrans đã mở rộng cung cấp dịch vụ cho khách hàng quốc tế, với gần 90% đội tàu hiện hoạt động trên thị trường này.

Hiệu quả kinh doanh là một trong những nền tảng tạo dựng uy tín thương hiệu PVTrans. Việc duy trì tăng trưởng trong 15 năm liên tục cho thấy khả năng khai thác hiệu quả đội tàu khi quy mô và phạm vi hoạt động ngày càng mở rộng. Trong 9 tháng năm 2026, hiệu quả khai thác đội tàu tiếp tục là động lực chính thúc đẩy lợi nhuận.

Quý III/2026, tổng doanh thu hợp nhất của PVTrans đạt 5.733 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ, còn lợi nhuận sau thuế đạt hơn 489,3 tỷ đồng, tăng 40,23%. Lũy kế 9 tháng, tổng doanh thu đạt 15.912 tỷ đồng, tăng 33,6% và lợi nhuận sau thuế đạt 1.581,7 tỷ đồng, tăng 60,61% so với cùng kỳ. Với kết quả này, PVTrans đã hoàn thành 96% kế hoạch doanh thu và vượt 32% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất cả năm.

Ông Nguyễn Quốc Thịnh - Phó Tổng Giám đốc PVTrans nhận giải thưởng vinh danh 50 Thương hiệu dẫn đầu năm 2026.

Tiếp tục nâng cao giá trị thương hiệu PVTrans

PVTrans đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý và khai thác đội tàu, tập trung chuẩn hóa dữ liệu, số hóa quy trình và nâng cao chất lượng báo cáo quản trị để hỗ trợ công tác điều hành. Các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) cũng được lồng ghép vào hoạt động kinh doanh thông qua việc theo dõi phát thải, bảo đảm an toàn và cải thiện điều kiện làm việc cho thuyền viên, tăng cường quản trị rủi ro và minh bạch thông tin.

Trên nền tảng vận tải biển, PVTrans tiếp tục đầu tư có chọn lọc để trẻ hóa đội tàu và phát triển dịch vụ logistics năng lượng tích hợp. Định hướng này giúp PVTrans từng bước đảm nhận thêm các khâu trong chuỗi cung ứng năng lượng trong nước, đồng thời củng cố vị thế đối tác tin cậy của khách hàng quốc tế.

Việc PVTrans được Forbes Việt Nam vinh danh trong Top 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2026 ghi nhận nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động và đội ngũ thuyền viên trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh, chất lượng quản trị và uy tín thương hiệu PVTrans./.