PVTrans: Doanh nghiệp Mid Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026

Qua sự kiện này, PVTrans một lần nữa khẳng định định hướng quản trị bài bản và cam kết gắn kết bền chặt với cổ đông, cộng đồng đầu tư.

Việc được các định chế tài chính chuyên nghiệp đánh giá cao nhất trong nhóm vốn hóa vừa (Mid Cap) chính là sự ghi nhận khách quan và danh giá đối với chất lượng công bố thông tin, năng lực tài chính vững vàng của PVTrans. Đặc biệt, danh hiệu này còn là minh chứng rõ nét cho triết lý mà Tổng công ty luôn kiên định thực thi: chủ động trong công bố thông tin và gắn kết chặt chẽ với cổ đông, nhà đầu tư thông qua cơ chế đối thoại thực chất, cởi mở.

Giải thưởng năm 2026 diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam vừa ghi nhận dấu mốc lịch sử khi FTSE Russell chính thức nâng hạng thị trường từ Cận biên lên Mới nổi Thứ cấp vào ngày 21/9/2026. Đứng trước giai đoạn phát triển mới với định hướng "Nâng hạng thị trường - Nâng hạng doanh nghiệp", yêu cầu về kỷ luật công bố thông tin, mức độ minh bạch và khả năng đối chiếu dữ liệu từ các tổ chức đầu tư quốc tế càng khắt khe. Việc duy trì một nền tảng Quan hệ nhà đầu tư (IR) chuẩn mực giúp PVTrans gia tăng sự tin cậy từ cổ đông, thu hút dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời tạo bệ phóng vững chắc để doanh nghiệp gia tăng sức bật trong chu kỳ hội nhập sâu rộng.

Ông Trương Hồng Sơn, Thành viên HĐQT PVTrans nhận giải thưởng vinh danh "Doanh nghiệp Mid Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026"

IR Awards là chương trình bình chọn thường niên uy tín trên thị trường chứng khoán Việt Nam nhằm tôn vinh những doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR xuất sắc. Trải qua hành trình 16 năm thúc đẩy tính minh bạch và nâng cao chất lượng hoạt động IR tại Việt Nam, chương trình ngày càng khẳng định tầm quan trọng trong việc củng cố niềm tin nhà đầu tư và xây dựng thị trường vốn công bằng.

Điểm nhấn của IR Awards 2026 là quy trình đánh giá nhiều vòng, bắt đầu từ việc khảo sát 685 doanh nghiệp niêm yết trên HOSE và HNX trong giai đoạn 12 tháng, từ ngày 1/5/2025 đến ngày 30/4/2026. Ở nhóm Mid Cap, 99 trong số 139 doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin, tương ứng tỷ lệ 71%, đứng thứ hai trong các nhóm vốn hóa về mức độ tuân thủ. Từ các doanh nghiệp đạt chuẩn, chương trình lựa chọn 36 doanh nghiệp tiêu biểu vào vòng chung khảo.

Hoạt động IR của các doanh nghiệp được Hội đồng bình chọn gồm 43 định chế tài chính trong và ngoài nước đánh giá, chấm điểm kín theo 7 nhóm tiêu chí: chất lượng công bố thông tin; website IR và quan hệ cổ đông; truyền thông tài chính; quản trị doanh nghiệp và chiến lược IR; sự kiện IR; công tác IR với định chế tài chính; và kết quả phát hành cổ phần thành công.

Thành công tại giải thưởng IR Awards 2026 không chỉ là niềm tự hào của tập thể PVTrans mà còn tiếp thêm động lực để PVTrans tiếp tục kiên định với mục tiêu phát triển bền vững, mang lại giá trị gia tăng tối ưu và dài hạn cho cổ đông, đối tác và nhà đầu tư.