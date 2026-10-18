PVT Logistics (PDV) mở rộng đội tàu với khoản đầu tư tối đa 29 triệu USD

Dự kiến đầu tư thêm tàu trị giá tối đa 29 triệu USD

CTCP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (PVT Logistics, mã ck: PDV) vừa thông qua chủ trương đầu tư, mở rộng đội tàu. Theo đó, doanh nghiệp dự kiến đầu tư mua một tàu chở dầu/hóa chất có trọng tải khoảng 19.000 - 26.000 DWT hoặc tàu hàng rời trọng tải khoảng 55.000 - 75.000 DWT.

Đối với tàu chở dầu/hóa chất, tàu dự kiến được đóng tại Nhật Bản hoặc Hàn Quốc. Trong khi đó, tàu hàng rời có thể được đóng tại Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc các nhà máy của doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc tại Trung Quốc và Đông Nam Á.

Thời gian triển khai dự kiến từ quý IV/2026 cho đến khi hoàn thành, với tổng vốn đầu tư không vượt quá 29 triệu USD.

Về cơ cấu nguồn vốn, PVT Logistics dự kiến sử dụng vốn vay tối đa 70% giá mua tàu. Phần còn lại được tài trợ bằng vốn chủ sở hữu và/hoặc các nguồn vốn khả dụng khác.

Chào bán gần 57 triệu cổ phiếu, huy động 569 tỷ đồng

Để bổ sung nguồn lực cho kế hoạch mở rộng đội tàu, PVT Logistics đang lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Trước đó, vào ngày 5/10, công ty đã chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền. Thời hạn nhận phiếu lấy ý kiến là 18h ngày 19/10. Theo phương án trình cổ đông, PVT Logistics dự kiến chào bán 56,95 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ thực hiện quyền 71,8%, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Nếu phát hành thành công, doanh nghiệp có thể thu về khoảng 569,48 tỷ đồng. Đợt chào bán dự kiến được triển khai từ quý IV/2026 đến quý II/2027.

Trong số tiền huy động, PVT Logistics dự kiến dành 361,46 tỷ đồng để bổ sung vốn đầu tư mua tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 19.000 - 26.000 DWT. Khoảng 208,02 tỷ đồng còn lại được sử dụng để bổ sung vốn mua tàu chở dầu/hóa chất cùng tải trọng hoặc tàu hàng rời có trọng tải khoảng 55.000-75.000 DWT.

Nếu hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của PVT Logistics sẽ tăng từ khoảng 793,1 tỷ đồng lên 1.362,63 tỷ đồng.

Lợi nhuận 6 tháng tăng 126%

Kế hoạch mở rộng đội tàu được PVT Logistics đưa ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của PVT Logistics đạt hơn 1.122 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận kế toán sau thuế đạt hơn 36,4 tỷ đồng, tăng 126% so với cùng kỳ.

Kết quả này được đóng góp chủ yếu từ hoạt động quản lý, khai thác đội tàu hàng rời và tàu chở dầu sản phẩm, hoá chất. Dù vậy, mức độ hưởng lợi về giá cước vận tải của nhóm phương tiện này không lớn bằng biên độ tăng giá của các đơn vị khai thác dòng tàu chở dầu thô cỡ lớn trên thị trường quốc tế.