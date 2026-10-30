PVT Logistics (PVD) chào bán gần 57 triệu cổ phiếu, dự kiến huy động hơn 569 tỷ đồng

Chào bán hơn 56,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

CTCP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics, mã ck: PDV) vừa phê duyệt triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu trong năm 2026.

Theo phương án được phê duyệt, PVT Logistics dự kiến chào bán hơn 56,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương 71,8% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1.000:718, theo đó, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền mua; cứ 1.000 quyền mua, cổ đông được mua 718 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng.

Với quy mô phát hành gần 57 triệu cổ phiếu và giá chào bán theo phương án đã được thông qua là 10.000 đồng/cổ phiếu, PVT Logistics dự kiến huy động khoảng 569,5 tỷ đồng từ đợt chào bán. Thời gian dự kiến thực hiện trong quý IV/2026 - quý II/2027.

Doanh thu quý III tăng gần 26%, lợi nhuận giảm hơn 27%

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, PVT Logistics ghi nhận doanh thu thuần đạt 738,1 tỷ đồng, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm trước. Theo doanh nghiệp, tăng trưởng doanh thu chủ yếu đến từ việc đầu tư thêm tàu PVT Opal và đưa vào khai thác, cùng với hoạt động thương mại.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế trong quý III lại giảm 27,2% so với cùng kỳ, xuống hơn 23,6 tỷ đồng.

PVT Logistics cho biết, kết quả lợi nhuận chịu ảnh hưởng bởi diễn biến địa chính trị tại khu vực Trung Đông khiến giá cước của một số tàu giảm. Trong khi đó, chi phí nhiên liệu, dầu nhờn và vật tư, phụ tùng tăng, tạo thêm áp lực lên hiệu quả kinh doanh.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, PVT Logistics đạt doanh thu thuần gần 1.861 tỷ đồng, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 60 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ.

Năm 2026, PVT Logistics đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất 96 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 62,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của PVT Logistics đạt gần 2.641,6 tỷ đồng, tăng 18,2% so với đầu năm. Trong đó, tài sản cố định đạt gần 1.929,2 tỷ đồng, chiếm khoảng 73% tổng tài sản.